Wenn Geschichte Bühne wird

Kanonendonner hallt durch die Nacht, Fackeln flackern an alten Mauern, und plötzlich steht man mittendrin: im Jahr 1742, in einer uralten Prophezeiung oder in einer märchenhaften Welt voller Gespenster und Helden. Im Naturpark Oberer Bayerischer Wald wird der Sommer nicht einfach erlebt - hier wird er inszeniert.

Der Landkreis Cham verwandelt sich auch 2026 wieder in eine der eindrucksvollsten Freilichtbühnen Bayerns. Sieben Festspielorte, aufwendig inszenierte Stücke und eine Atmosphäre, die ihresgleichen sucht, machen die Region zu einem Magneten für Kulturfreunde und Ausflugsgäste. Was hier entsteht, ist kein klassisches Theaterprogramm - es ist ein Gesamterlebnis aus Landschaft, Geschichte und Emotion.

Ein Herzstück dieses Sommers ist der Further Drachenstich. Deutschlands ältestes Volksschauspiel verbindet jahrhundertealte Tradition mit moderner Technik. Wenn im August der legendäre Drache auf Ritter Udo trifft, wird aus einer alten Sage ein spektakuläres Erlebnis, das weit über die Region hinausstrahlt.

Ebenso eindrucksvoll: das Freilichtfestspiel "Trenck der Pandur vor Waldmünchen". Mit Reiterszenen, Explosionen und eindringlichen Bildern wird Geschichte hier nicht erzählt, sondern spürbar gemacht. 2026 markiert dabei einen Wendepunkt: Zum letzten Mal wird das Stück in seiner bisherigen Form aufgeführt, bevor ab 2027 eine neue Inszenierung beginnt. Ein Abschied, der noch einmal alle Register zieht.

Doch gerade die Vielfalt macht den Reiz des Festspielsommers aus. In Bad Kötzting bringt die Festspielgemeinschaft mit "Don Quijote" einen literarischen Klassiker auf Bairisch auf die Bühne - charmant, eigenwillig und überraschend nah an der Gegenwart. Auf Burg Lichteneck bei Rimbach dreht sich alles um die rätselhaften Visionen des "Mühlhiasl", die bis heute Stoff für Spekulationen liefern. Und auf der Schwarzenburg bei Rötz sorgt "Das kleine Gespenst" für ein Erlebnis, das Generationen verbindet.

Die Spielorte selbst werden dabei Teil der Inszenierung. Auf Burg Falkenstein etwa trifft bei "Das Gespenst von Canterville" nach Oscar Wilde literarischer Witz auf historische Kulisse - und das im Jubiläumsjahr: Die Burghofspiele feiern ihr 50-jähriges Bestehen. Auf Burg Neuhaus bringt die Laienbühne Schorndorf mit "Die weiße Gams" bayerische Lebensart auf die Bühne - bodenständig, humorvoll und mit viel Gefühl für die Region.

Auch Familien finden ihren Platz in diesem facettenreichen Programm. Auf der Waldbühne Furth im Wald stehen mit "Das Dschungelbuch" und "Mein Freund Wicki" zwei Klassiker auf dem Spielplan, die Groß und Klein gleichermaßen begeistern. Ergänzt wird das Angebot durch Mittelalterlager, Ritterspiele, Burg- und Schlossfeste - Erlebnisse, die den Sommer im Bayerischen Wald weit über die Bühne hinaus verlängern. (obx)

Alle Infos und Termine: www.bayerischer-wald.org/festspielsommer