Freizeit und Reise

(Foto: obx-news/Tourismusverband Ostbayern/Simone Schopf)

29.10.2025

Über dem Nebelmeer

Mystische Wanderung über dem Nebelmeer am Dreisessel

Wenn sich im Spätherbst die Täler im Nebel verlieren und nur noch Gipfel und Granitfelsen aus dem weißen Dunst ragen, verwandelt sich der Dreisessel in eine Bühne der Stille und Magie. Hoch über dem Bayerischen Wald thront der 1312 Meter hohe Berg mit seinen drei markanten "Granitstühlen" - seit Jahrhunderten Wahrzeichen der Region.

Am Südhang breitet sich das Steinerne Meer aus: gewaltige Felsplatten, dazwischen junger Bergmischwald - ein geologisches Schauspiel aus Kraft und Ruhe zugleich. Wer hier auf dem Adalbert-Stifter-Steig unterwegs ist, wandert durch eine Landschaft, die wie aus der Zeit gefallen scheint. Und wenn sich über dem Nebelmeer plötzlich die Sonne zeigt, öffnet sich der Blick weit über das Passauer Land, das Dreiländereck und bis zu den Alpen - ein spätherbstliches Erlebnis, das man so schnell nicht vergisst. (obx)

Mehr Infos: www.bayerischer-wald.de

