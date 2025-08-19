Freizeit und Reise

Über Jahrtausende sind die Moorlandschaften im Emsland entstanden. (Foto: Christian Kolb)

19.08.2025

Vom Armenhaus zum Touristenziel

Die Moorlandschaften im Emsland begeistern Wanderer und Radfahrer

Bedrohlich und lebensfeindlich – so wirkten die weitläufigen Moorlandschaften im Emsland einst auf Besucher der Region. Und auch für die Einheimischen war das Moor eine Herausforderung, da die kargen Böden der Hochmoore nur wenig ertragreich waren. Deshalb galt das dünn besiedelte Emsland einst als „Armenhaus“ der Republik. Vor 75 Jahren, am 5. Mai 1950, beschloss der Deutsche Bundestag daher den Emslandplan.

Mit Investitionen von 2,1 Milliarden Mark sollte das Moor großflächig abgetorft und in landwirtschaftlich nutzbare Flächen verwandelt werden. Die wurden nicht nur zur Ernährung der Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg gebraucht, sondern auch, um Heimatvertriebene aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten ansiedeln zu können. Hinzu kamen Pläne für den Aufbau einer modernen Infrastruktur und die Ansiedlung von Industrie und Gewerbe, um das rückständige „Ödland“ in eine attraktive Kulturlandschaft und Wirtschaftsregion zu verwandeln.

Das Emsland verdankt seine Hochmoore einer besonderen geologischen Konstellation – einer wasserundurchlässigen Bodenschicht, auf der sich der Regen staut und ein feuchtes Milieu schafft, in dem Pflanzen wie die Torfmoose wachsen und sich ohne zu verrotten ansammeln. So wächst das Moor pro Jahr um einen Millimeter – und bindet durch das eingelagerte Biomaterial große Mengen Kohlendioxid.

Doch das interessierte zu Zeiten des Emslandplans die wenigsten. Damals wurden gigantische Maschinen wie der Tiefpflug „Mammut“ geschaffen, um die meterdicke Torfschicht wegzuschaffen, das Gebiet trockenzulegen und die Dichtschicht flächendeckend aufzubrechen. So wurde aus der blau-grünen Moorlandschaft in weiten Teilen des Emslands ein von Entwässerungsgräben durchzogenes Anbaugebiet zum Beispiel für Mais und Kartoffeln.

Moorschutz
ist Klimaschutz

Längst haben die Menschen im Emsland den Charme der weitläufigen und rauen Moorlandschaft und ihre Bedeutung für das Klima erkannt. Wo möglich, wurde der Abbau von Torf deshalb beendet – und in einzelnen Gebieten sogar mit der Wiedervernässung und Renaturierung von Moorflächen begonnen. So sind – zum Beispiel im Naturpark Bourtanger Moor–Veenland – attraktive Gebiete entstanden, in denen man die Natur entdecken und den Zauber der Moorlandschaft erleben kann.

Das Moor ist überraschend vielfältig – und Heimat für an diesen besonderen Lebensraum angepasste Pflanzen und Tiere. Die bis zu 300 Vogelarten sind die auffälligsten, aber auch die zahlreichen Insekten und die lautstark auf sich aufmerksam machenden Frösche bleiben nicht unbemerkt. Erkunden kann man das Moor auf eigene Faust oder bei einer Führung mit einem Ranger wie dem 55-jährigen Biologen Andreas Rakers. Der spürt dem Leben im und am Moor mit Begeisterung nach und weiß auch, an welchen Orten das Wollgras „blüht“.

Fast sieht es aus wie eine helle Wasserfläche in der grünen Moorlandschaft. Doch wenn man näherkommt, entdeckt man, dass es sich um Wollgras handelt. Und auch wenn Laien oft von der Wollgrasblüte sprechen, ist die eigentlich schon vorbei, wenn die krautigen Pflanzen im Mai fruchten und an ihren langen Stängeln flauschige Büschel mit Samenkörnern entstehen. Bei einer Wanderung im Naturpark zeigt Rakers nicht nur das

Schmalblätterige, sondern auch das Scheidige Wollgras und erklärt, dass die weißen Büschelchen beider Arten einst von den Einheimischen gesammelt wurden – als Dämmung, Kissenfüllung und auch als Saugmaterial für Windeln und Hygieneprodukte.

Erklärt wird die Moorlandschaft unter anderem an den acht Moorpforten – wie dem Emsland Moormuseum. Dort steht nicht nur der gigantische Ottomeyer-Pflug. Es gibt in den beiden Ausstellungshallen auch eine Fülle von Informationen zur Erschließung des Moores. Wer mag, kann mit der Feldbahn auf einer 3 Kilometer langen Strecke durch das Moor fahren und am Wegesrand Schafe, Ziegen und die nur in der Region heimischen Bunten Bentheimer Schweine sehen.

