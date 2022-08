Starker Inlandstourismus im Allgäu

Auch wenn das Vor-Coronajahr von 2019 nicht erreicht werden konnte, so stimmen die Halbjahreszahlen für das Jahr 2022 positiv: 1,5 Millionen Gäste urlaubten im ersten Halbjahr im Allgäu und blieben durchschnittlich 3,6 Tage, was in Summe 5,6 Millionen Übernachtungen ausmacht. Das sind zwar acht Prozent Übernachtungen und 15 Prozent Ankünfte weniger als 2019, dafür stieg die Verweildauer von 3,3 auf 3,6 Tage, was einem Plus von neun Prozent entspricht. „Wir sehen uns auf einem guten Weg, um annähernd wieder die Tourismuszahlen aus der Vor-Corona-Zeit zu erreichen“, meint Bernhard Joachim, Geschäftsführer der Allgäu GmbH.

Immer noch favorisieren vor allem Urlauber und Urlauberinnen aus Deutschland das Allgäu: 92 Prozent der Nächtigungen entfallen auf deutsche Gäste. Aus dem Ausland reisen vor allem Gäste aus der Schweiz (31 Prozent) und den Niederlanden (19 Prozent) ins Allgäu. Die gute Nachricht für Kurzentschlossene: Wer jetzt noch ein Zimmer oder Appartement im Allgäu sucht, wird noch fündig. Eine Übersicht bietet die allgaeu.de, wo man unter „Unterkunft suchen“ die gewünschten Filter setzen kann, um passgenaue Urlaubsangebote zu erhalten.



Die Temperaturen im Allgäu sind in der Regel immer frischer als in anderen Regionen Deutschlands - dank der Allgäuer Alpen, deren Gipfel teils über 2.600 Meter aufragen. Die Entstehung der Alpen hinterließ Schluchten und tiefe Tobel, Gumpen, Seen und Moore. Das Element Wasser ist daher Teil der Wasserläufer-Route der Wandertrilogie Allgäu. Allein 31 Wasserwege führen rund um Scheidegg, Weiler-Simmernberg, Wangen oder Lindenberg. Der Eistobel, die Starzlachklamm sowie Badebuchten an der Iller oder Wertach laden zum kühlen Bad. Wald- und Moorseen finden sich vor allem im westlichen und östlichen Voralpenland. Eine Übersicht findet sich unter badespass.allgaeu.de.



Auf den 475 Kilometern der Radrunde Allgäu (radrunde.allgaeu.de) führen unzählige Kilometer durch die Erlebniswelt Wasserreiche und Schlosspark, vorbei an Seen oder entlang von Flüssen. Eine Achse der Radrunde Allgäu bildet der Illerradweg (illeradweg.de), der immer wieder zu begehbaren Uferstellen führt. Auch Touren der Radreiseregion Württembergisches Allgäu führen zu Seen, Flüssen und Mooren. Ganz neu bietet der Lechradweg auf jeder der fünf Etappen den unmittelbaren Kontakt zum letzten Wildfluss Europas (lechradweg.info). (BSZ)