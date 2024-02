Frühling ist in Ischgl ein Grund mehr auf die Piste zu gehen: Von Ende März bis Anfang Mai sorgt die Veranstaltungsreihe „Spring Blanc“ für eventreichen Skispaß und lockt Sonnenanbeter mit genussreichen Gründen zu einem garantiert weißen Sonnenskilauf nach Ischgl.

Sonne, Schnee, frühlingshafte Temperaturen, ausgezeichnete Kulinarik und spektakuläre Open-Air-Konzerte. Ende März dreht Ischgl mit der Eventreihe „Spring Blanc“ in der weißen Silvretta Arena noch einmal richtig auf und findet genussreiche Gründe für einen Frühling im Schnee.

Startschuss für den „Spring Blanc“ ist das Top of the Mountain Easter Concert mit Nina Chuba am 31. März. Ab dann erwartet Gäste bis zum Saisonende am 1. Mai 2024 ein buntes Event-Potpourri aus Kulinarik und Musik gepaart mit ganz besonderen Skimomenten. Auf dem Programm: Veranstaltungen wie „sun.downer“, „dine.around“ und „grenzenlos.kulinarisch“. Dazu erleben Besucher stimmungsvolle Open-Air-Momente bei den Top of the Mountain Spring, Easter und Closing Concerts, dem Frühlings-Schneefest auf der Alp Trida sowie weitere kleine Highlights im Schnee.

Das Beste: Die besondere Höhenlage – 90 Prozent der grenzübergreifenden Silvretta Arena liegen über 2000 Metern Seehöhe – sorgt auf den 239 Pistenkilometern für Schneesicherheit und damit für Skispaß bis zum Ende der Skisaison.

"Spring Blanc"-Terminkalender