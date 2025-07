Wasserlandschaft für Entdecker

Sanft kräuselt sich das Wasser, eine Libelle schwirrt über dem Teich, Kinderlachen hallt durch die Luft: Wer dieser Tage den Bayerischen Wald besucht, entdeckt ihn von seiner erfrischendsten Seite. Inmitten unberührter Natur locken versteckte Weiher, glasklare Bäche, naturnahe Freibäder und wilde Schluchten - wie geschaffen für heiße Sommertage.

Während andernorts die Hitze auf den Asphalt drückt, bietet die Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald ein Kontrastprogramm mit kühlem Kopf. Zwischen Zwiesel, Spiegelau, Neuschönau und Bayerisch Eisenstein entfaltet sich ein stilles Paradies für Badenixen, Kneipp-Fans und Naturentdecker. "Hier oben ist Wasser allgegenwärtig", sagen die Einheimischen - und sie meinen damit weit mehr als Schwimmbäder.



Vor allem Familien schätzen die Freibäder - etwa in Zwiesel, Schönberg oder Frauenau - mit Liegewiesen, Spielzonen und familiärer Atmosphäre. Doch wer ein wenig weiter sucht, entdeckt verborgene Oasen: das Naturfreibad Spiegelau mit seinem weichen, grün schimmernden Wasser oder die idyllischen Weiher in Mauth, Hohenau oder St. Oswald. In Neuschönau sorgt sogar eine kleine Strandbar für echtes Urlaubsgefühl - samt Holzstegen, Schwimminseln und Sonnenliegen.



Für Abenteurer beginnt das Badevergnügen dort, wo der Asphalt aufhört. Entlang der Flussläufe - etwa am Regen zwischen Bayerisch Eisenstein und Zwiesel - finden Wanderer immer wieder stille Buchten zum Eintauchen. Der "Flusswanderweg" bietet dabei schattige Erholung für Füße und Sinne - abgeschieden, naturnah - einfach echt.



Wer es nicht beim Planschen belassen will, der nutzt das Wasser zur Regeneration. In fast jedem Ort der Region warten Kneipp-Anlagen - kleine Tretbecken, Bachläufe und Barfußpfade, gespeist vom Quellwasser des Waldes. Besonders charmant ist der Schwellbach im Zwieslerwaldhaus: Hier verläuft ein Wanderweg direkt durch das Bachbett - ein Erlebnis für Groß, Klein und Vierbeiner.



Ein Stück wilder wird es in der Steinklamm bei Spiegelau: Der Rundweg "Forelle" führt durch eine enge, moosbewachsene Schlucht, in der das Wasser über Felsen rauscht. Wer die Herausforderung sucht, folgt dem Höllbachgespreng zum Großen Falkenstein - vorbei an haushohen Felswänden und donnernden Wasserfällen. Gemütlicher ist eine Bootsfahrt auf dem Arbersee mit seinen schwimmenden Inseln aus Gras und Schilf - ein Naturwunder zum Greifen nah.



Ob zum Schwimmen, Kneippen oder einfach nur zum Innehalten: Die wasserreichen Erlebnisse der Nationalparkregion Bayerischer Wald sind mehr als eine Sommerfrische - sie sind ein Eintauchen in eine Landschaft, die wie gemacht ist für unvergessliche Tage im Grünen. Und wer einmal hier ins kühle Nass gesprungen ist, wird wiederkommen - garantiert. (obx)