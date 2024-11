Weltweit gibt es über 6100 Skigebiete in 86 Ländern. Neben der kompletten Darstellung aller Skigebiete hat es sich Skiresort.de zur Aufgabe gemacht, Testberichte von Skigebieten weltweit zu erstellen. Über 500 Skigebiete wurden weltweit persönlich vor Ort getestet und jeweils nach 18 Einzelkriterien bewertet. Entscheidend sind unter anderem Größe, Pistenangebot sowie Schneesicherheit, aber auch Familienfreundlichkeit, Snowparks, und Umweltfreundlichkeit. Die Skigebiete können maximal 5 Sterne in jeder Kategorie erreichen.

KitzSki wurde von den Testprofis des Skigebiete-Portals Skiresort.de als bestes Skigebiet der Welt ausgezeichnet. Der legendäre Weltcup-Ort erreicht 4,9 von 5 möglichen Sternen und damit Bestnoten in fast allen 18 Kategorien.

Anton Bodner und Christian Wörister, Vorstandsduo der Bergbahn Kitzbühel, freuen sich über die erneute Auszeichnung: „Wir sind stolz, dass wir die zahlreichen Kriterien so hervorragend erfüllen konnten und uns die Auszeichnung ‚Weltbestes Skigebiet 2024‘ verliehen wurde. Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle natürlich all unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich während der ganzen Saison mit großem Engagement um unsere Gäste und den reibungslosen Skibetrieb kümmern.“

KitzSki investiert laufend in die Verbesserung der Pisten und der Beschneiung. Ziel dabei ist vor allem die Erhöhung der Sicherheit für die Gäste und eine noch bessere Pistenqualität. Diese Investitionen bestätigen die Vorreiterrolle des Skigebiets von KitzSki und man darf sich wohl auch deswegen über die Auszeichnung "Weltbestes Skigebiet" freuen.

Ein ganz besonderes Schmankerl ist, dass die Auszeichnung „Bestes Bergrestaurant“ heuer an Sonnbühel im Skigebiet von KitzSki, unweit der Hahnenkammbahn, verliehen wurde.

Oliver Kern, Geschäftsführer von Skiresort.de: „Zufriedene Gäste, motiviertes Personal und eine traumhafte Naturkulisse – im gesamten Skigebiet ist die Begeisterung für den Skisport deutlich spürbar. Diese Form der Authentizität und das legendäre Weltcup-Feeling von Kitzbühel verleihen KitzSki einen unverwechselbaren Charakter.“ (BSZ)