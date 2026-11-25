Von der Alpakawanderung bis zum Husky-Workshop mit reichlich "Knuddelzeit": Wem das adventliche Gewusel zu viel wird, findet in Ostbayern viele Möglichkeiten, weit weg vom vorweihnachtlichen Treiben auf andere Gedanken zu kommen.

Alpakas am Bizzlhof



Lust auf eine Wanderung mit Fernando, Egon und Pina Colada? Die Donau-Alpakas sind ruhige und treue Wegbegleiter. Sie leben auf dem Bizzlhof bei Kelheim, sind entzückend flauschig und liefern feinste Alpakawolle - eine der teuersten Fasern der Welt. Eine Alpakawanderung beginnt stets mit einer Kennenlernrunde. Die Teilnehmer erfahren zunächst mehr über die Tiere und ihre Charaktere. Denn auch Alpakas können echte Individualisten sein. Die erfahrenen Wanderführer wählen für jeden das passende Tier aus. Mit den Alpakas an der Leine geht es schließlich auf einer Rundtour an der Donau entlang. Die Alpakawanderungen sind für Kinder ab sechs Jahren zu empfehlen. Wer selbst Alpakas führen möchte, muss mindestens 14 Jahre alt sein. Die Wanderungen finden zu ausgewählten Terminen statt (www.bizzlhof.de).



Rotwildgehege Scheuereck



Großes Naturkino im Nationalpark: Ein Sightseeing der besonderen Art bietet das Rothirschgehege in Scheuereck unterhalb des Falkensteins im Nationalpark Bayerischer Wald. In dem neun Hektar großen, naturnahen Gehege mit Aussichtskanzel können Besucher das ganze Jahr über imposante Hirsche aus nächster Nähe beobachten (www.nationalpark-bayerischer-wald.bayern.de).



Schlittenhunderennen Haidmühle



Das erwartungsvolle Freudengeheul der Samojeden, Siberian Huskys, Alaskan Malamuts und ihrer Kollegen ist im Fahrerlager deutlich zu hören. Ihre angeborene Lust, zu laufen, ist kaum zu bändigen. Es fehlt nur noch das Go des Mushers und das Rennen kann beginnen. Beim Internationalen Schlittenhunderennen Haidmühle dabei zu sein, ist immer wieder ein überwältigendes Erlebnis. Das Event mit Kultcharakter feierte im Jahr 1989 Premiere und zieht seitdem Fans des Hundesports aus nah und fern an.

Wer außerhalb des Rennens mehr über die kälteerprobten Nordlichter lernen oder gar selbst ein Musher-Diplom machen möchte, besucht einen der Huskyhöfe im Bayerischen Wald. Der Huskyhof Haus Waldschrat in Frauenau beispielsweise bietet einen Husky-Workshop mit Basiswissen und reichlich Knuddelzeit (https://www.bayerischer-wald.de/attraktion/internationales-schlittenhunderennen-in-haidmuehle-9811f84f4a und www.waldschrat-adventure.de). (obx)