Einst galt der Bayerische Wald als strukturschwache Grenzregion, geprägt von begrenzten wirtschaftlichen Perspektiven und einem Tourismus, der vielerorts mit niedrigen Preisen und schwacher Auslastung kämpfte. Heute ist die Region eine touristische Erfolgsgeschichte: Mehr als 22 Millionen Aufenthaltstage von Urlaubern und Ausflüglern sorgen jährlich für einen Bruttoumsatz von rund 1,4 Milliarden Euro. Rechnerisch sichert der Tourismus Einkommen im Umfang von etwa 25.000 Vollzeitstellen. Und im Wettbewerb von 175 untersuchten deutschen Urlaubsregionen gehört der Bayerische Wald inzwischen zu den zehn sympathischsten Reisezielen.

Wie grundlegend sich die Region verändert hat, machte Niederbayerns Regierungspräsident Rainer Haselbeck jetzt beim touristischen Zukunftsforum "WaldDialog" in Bayerisch Eisenstein deutlich. Vor zwei Jahrzehnten hätten niedrige Preise, geringe Auslastung und schwache Renditen das Bild geprägt. Heute liege die Auslastung bei 38 Prozent, das Preisniveau sei ebenso gestiegen wie Wertschöpfung und Rentabilität. Haselbeck sprach von einem "Quantensprung".

Der Wandel zeigt sich besonders in der Hotellerie. Hochwertige Wellnesshotels, ausgezeichnete Gastgeber und moderne touristische Angebote haben das Profil des Bayerischen Waldes verändert. Die Region konkurriert längst nicht mehr ausschließlich über günstige Übernachtungspreise, sondern zunehmend über Qualität, Naturerlebnisse und Erholung. Rund 70 Prozent der Gastgeber sind mittlerweile online buchbar.

Entscheidend für den Erfolg sei auch die Entwicklung einer gemeinsamen touristischen Identität, betonte Haselbeck. "Der Bayerische Wald kann nur stark sein, wenn sich alle hinter einer starken Marke versammeln." Dass diese 2026 mit dem German Brand Award ausgezeichnet wurde, unterstreiche die erfolgreiche Entwicklung.

Die wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus reicht weit über Hotels und Gaststätten hinaus. Handwerksbetriebe profitieren von Investitionen, Landwirte beliefern die Gastronomie, Einzelhändler profitieren von der Kaufkraft der Gäste. "Tourismus ist eine klassische ökonomische Querschnittsbranche. Kaum eine Branche, die nicht davon profitiert", sagte Haselbeck.

Michael Braun, Vorstand des Tourismusverbandes Ostbayern, verwies auf eine weitere Dimension: Die touristischen Einnahmen helfen, eine Infrastruktur zu erhalten, die auch den Einheimischen zugutekommt - von Schwimmbädern und Bergbahnen bis zu Wanderwegen und Freizeiteinrichtungen. Tourismus sei damit weit mehr als ein Geschäft mit Urlaubern. Er trage wesentlich zur Lebensqualität im ländlichen Raum bei.

Wie erfolgreich sich der Bayerische Wald inzwischen positioniert, zeigen aktuelle Marktforschungsergebnisse. In der Destination-Brand-Studie erreicht die Region unter 175 untersuchten Reisezielen Platz 16 beim Bekanntheitsgrad. Bei der Sympathie liegt sie sogar auf Rang zehn. Auch bei Wandern, Mountainbiken, Nachhaltigkeit, Familienurlaub und Wellness zählt der Bayerische Wald zu den besonders gut positionierten Destinationen.

Bemerkenswert ist die Identifikation der Bevölkerung mit ihrer Region: Einer Studie zur Tourismusakzeptanz zufolge fühlen sich 81 Prozent der Einheimischen ihrer Heimat besonders stark verbunden - der höchste Wert in Bayern. "Wir haben die Qualität enorm nach vorne getrieben. Der Bayerische Wald ist eine Top-Marke", sagte Braun.

Für die kommenden Jahre sehen die Tourismusverantwortlichen zusätzliche Chancen. Politische Stabilität, Sicherheit und ein gemäßigtes Klima gewinnen bei der Wahl des Urlaubsziels an Bedeutung. Davon könnten naturnahe Regionen wie der Bayerische Wald profitieren. Weiteres Potenzial bieten insbesondere die Reisezeiten im Frühjahr und Herbst.

Allerdings ist der Erfolg kein Selbstläufer. Beim "WaldDialog" im Arberseehaus diskutierten rund 70 Vertreter aus Politik, Verwaltung und Tourismuswirtschaft, wie sich die positive Entwicklung langfristig sichern lässt.

Landrat Ronny Raith, Präsident des Tourismusverbandes Ostbayern, warb für eine enge Zusammenarbeit: "Stärke entsteht aus Gemeinschaft und Zusammenhalt." Die Botschaft: Damit die Erfolgsgeschichte weitergeht, braucht es Investitionen in Qualität, eine starke gemeinsame Marke und Menschen, die ihre Heimat mit Überzeugung als Urlaubsziel vertreten. (obx)