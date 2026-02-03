Freizeit und Reise

Skitourengeher am Weg zum Stahlhaus. (Foto: Bergerlebnis Berchtesgaden)

03.02.2026

Stressless Skifahren

Skifahren und Snowboarden im Bergerlebnis Berchtesgaden

Klein, aber umso individueller ist das Motto beim Skifahren und Snowboarden im Bergerlebnis Berchtesgaden. Viel Naturschnee und Freiraum sorgen wieder für den authentischen Skispaß: in der Ramsau, am Rossfeld, dem Obersalzberg, am Götschen und dem Zinken. 

32 Pistenkilometer in fünf Skigebieten: Das klingt nicht nach Massenprogramm. Und genau das ist auch der große Trumpf im Bergerlebnis Berchtesgaden. Skifahren und Snowboarden hat auf den Skibergen Hochschwarzeck, Rossfeld, Obersalzberg, Götschen und Zinken einen sehr ursprünglichen Reiz: Überall gibt es breite, freie und überschaubare Pisten mit viel Platz für den individuellen Dreh. Die Abfahrten sind durchwegs leicht bis mittelschwer und ideal für Familien, Einsteiger, Genussskifahrer aber auch sportlich ambitionierte Wintersportler

Fünfmal Individualität auf der Piste

Am Hochschwarzeck in der Ramsau wurde das Zutrittssystem komplett modernisiert und der Seilbahnantrieb erneuert. So kommen große und kleine Skifahrer noch rascher auf die Piste – und Rodler zum Startpunkt der beliebten Rodelbahn Hirscheckblitz. Der Götschen in Bischofswiesen ist ein Tipp für Wintersportler mit den unterschiedlichsten Ansprüchen. Der Kinderbereich wurde erweitert. Ein neuer Zauberteppich macht den Einstieg für die kleinen Pistenflöhe leicht. Für die Schwarzpistenfahrer gibt es vier Kilometer zum Austoben. Jeden Freitagabend kann man auch bei Flutlicht seine Spuren in den Feinripp ziehen. Das Rossfeld mit seinen vier Liften ist für die breiten Naturschneepisten und das beeindruckende Bergpanorama bekannt. Der Obersalzberg bei Berchtesgaden hat ein perfektes Skigebiet mit leichten Pisten für Einsteiger und einem Kinderlift für junge Familien zu bieten. Der Zinken auf österreichischer Seite bietet hohe Schneesicherheit durch maschinelle Beschneiungund vollen Drehspaß für alle Größen und Ansprüche. Alle fünf Skigebiete auf eine Karte setzt das 3- oder 6-Tage-Alpenerlebnis (Erwachsene 3 Tage 98,50 Euro / 6 Tage 184,50 Euro). Inklusive ist jeweils eine vierstündige „Aufwärmrunde“ in der Watzmann Therme. (BSZ)
www.berchtesgaden.de

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

