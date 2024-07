Unterwegs im ARBERLAND

Wer Urlaub im ARBERLAND machen möchte, kann das Auto getrost zuhause lassen: Die Region im Bayerischen Wald, die für naturnahen und nachhaltigen Urlaub im Bayerischen Wald steht, lässt sich mühelos und ohne Einschränkungen mit Bus und Bahn erkunden. Ob zum Ausgangspunkt der nächsten Wanderung, in den Nationalpark zum „Haus der Wildnis“ oder zum Erlebnisberg „Silberberg“ in Bodenmais – das ARBERLAND hat eine Fülle von Ausflugszielen, die jeder Gast besucht haben sollte. Sie alle lassen sich dank gut ausgebauter Infrastruktur bequem, nachhaltig und kostengünstig mit dem ÖPNV erreichen. Mit dem Bayerwald-Tagesticket und dem kostenlosen Gästeservice Umwelt-Ticket (GUTi) ist auch ein grenzüberschreitender Tagesausflug in die tschechische Bezirke Pilsen und Südböhmen möglich.

Nachhaltigkeit, Regionalität, Umweltfreundlichkeit sind wichtige Merkmale, die den Tourismus in der ostbayerischen Urlaubsregion ARBERLAND kennzeichnen. Selbstverständlich also, dass hier auch sanft-mobiles Reisen und Entdecken mühelos möglich ist. Landschaftlich reizvolle Ausflugsziele, Freizeit-, Sport- oder Kultur-Einrichtungen für Erwachsene und Kinder lassen sich mit Bus und Bahn stressfrei und komfortabel erreichen. Kostengünstig dazu: Neben dem Deutschlandticket auf Bundesebene gibt es auch auf regionale Ebene mit dem Bayerwald-Tageticket (+CZ) attraktive Angebote. Auch die Igelbusse stehen für umweltfreundliche Erkundungstouren bereit: Mit ihnen sind Fahrten im Gebiet des Nationalparks Bayerischer Wald möglich – ideal, um zu Ausgangspunkten für Wandertouren zu gelangen. Das Gleiche gilt für das tschechische Pendant, den Grünen Linien Šumava, die im Nationalpark Šumava verkehren. Ganz kostenfrei geht’s mit dem GUTi, dem Gästeservice-Umwelt-Ticket für Urlaubsgäste aus beteiligten Gemeinden im ARBERLAND und benachbarten Landkreisen. Das GUTi ist die GRATIS-Variante des Bayerwald-Tagesticket + CZ, das Urlauber bei Ankunft von ihren Gastgeber-Betrieben oder der Tourist-Informationen erhalten.

Acht auf einen Streich – die Königsetappe des Goldsteigs

Wanderbegeisterten, die auf der Suche nach einer neuen Challenge sind, empfiehlt das ARBERLAND die legendäre 8-Tausender-Tour. Für die anspruchsvolle, 16 Kilometer lange Wanderung vom Eck zum Großen Arber brauchen Geübte gut sieben Stunden. Auf der Tour werden insgesamt acht 1000-er Gipfel erklommen, die jeweils spektakuläre Ausblicke auf den Bayerischen Wald eröffnen – bei gutem Wetter sogar bis zu den Alpen. Die gut ausgeschilderte Wanderung ist ebenso eine Etappe des Goldsteig-Fernwanderwegs, wegen ihrer durchaus anspruchsvollen Wegführung gilt sie auch als die Königsetappe des ostbayerischen Fernwanderwegs Goldsteigs.

Mit dem Linienbus VLC 618 ist der Ausgangspunkt der Wanderung – die Haltestelle Eck – bequem ab Bodenmais erreichbar. Nach Bodenmais wiederum fährt die Waldbahn RB37 ab Zwiesel im Stundentakt. Vom Ziel, der Talstation des Großen Arber, frequentieren öffentliche Busse regelmäßig unter anderem nach Zwiesel oder Bodenmais.

Aussichtsreich – Ausflug nach Klattau und Besuch des Schwarzen Turms

Auch ein Ausflug in den Böhmerwald lohnt sich. So zum Beispiel in die malerische Stadt Klattau. Wer schwindelfrei ist, steigt hier hinauf auf den fünfstöckigen, 81,6 Meter hohen Schwarzen Turm. Der Ausblick über die Stadt und über den grünen Böhmerwald ist lohnenswert, bei guter Sicht reicht der Blick sogar bis zu den Alpen. Der Turm wurde zwischen 1547 und 1555 erbaut, hauptsächlich um Gefahren wie Brände und feindliche Truppen frühzeitig zu entdecken und abzuwehren. Dennoch konnten Brände nicht völlig vermieden werden, Ruß verlieh dem Turm die schwarze Farbe – und auch seinen Namen.

Regelmäßig verkehren Züge ab der ARBERLAND-Gemeinde Bayerisch-Eisenstein nach Klattau. Die einfache Strecke dauert rund eine Stunde – für die Fahrt kann das Bayerwald-Tagesticket + CZ genutzt werden. Der Preis beträgt für Erwachsene 17 Euro, pro Ticket können drei Kinder bis 14 Jahre kostenlos mitgenommen werden. ARBERLAND-Urlauber mit GUTi-Gästekarte können den Zug von Bayerisch Eisenstein nach Klattau kostenlos nutzen. (BSZ)