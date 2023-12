Tolle Weine mit entsprechendem Menü

Kulinarische Abwechslung wird auf Gut Ising bei Chieming großgeschrieben. Neben den vielfältigen Restaurants lockt das Vier-Sterne-Superior-Resort am Chiemsee Genießerinnen und Genießer mit reizvollen Veranstaltungen, wie der beliebten Eventreihe „Wine & Dine“. Diese wird zwischen November 2023 und April 2024 mit sechs neuen Terminen fortgesetzt. Im stilvollen und gemütlichen Ambiente des Restaurants „Goldener Pflug“ präsentieren die Winzer und Weingutbesitzer persönlich ihre hochwertigen Weine. Sie erzählen auf unterhaltsame Art und Weise Geschichten rund um deren Entstehung und den eigenen Anbau. Begleitet wird die erlesene Selektion von einem speziell darauf abgestimmten Vier-Gänge-Menü, wodurch jeder Wein die angemessene Aufmerksamkeit erhält.

Ende November präsentierte sich das Weingut Tenuta di Squarano der Marchesi Fumanelli, auch als „Venetiens Schatzkammer“ bekannt. Das Weingut liegt mitten im Valpolicella-Tal bei Verona. Hier begann der Marquis Fumanelli ab 1470 mit dem Weinanbau. Seit 1998 werden die alten Keller wieder für die Reifung der Weine in Eichenfässern genutzt. Die Produktion folgt der Tradition dieser Region und bringt unter anderem den berühmten Amarone hervor, der unter Experten als ausgefallenster Spitzenwein Italiens gilt.

Vor Kurzem stellte das Weingut Beyer (www.beyerwein.at) aus dem niederösterreichischen Röschitz die „elegantesten Weine aus dem Weinviertel“, bekannt auch als Heimat des Grünen Veltliner, vor. Der Ort Röschitz liegt rund 50 Kilometer nördlich von Wien. Das zehn Hektar große, familiengeführte Weingut führt der 28-jährige Matthias Beyer. Den Familienbetrieb gibt es bereits seit 1642. Besonderes Augenmerk legt Matthias auf die Pflege der Rebstöcke, die per Hand erfolgt, denn nur so kann aufmerksam und bewusst die Qualität von Grund auf gesteuert werden. Denn heute ist es wichtiger denn je, im Einklang mit der Natur zu leben und kostbare Ressourcen zu schonen.

Elegant, frisch, raffiniert

Die Rieden des Weingutes befinden sich in Röschitz, einem idyllischen Ort im westlichen Teil des Weinviertels. An den Hängen dieser landschaftlich reizvollen Umgebung reifen seit Jahrhunderten Trauben, die schon seit Generationen mit viel Liebe und Verbundenheit zur Natur gepflegt werden. Der Großteil der Weine wird klassisch im Stahltank ausgebaut, wodurch sie ihre volle Eleganz, Frische und Raffinesse entfalten können.

Neben den tollen Weinen des Winzers Matthias Beyer durften sich die Teilnehmer des Wine & Dine an diesem Abend auch über ein hervorragendes 4-Gänge-Menü von Gunnar Huhn, Chefkoch auf Gut Ising, freuen. Zur Golden Pure Garnele & Jakobsmuschel gab es einen Grünen Veltliner Klassik (2022) des Weinguts Beyer. Die Steinbutt Tranche mit Trüffelrisotto wurde begleitet von einem 2022er Riesling. Zum Hauptgericht – kleines Spansaukotelett mit Meauxsenfpürree, Backpflaume, Schmorzwiebel und Oxtailpraline – gab es einen 2019er Zweigelt Barrique. Ein Cardonnay aus dem Jahr 2022 rundete das Dessert – Buttermilchterrine & Mangotartar mit süßer Kresse und Muscovadoeis – ab. Ein überaus gelungener kulinarischer Abend mit hervorragenden Weinen und Top-Küche.

Am 27. Januar 2024 trifft die Loire Bordeaux. Unkonventionell, pionierhaft, unabhängig – so lässt sich das Château Guiraud in der berühmten Weinregion Bordeaux hervorragend beschreiben. Das Weingut mit Ursprüngen aus dem Jahr 1766 steht für hervorragende trockene Weißweine sowie für gereifte Süßweine, welche durch Frische und Präzision brillieren. Das Weingut Fournier Père et Fils sorgt vor allem mit Loire-Klassikern für Furore und stellt mit Tradition und Authentizität die besten Weine her, die alle etwas gemeinsam haben – sie tragen die Loire in der Seele.

