Vom Bett direkt in die Wasser- und Wellnesswelt

Schwerelos in der Soleschale schweben und dabei auf imposante Dreitausender schauen: Ein Wellness-Traum, der auf über 65 000 Quadratmetern im Aqua Dome – Tirol Therme Längenfeld wahr wird. Das modernste und architektonisch beeindruckendste Thermen-Resort der Alpen im Herzen des Ötztals punktet mit futuristisch anmutender Wasser- und Saunawelt, SPA & Fitness, aber auch mit einem gemütlichen 4-Sterne-Superior-Hotel, für dessen Gäste das preisgekrönte SPA 3000 reserviert ist.

Bereits seit der Eröffnung im Jahr 2004 ist der Aqua Dome einer der wichtigsten Anziehungspunkte in Tirol. Zuletzt wurde der beliebte Alpen-Hot-Spot 2017 um einen separaten Familienbereich erweitert (Investitionssumme: 5,8 Millionen Euro), um seinen Gästen noch mehr Raum für Ruhe und Erholung zu bieten. Die Kinderwelt Alpen Arche Noah verfügt über eine Reifen- und Trichterrutsche sowie den Aquaki-Wasserpark auf dem Schiff der „Arche“ und einer Spielewelt abseits der Becken mit verschiedenen Attraktionen. Gleichzeitig finden Eltern hier ihre nötige Entspannung auf gemütlichen Loungemöbeln in der nahen Familien-Ruhezone.

Im selben Jahr erhielten auch Relax-Tagesgäste einen gemütlichen, separaten Ruheraum, unter anderem mit reservierter Liege, eigenem Ruhepool. Mehr Wellness für einen erholsamen Urlaub zu zweit oder mit der ganzen Familie geht nicht.

Darüber hinaus kann der Gast nicht nur die Annehmlichkeiten und Angebote des Aqua Domes genießen und erleben, sondern auch das Ötztal mit seinen vielfältigen Wander- und Sportmöglichkeiten erkunden.

Hängebrücke Längenfeld

In erster Linie zu nennen ist hier die etwa 20 Kilometer entfernte Aera 47, der ultimative Outdoor-Playground für Erwachsene. Auf dem 9,5 Hektar großen Action-Spielplatz gibt es die erste und einzige Wakeboardanlage Westösterreichs sowie mehr als 35 Outdoor- und Trendsportaktivitäten für Anfänger und Fortgeschrittene. Adrenalin freigesetzt wird zum Beispiel in Österreichs höchstem Hochseilgarten, beim Canyoning im Wildwasser oder Caving durch dunkle Höhlensysteme. In der Water Area gibt es diverse Rutschen, angefangen bei der Kidsrutsche über die 270-Grad-Rutsche bis hin zur Kamikaze Rutsche. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt.

Das Ötztal, Tirols längstes Seitental, gesäumt von steilen Felswänden, tosenden Wildbächen und Bergriesen, die hinauf bis über 3000 Meter ragen, ist wie gemacht für alle, die gerne mal ihre Grenzen austesten wollen. Die Angebote mit dem gewissen Nervenkitzel sind vielfältig: Raften oder Kanufahren im reißenden Wasser, Paragleiten hoch über dem Tal oder gut gesichert am steilen Felsen klettern. Für jeden, der das Abenteuer sucht, ist die richtige Alternative dabei.

Allerdings gibt es auch zahlreiche Aktivitäten für alle die, die es etwas ruhiger angehen lassen wollen. Gleich vom Aqua Dome aus bietet sich beispielsweise eine nicht allzu lange Panoramawanderung – mit Pausen, Einkehr und Fotostopps rund drei Stunden – zur Hängebrücke Längenfeld an. Vom Hotel aus geht es zunächst in den Ort und von dort hinter der Kirche ein gutes Stück bergauf Richtung Brandalm, wo Wanderer gemütlich vor grandioser Bergkulisse Rast machen und einkehren können. Kinder begegnen auf der Brandalm einem ulkigen Hängebauchschwein, Ziegen und Hasen. Anschließend geht es weiter Richtung Hängebrücke.

Die Aussicht auf der Panorama-Hängebrücke ist einfach unschlagbar. Selbst Vierbeiner laufen furchtlos auf einer speziellen Hundespur. 83 Meter lang spannt sie sich über die „Maurer Rinne“. Völlig schwerelos schwebt seit Juli 2013 die kühne Stahlkonstruktion 220 Meter hoch über dem Talboden. Wer sich traut hinunterzuschauen, dem liegt ganz Längenfeld und der Aqua Dome zu Füßen. Bevor es wieder zurück nach Längenfeld geht, kommt man noch nach Burgstein. Alles in allem ein knapp sechs Kilometer langer Rundweg (etwa 330 Höhenmeter) der Kontraste und neuen Perspektiven.

Ein Highlight ist sicherlich auch eine geführte Sonnenaufgangswanderung mit Bergfrühstück. Nach dem Aufstieg in Dunkelheit und Dämmerung gibt es als Belohnung ein unbeschreibliches Gipfelglück. Denn wenn die ersten Sonnenstrahlen über den schroffen Gipfeln aufleuchten, scheint die Zeit kurz stillzustehen.

