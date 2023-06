Weiß-blauer Festspaß

Aus dem "landwirtschaftlichen Fest im Unterdonaukreis", das der bayerische König Maximilian I. Joseph 1812 in Straubing per Dekret erstmals "allergnädigst" genehmigte, hat sich in mehr als zwei Jahrhunderten Bayerns zweitgrößtes Volksfest entwickelt.

Die rund 1,4 Millionen Gäste dürfen sich in diesem Jahr auf unvergessliche Gaudi mit spektakulären neuen Fahrgeschäften, Genuss-Komfort in den Bierzelten, vielen kulinarischen Höhepunkten sowie ein attraktives Rahmenprogramm mit über 80 Kapellen und Musikgruppen freuen. "A Trumm vom Paradies", wie es einmal der Heimatdichter Max Peinkofer formulierte, will seine Gäste vom 11. bis 21. August unter anderem mit einem rund 100.000 Quadratmeter großen Vergnügungspark sowie sieben Festzelten mit rund 27.500 Sitzplätzen begeistern. Parallel zum Gäubodenvolksfest öffnet vom 12. bis 20. August die Verbraucherausstellung Ostbayernschau. Die "niederbayerische Weltausstellung" ist mit erwarteten bis zu 400.000 Schaulustigen eine der besucherstärksten Verbraucherausstellungen Deutschlands. Besonderes Highlight dieser Konsumentenmesse: der Eintritt ist auch 2023 frei!



Neue Fahrgeschäfte und beliebte Klassiker im Vergnügungspark



Über 500 Fahrgeschäfts- und Standbesitzer haben sich heuer um einen der begehrten Standplätze auf dem Festplatz am Hagen beworben. Zugelassen wurden 130, davon 15 für den historischen Festbereich. Der Bierpreis wird in Straubing dieses Jahr zwischen 12,20 Euro bis 12,25 Euro für die Maß liegen.



Eine Reihe an Fahrgeschäften, die erstmals in Straubing zu Gast sind, gehören nach Angaben der Organisatoren von der Straubinger Ausstellungs- und Veranstaltungs GmbH zu den Höhepunkten: Premiere am Gäubodenvolksfest feiert unter anderem der Propeller "Jekyll & Hyde". Er verspricht eine actionreiche Überkopffahrt in mehr als 40 Metern Höhe und einer Spitzengeschwindigkeit von 130 Stundenkilometern. Ebenfalls zum ersten Mal in Straubing: der "Beach Jumper", ein rasantes Rundfahrgeschäft für alle Generationen. Besonders Mutige können im "Jules-Verne-Tower" auf 80 Metern Höhe über den Dächern von Straubing an einem Drehstern hängend eine spektakuläre Aussicht genießen. Adrenalin pur garantiert auch eine Fahrt mit der "Best XXL No.1", einer gigantischen Riesenschaukel mit rotierenden Gondeln in einer Höhe von 45 Metern.



Historischer Bereich: Feiern und Genießen wie in der "guten alten Zeit"



Ein 8000 Quadratmeter großer historischer Bereich mit einem Nostalgie-Festzelt, Fahrgeschäften und kulinarischen Köstlichkeiten der guten alten Zeit soll auch in diesem Jahr Erinnerungen wecken und Jung wie Alt begeistern. Die 15 Raritätengeschäfte bieten dort viele Möglichkeiten, um in die Vergangenheit einzutauchen - zum Beispiel bei einer "Fahrt ins Paradies" in einer liebevoll restaurierten Berg- und Talbahn von 1939. Mit dem Überkopfahrgeschäft "Mondlift" konnte das einzig in Deutschland noch reisende Exemplar dieses unterhaltsamen Geschäftstyps für den historischen Bereich gewonnen werden. Mit dem "Alpen Coaster" kehrt eine Familienachterbahn nach mehreren Jahrzehnten wieder auf das Gäubodenvolksfest zurück: damals noch unter dem Namen "Himalaya Bahn" auf Reisen - heute im Alpenstil inklusive fahrenden Baumstämmen.



Familienfreundlichkeit auch 2023 ein Schwerpunkt



Besonders viel Wert legen die Veranstalter nach Worten von Organisationsleiter Daniel Winklmaier auch in diesem Jahr auf die Familienfreundlichkeit: Viele Attraktionen und jede Menge begeisternder Eindrücke gibt es auch auf dem Gäubodenvolksfest 2023 kostenfrei - wie Kasperltheater, Mitmach-Zirkusschule und Kinderdisco. Kostenlos für die Kleinen von etwa drei bis zehn Jahren ist auch heuer die fachlich qualifizierte Betreuung im Kinderhort und die Nutzung der großen Kindererlebniswelt. An den beliebten Kinder- und Familiennachmittagen locken zudem Sonderangebote und halbe Fahrpreise.



Ostbayernschau: Ein unvergleichlicher "Shoppingpark"



Die rund 60.000 Quadratmeter fassende Ausstellungsfläche setzt sich aus 16 Hallen sowie rund 20.000 Quadratmeter Freigelände zusammen. Mit den rund 600 Ausstellern auf der direkt zum Gäubodenvolksfest beheimateten Ostbayernschau wird Straubing vom 12. bis 20. August auch zu einem "Shoppingpark der Superlative". Die Besucher können täglich von 9 bis 18 Uhr so oft sie wollen nach Lust und Laune ohne Eintrittskarte gratis bummeln und einkaufen.



Die Organisatoren rechnen mit bis zu 400.000 Besuchern, die an den neun Öffnungstagen der Verbraucherschau an den Ständen vorbeiflanieren. Die weitläufige Ausstellungsfläche, welche umgerechnet etwa so groß wie neun Fußballfelder ist, überzeugt mit kostenlosem Eintritt und eröffnet den Gästen eine riesige Auswahl an Produkten und Dienstleistungen für Alltag, Haus, Beruf und Familie. Erstmals wird es in diesem Jahr am 18. August einen "Schnäppchen-Freitag" mit besonders attraktiven Rabattaktionen vieler Aussteller geben. (obx)