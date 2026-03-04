Von extrem bis entspannt

Der Chiemgau entwickelt sich zu einem der attraktivsten Gravel-Reviere im Alpenvorland. Mit zehn neu kuratierten Touren bietet die Region den Gravel-Fans eine breite Auswahl zwischen entspannten Seerunden und herausfordernden Berg-Trails. Die Touren sind zwischen 45 und 86 Kilometer lang. Jede Route hat ihren eigenen Charakter: von lockerem Feierabend-Genuss bis zu anspruchsvollem Training. Das Highlight für ambitionierte Graveler ist die Tour “Chiem Xtreme” mit stolzen 231 Kilometern, die entlang der Außenlinien aller Touren verläuft. Wer sie fährt, umrundet praktisch einmal den Chiemgau. Die Touren verbinden auf ideale Weise fordernde Trainingseinheiten mit dem Naturerlebnis, das nur der Chiemgau bieten kann: die ständige Präsenz von Bergkulisse und weiten Blicken über den Chiemsee und den Waginger See. Die Namen spiegeln einerseits die Nähe zur hippen Zielgruppe der Gravelbike-Community wider und andererseits die landschaftlichen Höhepunkte der Touren. Alle Touren sind auf der Seite Gravelbiken im Chiemgau und rund um den Chiemsee ebenso wie auf gängigen Tourenportalen als GPX-Track zum Download bereit.

Die Anreise mit dem Zug ist bei allen Touren möglich, die jeweiligen Bahnhöfe sind bei den Touren ausgewiesen. Die Fahrradmitnahme in den Zügen kann in der Hauptsaison eingeschränkt sein.

Die drei Top-Touren

Sportliche Challenge

„Chiem Xtreme“ ist die große Runde rund um den Chiemgau. Auf 231 Kilometern verläuft sie auf den Außenkanten der neun weiteren Chiemgau-Touren und verbindet Seen, Berge und kulturelle Höhepunkte zu einer anspruchsvollen Ganztagestour. Mit 2180 Höhenmetern richtet sich die Strecke an sportlich ambitionierte Radfahrerinnen und Radfahrer, die den Chiemgau in seiner ganzen Vielfalt erleben möchten. Vom Ausgangspunkt Übersee führt die Route unter anderem über Chieming, Seebruck, Gollenshausen und Seeon weiter durch den nördlichen und östlichen Chiemgau, entlang der Salzach bis nach Teisendorf. Über Höglwörth, Inzell, Ruhpolding und Reit im Winkl verläuft die Strecke schließlich durch das Achental zurück nach Übersee. Immer wieder öffnen sich weite See- und Bergblicke, ergänzt durch kulturelle Stationen wie die Klöster Seeon und Höglwörth. Einkehrmöglichkeiten finden sich entlang der gesamten Strecke flexibel und je nach Etappe. „Chiem Xtreme“ steht für ein sportlich und landschaftlich intensives Chiemgau-Erlebnis und eine Route, die den Chiemgau in seiner ganzen Größe, Weite und Kraft erlebbar macht.

Ehrwürdige Kultur

Der „Holy Roler“ führt auf 57 Kilometern durch eine der stillen und zugleich eindrucksvollen Landschaften des nördlichen Chiemgaus. Entlang der Route liegen mit Kloster Seeon und Kloster Baumburg zwei bedeutende kulturhistorische Orte. Start- und Zielpunkt ist Altenmarkt, von dort verläuft die Strecke über Seebruck und Breitbrunn zurück nach Altenmarkt. Mit 380 Höhenmetern und einer Fahrzeit von rund drei Stunden eignet sich die Tour ideal für genussorientierte Radfahrerinnen und Radfahrer. Entlang der Route liegen mit dem Kloster Seeon und dem Kloster Baumburg zwei bedeutende kulturhistorische Orte, die zum Verweilen einladen. Für eine genussvolle Pause bieten sich unter anderem die Eisdiele Dotta in Seebruck, das Hofcafé Utz bei Gollenshausen oder das Bootshaus in Seeon an.

Lässige Vibes

„Lake’n Lazy“ steht für entspannten Genuss, flüssiges Dahinrollen und echtes Feierabend-Gefühl am Wasser. Auf 45 Kilometern und mit 300 Höhenmetern führt die Strecke in gut zwei Stunden durch eine der lässigsten Ecken des Chiemgaus – immer begleitet von Seeblick, Sommeratmosphäre und kurzen Wegen zu genussvollen Pausenorten. Start- und Zielpunkt ist Übersee. Von dort verläuft die Route über Feldwies entlang des Chiemsees weiter nach Chieming, zum Tüttensee und über Bernhaupten zurück nach Übersee. Unterwegs öffnen sich immer wieder weite Ausblicke auf den See, ergänzt durch Strandabschnitte und Beachbars. Für eine Einkehr bieten sich unter anderem die Bäckerei Brai in Übersee, die Sundowner Bar in Übersee sowie das Seebad am Tüttensee an. „Lake’n Lazy“ ist eine unkomplizierte Runde für alle, die Bewegung mit Leichtigkeit verbinden möchten – ideal für entspannte Nachmittage, warme Sommerabende und alle, die den Chiemgau von seiner lockeren, genussvollen Seite erleben wollen.

