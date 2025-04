Unterwegs am Thüringer Meer

Wer ans Meer will, kann auch in den Wald fahren: Das Thüringer Meer mit seiner beeindruckenden Fjordlandschaft ist eine der schönsten Regionen im Thüringer Wald. Deutschlands größtes Stauseegebiet bietet einen großen Erholungs- und Freizeitwert. Naturliebhaber können unter anderem auf dem Hohenwartestausee Weg wandern, der aktuell zur Wahl als „Deutschlands schönster Wanderweg“ steht. Weiter locken Schiffsrundfahrten, ein Sauna-Boot, ein märchenhafter Erlebnispark und eine exklusive Kraftwerk-Führung.

Hohenwartestausee Weg

Das Thüringer Meer ist Deutschlands größte Stauseeregion und entstand im letzten Jahrhundert. Der Fluss Saale wurde in den 1930er-Jahren – zwecks Energiegewinnung und Hochwasserschutz – künstlich angestaut. Auf diesem Wege entstand die Saalekaskade mit insgesamt fünf Stauanlagen auf fast 80 Kilometern, die sich zu einer außergewöhnlichen Landschaft entwickelt hat. Zu den größten gehört der Hohenwarte Stausee. Hier ist der gleichnamige Wanderweg zu finden, der es in der aktuell laufenden Publikumswahl des Wandermagazins zu „Deutschlands schönsten Wanderweg“ in die Endauswahl geschafft hat. Wieso, weshalb, warum merkt jedermann sofort, wenn er auf dem 77,5 Kilometer langem Wanderweg entlangläuft. Wanderer durchstreifen Täler und Hochplateaus, erklimmen Felsen und Steilhänge, die fantastische Ausblicke über die Umgebung liefern. Zu den Höhepunkten entlang des Weges zählen: die imposante Staumauer des Stausees in Hohenwarte, die Brücke über die Rohre des Pumpspeicherwerkes zwischen Ober- und Unterbecken, der Blick vom Bockfelsen, das Volkskundemuseum in Reizengeschwenda sowie das Wasserkraftmuseum in Ziegenrück.

Übers Thüringer Meer schippern – per Haus- oder im Sauna-Boot

Wer sich aufs Thüringer Meer begibt, bekommt schnell das Gefühl, durch skandinavische Fjorde zu schippern. Durch den Bau der Saale-Talsperren ist diese ganz besondere Landschaft entstanden. Um sie so richtig zu genießen, lohnt es sich, an Bord der Fahrgastschifffahrt Hohenwarte oder Saalburg zu gehen. Am Hohenwartestausee Weg kann zum Beispiel an den Haltestellen „Am Alter“ und am „Campingplatz Portenschmiede“ zugestiegen werden. Die Schifffahrt-Saison startet genauso wie auf dem Bleilochstausee am 5. April 2025.

Wer es lieber individueller mag, kann zwischen verschiedenen Angeboten wählen: Das SaaleSpa Sauna-Boot (für bis zu zehn Personen) bietet erholsame Fahrten auf dem Hohenwartestausee. Mit an Bord: Indoor-Lounge, Dachterrasse und ein mit Getränken gefüllter Kühlschrank. Darüber hinaus gibt es die führerscheinfreien Hausboote von Rolly Boot Hohenwarte für bis zu vier Personen und das Treibhouse, das auf der Bleilochtalsperre bei Saalburg-Ebersdorf liegt. Mit voll ausgestatteter Küche, Loungebereich und Sonnendeck verfügt es über viel Komfort.

Übrigens: Auch unter Wasser gibt es einiges zu sehen. Die Stauseen bieten Tauchern ein tolles Revier, Tauchschulen vor Ort bringen Hobbysportlern die wichtigsten Grundlagen bei.

Vom Erlebnispark Märchenwald bis zur Kraftwerk-Führung

Rund um das Thüringer Meer warten für Groß und Klein eine Menge schöner Ausflugsziele. Für die Jüngsten empfiehlt sich ein Besuch des Erlebnisparks Märchenwald in Saalburg. Hier begrüßen einen nicht nur zahlreiche Märchenfiguren von Schneewittchen bis zum Froschkönig, sondern es stehen auch tolle Attraktionen wie Wasserfahrzeuge, Rutschen und ein Streichelzoo zum Austoben und Kuscheln bereit. Ebenfalls in Saalburg sorgen der Kletterpark und die Sommerrodelbahn für coole Familien-Action. Vom 8. bis 10. August findet mit dem SonneMondSterne Festival eines der größten Open-Air-Festivals der elektronischen Tanzmusik in Europa, statt. Super erkunden lässt sich die herrliche Region auf einer geführten E-Bike-Tour – kombiniert mit einer Draisinenfahrt (ein Waggon ist extra für Fahrräder reserviert). Entlang der Strecken sind Schloss Burgk oder der Saaleturm, ein 43 Meter hoher hölzerner Aussichtsturm, zu besichtigen. Ebenfalls spannend ist eine exklusive Führung durch das Kraftwerk Bleiloch. Im Pumpspeicherkraftwerk Hohenwarte II und an der beeindruckenden Staumauer erhalten Besucher spannende Einblicke in die umweltfreundliche Stromspeicherung durch Wasserkraft. (BSZ)