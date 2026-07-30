Freizeit und Reise

"Devil Rock" mit rockiger Themeninszenierung und kraftvollen Bewegungsabläufen spricht gezielt Adrenalin-Fans an. (Foto: obx-news/Straubinger Ausstellungs- und Veranstaltungs GmbH)

30.07.2026

Von Nostalgie bis Nervenkitzel

Das Gäubodenvolksfest 2026 vom 7. bis 17. August bietet Freizeitpark-Feeling für die ganze Familie

Rund 100.000 Quadratmeter Vergnügungspark, etwa 130 Geschäfte, darunter 29 Fahrgeschäfte, und bis zu 1,3 Millionen Besucher: Das Gäubodenvolksfest verwandelt das niederbayerische Straubing vom 7. bis 17. August wieder in einen der größten Freizeitparks Bayerns. 2026 zeigt sich das Volksfest dabei so innovativ wie lange nicht - mit zwei Premieren und vielen Neuheiten, die erstmals in Straubing gastieren.

Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr gleich mehrere spektakuläre Neuheiten - allen voran im Bereich der Wasserattraktionen. Mit "Verdora Island" feiert eine fabrikneue Wildwasserbahn mit aufwendig gestalteter Dinosaurierkulisse Weltpremiere in Straubing. Die detailreiche Themenwelt, überraschende Effekte entlang der Strecke und interaktive Elemente machen die Fahrt zu einem Erlebnis für alle Sinne. Ergänzt wird das Angebot durch die ebenfalls erstmals in Straubing vertretene Raftingbahn "Colorado Rafting", die mit schnellen Strömungen, spritzigen Abfahrten und unvorhersehbaren Drehbewegungen für Abkühlung und zusätzliche Dynamik sorgt. Gemeinsam bieten die beiden Anlagen den wohl größten Wasserspaß, den es auf dem Gäubodenvolksfest je gegeben hat - und setzen neue Maßstäbe für familienfreundliche Sommerattraktionen.

Ein weiteres spektakuläres Debüt ist der "Geister Palast", die größte mobile Geisterbahn der Welt. Auf drei Ebenen führt die Fahrt durch aufwendig gestaltete Szenerien mit überraschenden Effekten, schaurigen Gestalten und das mit drehbaren Gondeln, die das Geschehen aus immer neuen Perspektiven erlebbar machen. Die Kombination aus Technik, Kulisse und Inszenierung hebt das klassische Geisterbahn-Erlebnis auf ein völlig neues Niveau. 

Hoch hinaus, schnell unterwegs 

Auch im Bereich der Hoch- und Actionfahrgeschäfte setzt das Gäubodenvolksfest 2026 neue Maßstäbe. Der "Fortress Tower" ragt 80 Meter in den Himmel und bietet zunächst einen beeindruckenden Rundumblick über Straubing, bevor es im freien Fall rasant in die Tiefe geht. Der "XXL Racer" zählt mit Überkopffahrten und Geschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern zu den spektakulärsten Attraktionen des Jahres. 

Mit "Best XXL No. 1" erwartet die Besucher ein Hochfahrgeschäft, das durch seine Dimension, die präzise abgestimmte Fahrweise und ein modernes Beleuchtungskonzept beeindruckt. Ergänzt wird das Angebot durch "Swing Up", ein neu gestaltetes Rund- und Hochfahrgeschäft mit intensivem Fahrerlebnis, sowie "Devil Rock", das mit rockiger Themeninszenierung und kraftvollen Bewegungsabläufen gezielt Adrenalin-Fans anspricht. 

Vielfalt, Bewegung und Erlebnis für alle Generationen

Die Stärke des Gäubodenvolksfests liegt auch 2026 in seiner außergewöhnlichen Vielfalt. Neben spektakulären Großattraktionen bietet der Vergnügungspark zahlreiche weitere Erlebniswelten, die unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Die Familienachterbahn "Alpen Coaster" verbindet auf 500 Metern Strecke Fahrspaß mit moderatem Tempo und bringt alpines Flair auf das Festgelände.
Eine zweite Attraktion, die am Festplatz Am Hagen ihre Premiere mit einem fabrikneuen Geschäft feiert, ist "The Fisherman's Place". Mit dieser Neuheit und dem "XXL Lach Haus" stehen somit heuer gleich zwei moderne Laufgeschäfte bereit, die mit interaktiven Stationen, beweglichen Elementen und überraschenden Effekten ein aktives Mitmachen ermöglichen. Hier geht es nicht nur ums Zuschauen, sondern ums Erleben - ein Konzept, das insbesondere bei Familien und jüngeren Besuchern für Begeisterung sorgt. Ergänzt wird das Angebot durch zahlreiche bewährte Klassiker - von traditionellen Rundfahrgeschäften bis hin zu Spiel- und Geschicklichkeitsständen -, die seit Jahrzehnten zum festen Bestandteil des Gäubodenvolksfests gehören und den besonderen Charakter zwischen Nostalgie und Moderne prägen.

Familienfreundlich

Die Veranstalter setzen auch 2026 gezielt auf ein attraktives und gut planbares Erlebnis für Familien. An den beiden Kinder- und Familientagen am 11. und 17. August gelten bis 19 Uhr ermäßigte Preise und Sonderaktionen im gesamten Vergnügungspark.  

Circus Carlos mit eigener Zirkusschule
 
Auch bei den Vorstellungen des Circus Carlos sind leuchtende Kinderaugen garantiert. Nicht nur zuschauen, sondern selbst einmal zum Star in der Manege werden - das dürfen die jungen Besucher bei der Zirkusschule mit eigenem Mitmach-Programm. Tägliche Vorführungen des Kasperltheaters und eine Feuershow vervollständigen das kostenlose Programm des Circus Carlos beim Gäubodenvolksfest 2026.

Ostbayernschau 

Viele erlebnisreiche Tage für die ganze Familie bietet die Ostbayernschau mit ihrer Warenvielfalt aus aller Welt. Der Eintritt ist während der kompletten Dauer der Ostbayernschau vom 8. bis 16. August frei. (obx)

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