Fondue und Raclette

Burgunder Spezialitäten aus Rheinhessen stehen am 24. Februar 2024 auf dem Programm – präsentiert von Kühling-Gillot und Battenfeld-Spanier. Obwohl beide Betriebe nur wenige Kilometer entfernt in Rheinhessen liegen, sind die Trauben geprägt von dem unterschiedlichen Terroir. Während die Weinberge von Kühling-Gillot vornehmlich auf Rotschiefer wachsen, sind die Lagen von Battenfeld-Spanier vom Kalkstein geprägt. Der Schwerpunkt der Rebsorten liegt auf Riesling sowie Spätburgunder.

Weine aus Südafrika – Geheimtipps aus der Neuen Welt – werden am 16. März 2024 präsentiert. Das Lynx Estate ist ein familiengeführtes Boutique-Weingut. Es kreiert mit viel Herzblut, Handarbeit und traditionellen Kellertechniken eine Vielzahl faszinierender Weine. Dazu kommen die Weine der Harry Hartman Wine Company.

Der charismatische Angelo Gaja zählt zu den wichtigsten Wein-Persönlichkeiten Italiens und wird für seine hochklassigen Weine Jahr für Jahr prestigeträchtig ausgezeichnet. Am 27. April 2024 präsentiert er Weltklasse Weine aus dem Piemont. Ursprünglich lag sein Augenmerk ausschließlich auf außergewöhnlichen Rotweinen der Rebsorte Nebbiolo. Mit dem wachsenden Erfolg erweiterte sich auch die Produktpalette und schuf Raum für Sorten wie Cabernet Sauvignon, Chardonnay und Sauvignon Blanc.

Die Winterzauberabende des „Wine & Dine“ beginnen immer um 18:30 Uhr und kosten 135 Euro pro Person. Enthalten sind der Empfang mit Aperitif und Canapés sowie das Vier-Gänge-Menü mit korrespondierenden Weinen und Wasser.

Neben dem „Wine & Dine“ hat Gut Ising für seine Gäste aber auch noch einige andere kulinarische Highlights in petto und bietet vielfältige Optionen für lukulische Glücksgefühle. Ob authentisch bayerisch oder international kreativ, die verschiedenen Restaurants haben eine köstliche Abwechslung im Repertoire. Heimische Traditionsküche wird im Restaurant „Zum Goldenen Pflug“ serviert, italienisches Soulfood findet sich auf der Karte des „Ristorante Il Cavallo“ und Burger, Steaks oder Bowls gibt es im „Derby bar | grill“. Allesamt bedienen sie sich bevorzugt frischer Zutaten aus der Region, denn das Chiemgau wie auch der Chiemsee halten viele Schätze bereit. Bereits seit Mitte Oktober bis Mitte März können sich Gäste täglich von 18 bis 22 Uhr im Fonduerestaurant mit über zehn Fondue-Variationen verwöhnen lassen. Noch bis zum 15. Februar 2024 wird jeden Donnerstag ab 18 Uhr ein Raclette-Abend im Innenbereich des „Derby bar | grill“ angeboten. Ein weiteres saisonales Special für Foodies sind die Wildwochen.

Das 170 Hektar große Gut Ising (www.gut-ising.de) liegt malerisch am Chiemsee mit Blick auf die Alpen. Mit einer Tradition von historischer Dimension, die auf das altrömische Staatsgut Usinga zurückgeht, ist Gut Ising Visitenkarte bayerischer Gastlichkeit auf höchstem Niveau. Mit seinem Gebäude-Ensemble und seinem einzigartigen Angebot an Freizeitmöglichkeiten erfüllt das sich im Besitz der Familie Magalow befindliche Gut höchste Ansprüche.

Gut Ising gilt weit über die Grenzen Deutschlands hinaus auch als Dorado für Reiter. Das Gut verfügt zudem über einen eigenen Golfplatz und bietet den Gästen Outdoor- und Indoor-Tennisanlagen. Wandern, Rad- oder Ballonfahren sowie Segeln runden das sportliche Programm ab.

Gut Ising hat sich darüber hinaus einen Namen mit Kulturveranstaltungen gemacht. Am 20. Dezember findet eine vorweihnachtliche Lesung mit Andrea Sawatzki statt, die aus ihrem Roman Die Weihnachts-Bundschuhs: „Tief durchatmen, die Familie kommt“ liest. Der Eintritt ist frei (Anmeldung: lesung@epfk.org), aber jede Spende kommt der Stiftung „Ein Platz für Kinder“, in diesem Fall dem „Therapeutischen Internat Sternstunden-Mattisburg am Chiemsee“, zu gute. Ein wirklich guter Zweck. (Friedrich H. Hettler)