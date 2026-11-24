Es duftet nach Gewürzen, aus den Tassen steigt Dampf, an den Marktständen stöbern die Besucher. Auf der Theresienwiese ist wieder Tollwood-Zeit. Am heutigen Dienstag, 24. November, um 14 Uhr öffneten sich die Tore. Mit den beiden Glockenschlägen von der Paulskirche strömten die Tollwood-Fans aufs Festivalgelände. Bis 23. Dezember lockt das Tollwood Winterfestival zum vorweihnachtlichen Genuss mit kulinarischen Köstlichkeiten, kreativen Geschenkideen und Kultur. An den Gastro-Ständen duftet es nach der weiten Welt, die Waldbar und Moosbar sind mit Naturmaterialien passend zum Festival-Motto „All in fürs Klima – das Spiel Deines Lebens“ gestaltet.



42 Gastro-Stände bieten Speisen aus aller Welt, 16 Bars schenken heiße und kalte Getränke aus. Bei den Preisen bleibt Tollwood auf dem Niveau des vergangenen Winters: Ein Glühwein in Bio-Qualität beispielsweise kostet weiterhin 4,50 Euro. Wer über den Markt der Ideen schlendert, hat jetzt Gelegenheit, sich durch das kulinarische Angebot zu probieren.



Bühne für Kreativität und Genuss



Auf der Theresienwiese rückt ein acht Meter hohes Kartenhaus das diesjährige Festival-Motto ins Zentrum: „All in fürs Klima – das Spiel Deines Lebens“. Die Besucher betreten schon am ersten Festivaltag neugierig das Bauwerk und tauchen in faszinierende und aber auch erschreckende Bilder unserer Erde ein.



Mitten auf dem Gelände zieht der neue erhöhte und beleuchtete Cube die Blicke auf sich. Artistik und Feuershows, selbst ein Kunstpfeifer überraschen in den kommenden Wochen dort oben das Publikum. Wer zwischen zwei Marktständen eine ungewöhnliche Theaterbühne auf dem Performanceplatz entdeckt, bleibt spontan stehen. Andere planen ihren Abend gezielt rund um das vielfältige Kulturprogramm.



Auf der Theresienwiese verbreitet Tollwood Weihnachtsstimmung – kreativ und besonders-anders. (BSZ)