Wer die Kraft des Ötztals draußen erspürt hat, wird sie auch drinnen wieder finden: Etwa im SPA 3000 auf zwei Etagen auf dem Dach des Thermengebäudes, das exklusiv für Aqua-Dome-Hotelgäste reserviert ist. Hier holt die moderne Architektur mit hellem Fichtenholz, Granit und riesigen Fensterflächen die Dreitausender von draußen nach drinnen – wo die Kraft der Gegensätze bei authentischen Sauna- und SPA-Anwendungen mit heimischen Kräutern, Nadelhölzern und Mineralien ganz ursprünglich erspürt werden darf.

Ötztaler Steinmassage

Zweisame Momente garantiert vor allem die Private Spa Suite mit eigener Sauna sowie Dampfbad. Regional typisch unterstützt werden solche Kuschelmomente mit verwöhnenden Treatments wie der Almzeit-Unsere Auszeit mit Waldmeister Salzpeeling, Ziernöl-Massage und einem Bad in der eleganten Bovi-Steinwanne. Noch mehr regional spezifische Wellness bietet das Beauty & SPA Morgentau mit den Aqua Dome Signature Treatments, wie der Ötztaler Stein- oder Tiroler Honigmassage wie auch der Mondholz Relaxmassage mit wohltuender Zirbe aus der Region.

In Tirols größtem Wellnessbereich gibt es aber auch viele fantasievolle Aufgüsse in der Saunawelt, wie zum Beispiel mit Gletscher Eis, Orange Zimt oder aber auch gemütlichem Wiener Walzer. Der Saunabereich misst über 2000 Quadratmeter. Zu finden sind unter anderem eine Erd-, Schluchten- und Heustadlsauna sowie zahlreiche Dampfbäder. Zudem begeistert das 500 Quadratmeter große Fitnesscenter mit High-End-Geräten.

Und im Thermendom Ursprung, dem Herzstück des Aqua Dome, warten zwei Innenbecken mit dem 34 und 36 Grad Celsius warmen Ötztaler Thermalwasser, das aus 1865 Metern Tiefe gewonnen wird und bei der Förderung eine Temperatur von 40 Grad Celsius hat, auf die Badegäste. Außerdem gibt es im Außenbereich noch einen 25-Meter-Sportpool. Die Wasserfläche beträgt insgesamt 2200 Quadratmeter.

Durch das Flussbecken, das Innen- und Außentherme miteinander verbindet, gelangt man zu den drei versetzt „schwebenden“ Schalenbecken mit einem Durchmesser von zwölf bis 16 Metern, die schon längst als Aqua-Dome-Wahrzeichen bekannt sind: In der Sprudelschale lässt sich die belebende Wirkung des Whirlpools genießen, während in der Schwefelschale, deren Thermalwasser regelmäßig mit reinem Schwefelwasser angereichert wird, Massagebänke am Beckenrand verwöhnen. Und spätestens in der Soleschale mit einem Salzgehalt von fünf Prozent findet man seine ultimative Entspannung, nicht zuletzt dank Unterwassermusik und Lichteffekten.

Und noch ein Geheimtipp: Jeden Freitag lädt der Aqua Dome zum Mondscheinbaden bis 24 Uhr ein.

200 Zimmer und Suiten

Wohlgefühl auch als Wohngefühl in alpin-moderner Gemütlichkeit, Entspannen mit der Kraft der Gegensätze – dieses regional authentische Konzept setzt sich auch im 4-Sterne-Superior-Hotel des Aqua Dome fort, das über einen futuristisch gestalteten Bademantelgang unterirdisch mit den Thermen- und Saunawelten verbunden ist. 200 äußerst geräumige Doppelzimmer und Suiten bieten eine heimelige Privatsphäre in alpin-modernem Stil mit viel Holz und warmen Tönen.

Im Restaurant treffen traditionelle Akzente auf modernes, großzügiges Ambiente in lichtdurchfluteten Räumen; hier mundet das herrliche Frühstücksbuffet mit einer riesigen Auswahl an warmen und kalten Köstlichkeiten, Selbstgebackenem und hausgemachten Marmeladen. Unter dem Motto „genial regional“ wird in der Küche zudem besonders auf heimische Produkte Wert gelegt – vom Honig über den Käse bis zum Ötztaler Bier. Und alle, die’s leicht mögen, können sich täglich für ein veganes Menü mit leckeren Kreationen für zeitgemäßen Wellness-Genuss entscheiden.

Weil der Aqua Dome mitten im Herzen der Alpen liegt, hat sich der neue Kulinarik-Leitfaden durchs ganze Haus dem Thema „Alpenbogen“ verschrieben. Der Alpenbogen gilt als Herz Europas und reicht vom Golf von Genua über den französischen und Schweizer Jura bis an den Oberlauf der Donau. Für den Aqua Dome eine Verpflichtung, denn es gilt, ein gemeinsames kulinarisches Erbe zu pflegen. Ötztaler Forelle mit Alpenkaviar oder das Berglamm in Waldmeister? Traditionsrezepte und landestypische Spezialitäten, Zutaten und Herstellungsmethoden aus dem Alpenraum werden adaptiert und überraschend neu umgesetzt. Hier wird der Gaumen aufs Feinste und Raffinierteste verwöhnt. Einfach ein Genuss.

Der Besuch und Aufenthalt im Aqua Dome ist definitiv zu empfehlen, denn hier im Ötztal wird jeder Gast das finden, was er sucht. Sei es Action in und um den Aqua Dome oder doch eher Ruhe, Wellness, Badespaß und Entspannung. Natürlich lässt sich beides vor Ort auch trefflich kombinieren. Denn wie heißt es so schön, Gegensätze ziehen sich an. (Friedrich H. Hettler)