Alle Touren im Überblick

1. Lake Loop: Zwei Seen, eine Runde, maximaler Genuss. Details: 79 Kilometer, 600 Höhenmeter, Dauer: 5 Stunden. Strecke: Traunstein - Chieming - Stein an der Traun - Tengling - Waging - Traunstein. Sehenswürdigkeiten: Weite Blicke über Chiemsee und Waginger See. Einkehr: z.B. Moier's Hofcafé in Schützing/Chieming, Kaffeerösterei Baruli in Stein an der Traun. Bahnhof: Waging, Traunstein.

2. Holy Roler: Diese Tour ist nicht heilig, aber nah dran. Details: 57 Kilometer, 380 Höhenmeter, 3 Stunden. Strecke: Altenmarkt - Seebruck - Breitbrunn - Altenmarkt. Sehenswürdigkeiten: Kloster Seeon, Kloster Baumburg. Einkehr: z.B. Eisdiele Dotta in Seebruck, Hofcafé Utz bei Gollenshausen, Bootshaus in Seeon. Bahnhof: Altenmarkt.

3. Everything Alzride: Fluss und Flow beim Graveln an der Alz. Details: 64 Kilometer, 570 Höhenmeter, 3,5 Stunden. Strecke: Trostberg -Schnaitsee - Obing - Griessee - Seeon - Truchtlaching - Altenmarkt. Einkehr: z.B. Leelas Ladencafé in Schnaitsee, Kiosk am Griessee, Brauerei Camba Bavaria in Seeon. Bahnhof: Trostberg, Altenmarkt.

4. Tach to Titt: Gravel pur zwischen Tacherting und Tittmoning mit Signature-Section entlang der Salzach. Details: 66 Kilometer, 520 Höhenmeter, 4 Stunden. Strecke: Sehenswürdigkeiten: Burg Tittmoning, Kloster Raitenhaslach. Strecke: Tacherting - Freutsmoos - Tittmoning - Salzach - Raitenhaslach - Wiesmühl - Tacherting. Einkehr: z.B. Burgcafé Tittmoning, Eisdiele San Marco in Tittmoning, Biergarten am Kloster Raitenhaslach. Bahnhof: Tacherting, Kirchweidach.

5. Salt'n Gravel: Genuss pur mit 1A Gravel. Details: 56 Kilometer, 300 Höhenmeter, 3 Stunden. Sehenswürdigkeiten: Salzachauen, Bauerngärten und die Burg Tittmoning. Einkehr: z.B. Boadwirt Tettenhausen, Eisdiele San Marco in Tittmoning, Fonses Bräukeller in Waging. Strecke: Waging - Petting - Salzachauen - Tittmoning - Tettenhausen - Waging. Bahnhof Waging.

6. Infinity Shred: Unendlicher Flow mit knackigen Höhenmetern. Details: 57 Kilometer, 810 Höhenmeter, 3,5 Stunden. Sehenswürdigkeiten: Kloster Höglwörth. Einkehr: Stroblalm in Högl, Klosterwirt Höglwörth, Goldmarei in Waging. Strecke: Waging - Teisendorf - Höglwörth - Anger - Teisendorf - Surspeicher - Waging. Bahnhof: Waging.

7. Highland Hustle: Jede Steigung harte Arbeit, jede Abfahrt ein Genuss. Details: 57 Kilometer, 970 Höhenmeter, 3,5 Stunden. Sehenswürdigkeiten: Panoramablicke in die Chiemgauer und Berchtesgadener Berge. Einkehr: Klosterwirt Höglwörth, Biergarten Gasthof Schwarzberg am Inzeller Moor, Biergarten Gasthaus Häusler in Ruhpolding. Strecke: Ruhpolding - Hörgering - Siegsdorf - Teisendorf - Höglwörth - Anger - Inzell - Ruhpolding. Bahnhof: Ruhpolding.

8. Wadl Warrior: Genau richtig, um sich die “Wadln” ehrlich zu verdienen. Details: 86 Kilometer, 1.210 Höhenmeter, 6 Stunden. Sehenswürdigkeiten: Die Chiemgauer Berge ganz nah. Einkehr: Hutzenalm in Reit im Winkl, Hammerwirt in Hammer, Moaralm in Inzell. Strecke: Inzell – Ruhpolding – Reit im Winkl – Unterwössen – Marquartstein – Staudach-Egerndach – Bergen – Siegsdorf – Hammer – Inzell. Bahnhof: Ruhpolding, Siegsdorf.

9. Lake'n Lazy: Genuss, Flow und Feierabend-Vibes. Details: 45 Kilometer, 300 Höhenmeter, 2 Stunden. Sehenswürdigkeiten: Seeblick und Beachbars. Einkehr: Bäckerei Brai in Übersee, Sundowner Bar in Übersee, Seebad Tüttensee. Strecke: Übersee – Feldwies – Chiemsee – Chieming – Tüttensee – Bernhaupten – Übersee. Bahnhof: Übersee, Bergen

10. Chiem Xtreme: Einmal rund um den Chiemgau. Verläuft auf den Außenkanten der neun anderen Touren. Details: 231 Kilometer, 2.180 Höhenmeter, Ganztages-Tour. Sehenswürdigkeiten: See- und Bergblicke, Klöster Seeon und Höglwörth und mehr. Einkehr: variabel. Strecke: Übersee – Chieming – Seebruck – Gollenshausen – Seeon – Schnaitsee – Tacherting – Kirchweidach – Salzach – Teisendorf – Höglwörth – Inzell – Ruhpolding – Reit im Winkl – Achental - Übersee. Bahnhof: Übersee, Teisendorf, Ruhpolding. (BSZ)