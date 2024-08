Wander- und Bike-Höhepunkte auf über 2100 Metern

Der Herbst in der Wildkogel-Arena Neukirchen & Bamberg ist die beste Zeit zum Wandern, Biken und kulinarischen Genuss. Die Temperaturen sind mild, die Sicht klar wie nie und die Natur zieht ihre kräftigsten Farben auf. Da heißt es Bergschuhe schnüren, das Mountainbike „satteln“ und die Nationalpark SommerCard einstecken. Mit ihr kostet die tägliche Fahrt mit den Bergbahnen Wildkogel (bis 26.10.24) keinen Cent extra. Außerdem sind die weiteren Sommerbergbahnen, einige Wanderbusse und 60 weitere Attraktionen der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern inklusive, darunter die Großglockner Hochalpenstraße, die Krimmler Wasserfälle und das Nationalparkzentrum in Mittersill, die alle bis zum Saisonende geöffnet haben.

Kinderlachen am Wildkogel

Im Herbst gibt es in der Wildkogel-Arena nach wie vor von Montag bis Freitag geführte Wanderungen und (E-)Biketouren zu den vielen Almen, in die Nationalparktäler und ins Höhenwandergebiet Wildkogel. Familien starten in ihren Herbstferien von Neukirchen per Wildkogelbahn auf den Wildkogel: Von oben führt der Rutschenweg mit zehn megalangen Edelstahlrutschen talwärts. Von der Bergstation der Smaragdbahn (bis 15.9.24) geht es über die Mountaincart-Strecke rasant den Berg hinunter. Bei Familien besonders beliebt sind der Venedigerweg ins Obersulzbachtal mit einer über 60 Meter langen Hängebrücke und Stempelstationen sowie der kinderwagentaugliche Smaragdweg ins Habachtal mit den Sagen- und Wasserspiel-Stationen.

„Kostbare“ Bauernherbstzeit

Oben am Berg laden urige Hütten zum Auftanken bei einer Brettljause, gefolgt von einem Milchkaffee mit Apfelpofesen oder Kaiserschmarrn. Zum Almabtrieb werden dann die prächtig aufgekranzten Kühe ins Tal getrieben und allerorts wird bei Bauernherbstfesten aufgespielt und -getanzt. An den Marktständen gibt es Köstliches aus der Bauernkuchl zum Probieren, etwa Bauernkrapfen, Apfelradl und den einen oder anderen Selbstgebrannten. Daneben werden altes Brauchtum und Handwerk gezeigt. Noch ein Tipp für Genießer: Auch der eLINER der Wildkogel-Arena ist auf Herbsttour durch Neukirchen. Der Elektrozug lädt zur flüsterleisen Ortsrundfahrt mit Zwischenstopps zum Shoppen und Kaffeetrinken. (BSZ)

www.wildkogel-arena.at