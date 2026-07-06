Freizeit und Reise

Das Museum Werner Berg in Bleiburg. (Foto: Gabi Dräger)

06.07.2026

Von Porsche zu Ingeborg Bachmann

Interessante Kärntner Kunstspaziergänge mit Lebensfreude und Kulinarik

Kleine Stadt – große Kunst. In dem Städtchen Gmünd, mit der mächtigen Burg, verbergen sich im Kunsthaus wirklich große Kunstschätze. Die Ausstellung „GIRL.WOMAN.OTHER.“ zeigt Frauenporträts von großen Namen, wie Alex Katz, Maria Lassnig, Werner Berg, Pablo Picasso, Max Ernst, Louise Bourgeois, Henry Matisse, Julian Opie, Tom Wesselmann und Andy Warhol. Zum Kunsthaus gehört auch das Kunsthandwerkshaus. Hier malt gerade eine Schulklasse begeistert und konzentriert Portraits, ganz passend zur Ausstellung im Kunsthaus.

„Müll aussi, Kunst eine“ hat Gmünd beschlossen und so sind in den kleinen Gassen Galerien für Kunst und Kunsthandwerk entstanden. Im Ausstellungs- und Antiquitätengeschäft von Margarete Niklautz gibt es neben Antiquitäten auch moderne Kunst zu sehen.

Im Porsche-Automuseum, dem ersten privaten Automuseum Europas, erzählt Helmut Pfeifhofer die Porsche-Geschichte. Der erste offizielle Sportwagen unter dem Namen Porsche war der Porsche 356 „Nr. 1“. Er wurde im Frühjahr 1948 in Gmünd gebaut und erhielt im gleichen Jahr die Straßenzulassung. Am liebsten möchte man sich in einen der ausgestellten Porsche setzen, träumen oder gleich losfahren.

Im Haus des Staunens kann man nach Herzenslust mitmachen und Töne sowie Schwingungen hörbar und fühlbar machen - auf der weltweit größten begehbaren Geige, im Klangboot, durch Reibung Schwingungen im Wasser sichtbar machen oder einen Wasserstrahl anstupsen und Funken sprühen lassen.

Im Gasthof Prunner aus dem 16. Jahrhundert fühlt man sich gleich wohl. Die Küche ist bodenständig. Die regionalen Kärntner Kasnudeln sollte man sich hier nicht entgehen lassen.

Dann geht es weiter nach Klagenfurt am Wörthersee  – auf den Spuren der Kunst. Auf dem Benediktinermarkt gibt es zuerst einmal mittags in der Kochwerkstatt eine Brotzeit. Im MMKK im Museum Moderner Kunst Kärnten steht zum Auftakt in der alten Kapelle ganz kontrastreich eine schlichte Skulptur von Erwin Wurm. Die Ausstellung zeigt Werke zum Thema: Abstrakt – Material + Struktur mit Werken von Arnulf Rainer, Michael Kos, Gerhild Tschachler-Nagy und Johannes Puch.

Der Tag endet an einem lauen Sommerabend im Landhaushof in Klagenfurt, in einem schönen Innenhof mit gutbürgerlicher Küche.

Das Werner Berg Museum in Bleiburg hat eine Ausstellung, in der Werke von Werner Berg, Mercedes Helnwein und Alberto Giacometti kombiniert ausgestellt sind und sich wunderbar ergänzen.

Das Museum Liaunig mit seiner außergewöhnlichen Architektur schwebt wie ein Riegel über den Hang. Die monumentalen Keramikskulpturen und die großformatige Malerei von Elisabeth und Elmar Trinkwalder sind überwältigend und der Betrachter fühlt sich winzig klein wie eine Ameise. Die Hauptausstellung präsentiert Skulpturen, Plastiken und Objekte aus der Sammlung Liaunig und im Park kann man Werke von Tony Cragg entdecken.

Im Kloster St. Paul im Lavanttal, ein Benediktinerstift, gibt es die Ausstellung „Frau:Macht:Kunst“. Drei Generationen: Olga Holzhausen, Margarethe Martiny-Holzhausen und Elisabeth-Charlotte Martiny zeigen Werke zu Mädchenlaune oder Meisterwerke? Der Tag endet bei einem Abendessen auf der Terrasse im Hotel Dermuth in Klagenfurt mit Blick auf die Karawanken.   

Der Spaziergang durch Klagenfurt, der Hauptstadt Kärntens, beginnt am Lindwurm. Am Wörthersee trieb der Lindwurm früher sein Unwesen. Es geht weiter durch die Altstadt zum Rathaus und am Löwenhaus vorbei durch Innenhöfe, zum Wörtherseemandel, hier sollte man Münzen in das Wasser werfen, an der Stadtpfarrkirche und Kunstverein vorbei zum Stadttheater im Jugendstil. Das Ziel ist das Ingeborg-Bachmann-Haus. In ihrem Elternhaus kann man nachvollziehen, wie unbeschwert sie hier ihre Kindheit verbracht hat. Den Abschluss der Kunstreise Kärnten krönt ein Essen beim Fischerwirt, direkt am Teich am Kreuzbergl. Tagesfrischer Fisch und Pasta sind die Klassiker der Speisekarte. Die Kombination aus Kunst und Küche macht Kärnten zu einem genialen Reiseziel. (Gabi Dräger)

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