Wenn es dunkel wird im Bayerischen Wald, beginnt hoch über Maibrunn eine zweite Welt zu leuchten. Zwischen den Tannenspitzen funkeln Lichter, tief unten liegt der Winterwald und auf dem WaldWipfelWeg spazieren Besucher mitten durch eine leuchtende Weihnachtskulisse. Seit dem 20. November verwandelt sich das Gelände an den Adventswochenenden in ein funkelndes Winter-Wald-Wunder.

"Allüberall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein blitzen", heißt es in Theodor Storms "Knecht Ruprecht". In Sankt Englmar kommt man diesem Weihnachtsbild erstaunlich nahe. Festlich geschmückte Buden, Geschenkideen, Basteleien und regionale Winterleckereien treffen hier auf eine außergewöhnliche Kulisse: Weihnachten mitten im Wald - und hoch über dem Waldboden.



Bis auf rund 30 Meter führt der WaldWipfelWeg hinauf. Gerade in der Dämmerung entfaltet die Weihnachtswelt ihren besonderen Reiz: Während sich über den Höhen die Dunkelheit legt, beginnt rund um den Weg die Beleuchtung zu funkeln. Statt eines historischen Marktplatzes bildet der Wald die Kulisse, Tannen und Fichten ersetzen Häuserfassaden.



Für Familien gibt es auch abseits der Weihnachtswelt einiges zu entdecken. Der Naturerlebnispfad lädt mit Mitmachstationen zum Staunen ein, dazu kommen Tiere, der Bayerwald-Flieger und der Pfad der optischen Phänomene. Im "Haus am Kopf" gerät schließlich die Welt komplett aus den Fugen: Möbel hängen scheinbar von der Decke und der eigene Orientierungssinn wird auf die Probe gestellt. (obx)