Im Museumscafé gibt es mit Buchweizenpfannkuchen – auf Wunsch mit Speck vom Bentheimer Schwein – eine regionale Köstlichkeit.

Im Emsland wird die Redewendung „die Katze im Sack kaufen“ auf besondere Weise interpretiert. Einst sollen heiratsfähige Männer durchs Land gezogen sein und auf der Suche nach einer Frau auf den Bauernhöfen nach dem Kauf einer Katze gefragt haben. Entdeckte man beim gemeinsamen Abendessen mit Buchweizenpfannkuchen Sympathie, wurde der Gast mit einer der Töchter der Familie verheiratet. Passte es nicht, bekam er die „gewünschte“ Katze und konnte ohne Gesichtsverlust weiterziehen.

1938 entdeckte man im Emsland erstmals Öl. Bis heute werden pro Jahr zwischen 320 000 und 360 000 Tonnen gefördert – in der Landschaft sind immer wieder kleinere Bohrtürme und „Nicker“ genannte Pumpen zu sehen, die den dickflüssigen Rohstoff ans Tageslicht bringen. Dazu wird Dampf in die gut 1400 Meter tiefen Bohrlöcher geblasen – und das Öl so aus den Bodenschichten gelöst.

Und obwohl man bei einer Radtour durch das Emsland immer wieder auf Förderanlagen stößt, decken diese nur weniger als ein Prozent des deutschen Ölverbrauchs. Wer sich für die technischen Hintergründe interessiert, kann im Erdöl-Erdgas-Museum, einer weiteren Moorpforte, Details zur Förderung fossiler Brennstoffe im Emsland erfahren. Ein Zeittunnel erklärt die Geschichte der Förderung – ein detailliertes Modell eines Förderturms zeigt, wie komplex die Rohstoffgewinnung ist.

Der Bibelgarten Twist ist ein schöner Ort, um die Seele baumeln zu lassen. Rund um die kleine evangelische Kirche sind einige der 120 in der Bibel erwähnten Pflanzen zu sehen. Der Garten ist das ganze Jahr über geöffnet, sodass man die Pflanzen in aller Ruhe entdecken kann. Zwischen Wein und Kräutern sind auch einzelne Bäume zu sehen. Und natürlich regt der Garten auch zum Nachdenken an. War es wirklich der im Mittleren Osten unbekannte Apfelbaum, dessen Frucht Eva im biblischen Paradies in Versuchung führte – oder doch eher eine Feige? Im Bibelgarten wachsen beide.

Wenige Schritte entfernt verbirgt sich im Wald ein kleiner Glückspfad, der zum Nachdenken über das eigene Leben anregt.

Interessant ist auch das deutsch-niederländische Bienenzentrum. Hermann Hüsers ist der Vorsitzende des Trägervereins, der weit mehr als ein Imkerverein ist. Den Aktiven liegt nicht nur das Wohl der Bienen am Herzen sondern auch die Insektenwelt und die Natur insgesamt. Auf dem naturnah gestalteten Grundstück des Vereins kann man in der warmen Jahreszeit Bienen bei der Arbeit beobachten und eine Menge über die Bedeutung der Insekten für die Bestäubung der Pflanzen und damit auch für das Leben der Menschen erfahren. Auf dem Grundstück gibt es eine kleine Mauer aus Torf , die eine kleine Moorfläche abgrenzt. Im Turm lebt eine seltene Eule, die sich aber nur nachts sehen lässt.

Das Emsland ist eine vielseitige Urlaubsgegend, in der nicht nur Wanderer und Radfahrer auf ihre Kosten kommen. Die Mischung aus schönen Naturlandschaften und einer reichen regionalen Kultur bietet immer wieder Möglichkeiten, am Wegesrand Besonderheiten zu entdecken. Auch mit Blick auf Hotels und Restaurants ist das Emsland erfreulich gut ausgestattet – vom einfachen Imbiss bis zur gehobenen Gastronomie. Gerade in den Sommermonaten ist das Emsland ein attraktives Ziel, um für ein paar Tage die Seele baumeln zu lassen und in der Weite der Naturlandschaft zu entspannen. (Christian Kolb)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Sollen die Krankenkassen häufiger für Abtreibungen bezahlen?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2024

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2025

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 29.11.2024 (PDF, 19 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | Abo BSZ | Businessabo BSZ | ePaper
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Shop
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 23. Mai 2025
(PDF 6 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Bücher Fachliteratur Redaktionsbeilagen Sonderdrucke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori Sta Logo lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!