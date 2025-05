Von klassisch bis Kult

Urlaub für alle Sinne: Die Vielfalt der Konzerte, Bühnen, Genres und Programme im Chiemgauer Sommer lässt musikalische Herzen höher schlagen. Hier ist eine Übersicht für die Saison bis August und darüber hinaus.

Chiemgau Alm Festival

Hochkarätige Konzerte auf den schönsten Almen und an besonderen Orten erwarten die Gäste beim Chiemgauer Alm Festival von 28. Juni bis 13. Juli. Veranstaltungsorte sind Almen, Berghänge, Bergkirchlein, Hütten, ein Forsthaus und weitere zünftige und beschauliche Plätze. Die beliebten Veranstaltungen bieten traditionelle Volksmusik ebenso wie Klassik, Jazz und Rock. Viele Termine lassen sich mit einer Wanderung verbinden.

Musiksommer zwischen Inn und Salzach

Der "Salzachdom" in Fridolfing gilt als größte Dorfkirche Deutschlands. Er ist am 5. Juli Schauplatz des Konzerts "Cantate, Jubilate: Werke von Bach und Händel". Diese und viele weitere prachtvolle Kirchen, Klöster und Schlösser im Chiemgau mit musikalischem Leben zu erfüllen war 1976 die Gründungsidee für den „Musiksommer zwischen Inn und Salzach“. Seither bildet das Veranstaltungsprogramm, das architektonisch besondere Spielstätten zwischen den Flüssen Inn im Westen und der Salzach im Osten einbindet, die „musikalische Klammer“ der Region. Fester Auftakt ist das Konzert der Preisträger des internationalen Musikwettbewerbs der ARD im Kloster Seeon am Anfang der Saison. Einige der rund 25 Konzerte liegen am Mozart-Radweg.

Hochfellnfestival

Von 19. bis 22. Juni 2025 verwandelt sich die Mittelstation der Hochfelln-Seilbahn in eine Open-Air-Bühne. Das Hochfellnfestival verspricht ein abwechslungsreiches Programm mit heimischen Bands und traditioneller Blasmusik. Tickets mit und ohne Seilbahnfahrt gibt es bei der Touristinformation in Bergen und weiteren Vorverkaufsstellen.

Opernfestival auf dem Hügel

Große Opern auf Gut Immling

Carmen, La Forza del Destiono: Das auf einem Hügel gelegene Gut Immling präsentiert zwischen 22. Juni und 18. August große Opern sowie eine Lesung mit Elke Heidenreich, das Musical “Dracula”, eine Klezmernacht und weitere musikalische Highlights. Mozarts “Zauberflöte” ist als Familienoper inszeniert.

Kultsommer in Traunstein

Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag zwischen Ende Juni und Anfang September sorgen verschiedene Musikgruppen und Bands auf dem Traunsteiner Stadtplatz für beste Stimmung. Bei passender Musik wird auch das Tanzbein geschwungen. In zahlreichen Cafés und Gastgärten rund um den Stadtplatz können die Musikfans die Sommerabende perfekt ausklingen lassen. Der Eintritt ist kostenlos.

Traditionelle Musik & Feste

Buntes Programm in Bierzelten

Wer gerne in die oberbayerische Kultur eintauchen möchte, findet unter Veranstaltungshighlights im Chiemgau eine große Auswahl von Brauchtumsveranstaltungen. In Übersee etwa feiern gleich zwei Vereine in der Zeit zwischen 3. Juli und 3. August. Neben Bierzeltmusik und -stimmung gibt es auch Kabarett, moderne Musik und Familienprogramme.

Viele weitere Ideen für Musik, Theater und Ausstellungen gibt es immer unter www.chiemsee-chiemgau.info/veranstaltungskalender. (BSZ)