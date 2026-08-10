Wandern und Mountainbiken mit Weitblick

Klare Bergluft und traditionelle Feste mit den bleichen Bergen am Horizont: Diese Mischung macht den Wanderherbst in der Dolomitenregion Kronplatz unvergesslich. Bis weit in den November sorgen gutes Wetter, Südtiroler Kulinarik, Bergbahnen und Öffis für Herbstgenüsse.

Die Dolomitenregion Kronplatz liegt dort, wo sich die Dolomiten von ihrer schönsten Seite zeigen. Zwischen Südtiroler Pustertal, Antholzertal und Gadertal, mit drei Naturparks ringsum. Vom Kronplatz-Gipfel eröffnet sich ein Panorama von der Sellagruppe bis zum Ortler. Dank der bis in den November geöffneten Bergbahnen ab Bruneck, Olang ist das Hochplateau bequem erreichbar. Selbst Kulturinteressierte zieht es bergwärts: Das von Zaha Hadid entworfene MMM Corones von Bergsteigerlegende Reinhold Messner erzählt die Geschichte des Alpinismus. Das LUMEN Museum für Bergfotografie zeigt spektakuläre Bilder und Perspektiven aus der Welt der Berge.

Ob die leichtgängigen Panoramawege wie Concordia 360° oder Via Artis am Kronplatz-Gipfel oder schweißtreibende Touren in die UNESCO-Welterbe-Naturparks Fanes-Sennes-Prags sowie Puez-Geisler: Herbst ist die perfekte Zeit, die Dolomitenregion Kronplatz aktiv zu entdecken. Im Antholzertal sind Bergfexe Richtung Naturpark Rieserferner-Ahrn unterwegs, zwischen tosenden Wasserfällen, glasklaren Bergseen und mächtigen Gletschern. Anspruchsvolle Mountainbiker und Downhiller finden am Kronplatz ihre persönlichen Lieblingsrouten. Die Insider treffen sich zum SAAC Bike Camp Kronplatz (3. Oktober) in Reischach, um Fahrtechnik und Sicherheit weiter zu perfektionieren.

Herbstgenuss zwischen Berg und Tal

Der Südtiroler Herbst ist in der Dolomitenregion Kronplatz die absolute Hochsaison für Feinschmecker. Urige Almhütten wie Sterne-Restaurants laden jetzt dazu ein, Südtirols herbstliche Köstlichkeiten zu genießen – von frischen Kastanien über Weintrauben und Äpfel bis zum weltberühmten Speck. Ein Höhepunkt für Gourmets ist der Stegener Markt bei Bruneck (26. bis 28. Oktober), der größte Markt Tirols. Beim Südtiroler Speckfest (26. bis 27. September) präsentieren die besten Speckproduzenten der Region ihre Spezialitäten am Kronplatzgipfel. Eine gute Gelegenheit, ganz besondere Gustostückerl zu ergattern.

Mit kleinem Fußabdruck unterwegs

Zur Dolomitenregion Kronplatz gehören Bruneck, Olang, San Vigilio, Kiens und das Antholzertal. San Vigilio zählt zu den weltweit ersten Destinationen, die nach den Kriterien des Global Sustainable Tourism Council (GSTC) zertifiziert wurden. Der Kronplatz Guest Pass sorgt für einen kleinen Fußabdruck. Er ist das kostenlose Gäste-Ticket für sämtliche öffentlichen Verkehrsmittel in ganz Südtirol. Der Südtirol Transfer bringt Bahn-, Fernbus- und Flugreisende außerdem günstig, einfach und umweltschonend bis zur Unterkunft.

Herbstangebote in der Dolomitenregion Kronplatz



Golden Summit Weeks in Olang, Bruneck (1. Oktober bis 8. November): 1 freie Berg- und Talfahrt pro Tag mit den Kabinenbahnen Bruneck/Reischach oder Olang (www.kronplatz.com).



Autumn Special in San Vigilio Dolomites (5. September bis 1. November): Mehr als 15 Angebote kostenlos oder verbilligt, darunter geführte Wanderungen, Museen und die längste Zipline Europas (www.sanvigilio.com).



Autumn Package im Antholzertal (12. September bis 10. Oktober): 17 Angebote kostenlos oder verbilligt, darunter Verkostungen, Kultur und Sport.(www.antholzertal.com). (BSZ)

