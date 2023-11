Tiefe Schwünge auf weiten Pisten

Was andernorts als neuester Trend gilt, war in Osttirol nie anders. Denn in den Bergen der Region südlich des Alpenhauptkamms herrschen selbst in der Skihauptsaison Ruhe und Beschaulichkeit statt Pistenparty und Liftschlangen. Anstehen, Hektik, Drängeln und Stress kennt in den sieben Wintersportgebieten zwischen Hohe Tauern, Lienzer Dolomiten und dem Karnischen Grenzkamm keiner. In Sachen Freiraum kann sich Osttirol den Luxus leisten, auf seine natürlichen Gegebenheiten zu setzen. Mit 266 Dreitausendern bietet die Alpenregion Skiurlaubern pures Pistenvergnügen auf variantenreichen Abfahrten in beeindruckender Kulisse. Durchschnittlich hat im „Land der Berge“ ein Skifahrer 10.000 Quadratmeter Piste für sich allein.

Die Atmosphäre in den sieben weitläufigen und hochmodernen Skigebieten südlich des Alpenhauptkamms ist lässig und entspannt, obwohl diese unterschiedlicher kaum sein könnten. Im Skizentrum St. Jakob im Defereggental etwa führt Osttirols höchste Seilbahnanlage Wintersportler in Nullkommanichts auf 2683 Meter Seehöhe. Bergliebhaber genießen dort hochalpine Pisten mit weitläufiger Aussicht auf die umliegenden Dreitausender. An Lienz schätzen Skibegeisterte nicht nur die über 30 Pistenkilometer der Skigebiete Zettersfeld und Hochstein. Ersteres ist besonders bei Familien und Genussfahrern beliebt. Auch der Hochstein lockt vor allem Ambitionierte mit seiner Weltcup-Strecke. Im Herzen der Dolomiten nahe der Grenze zu Südtirol und auf Höhenlagen zwischen 1000 und 2400 Metern befindet sich das Skizentrum Sillian Hochpustertal. Dort treffen Genuss-Skifahrer, Familien, Freerider und Snowboarder auf einen gelungenen Mix aus österreichischer Pistenqualität und italienischer Leichtigkeit.

Ein Geheimtipp für Familien ist das Skigebiet Golzentipp in Obertilliach, das mit 1450 Metern Seehöhe als höchstgelegener Ort im Osttiroler Lesachtal gilt. Kleine und große Einsteiger schätzen das Revier wegen seiner breiten, moderaten und leeren Hänge, Könner die Varianten und steileren Abfahrten im oberen Teil. Ihren ersten Skispaß erleben die Allerkleinsten im neuen Kinderland Himbeergoll. Ideal für Neueinsteiger ist das Familienskigebiet Kartitsch im Tiroler Gailtal. Auf insgesamt vier leicht zu fahrenden Pistenkilometern lassen sich die ersten Schwünge im Schnee bestens üben. Gut zu wissen: Mit dem Ticket SkiHit Osttirol (ab eineinhalb Tagen) können Urlauber aus allen sieben Skigebieten in Osttirol auswählen und nutzen wie die Inhaber der allgemeinen Gästekarte alle Skibusse der Region kostenfrei.

Das Großglockner Resort Kals-Matrei ist mit 17 hochmodernen Liftanlagen und 270 Hektar Pistenfläche Osttirols größtes Skigebiet. Bekannt ist das Wintersportmekka für seine variantenreichen Abfahrten, denn auf knapp 45 präparierten Kilometern können sich Skibegeisterte je nach Können und Neigung zwischen den familienfreundlichen Hängen in Matrei und eher anspruchsvollen Strecken in Kals entscheiden. Auf 2400 Metern blicken Bretterfans auf über 60 Dreitausender, darunter der Großglockner. In der Saison 2023/24 dürfen sich Wintersportler auf eine neue Talabfahrt nach Matrei freuen. Die sportliche Piste führt über eigens errichtete Brücken, nur für den letzten Abschnitt wird die bestehende Unterführung unter der Felbertauernstraße genutzt. (BSZ)