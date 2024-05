Wilder Westen im Bayerischen Wald

Gute Nachrichten aus Pullman City im Bayerischen Wald: Nach dem Großbrand im Januar ist die ostbayerische Westernstadt seit Mitte April wieder geöffnet. Ab Mai präsentiert sich der Veranstaltungskalender üppig gefüllt mit wöchentlich wechselnden Themenevents. Auch das beliebte US-Car- und Harley-Treffen (8. bis 11. Mai) sowie die Karl-May-Spiele Pullman City 2024 (Juni bis September) finden wie geplant statt.

Für die Saison 2024 haben sich die Verantwortlichen nach eigenen Worten ausgeklügelte Übergangslösungen überlegt, um Besuchern weiterhin erstklassige Erlebnisgastronomie anbieten zu können. So wird eine Trapper-Hütte mit Frühstück, Burgern und Live-Musik den Black Bison Saloon ersetzen.



Die Reithalle, die vom Brand verschont worden ist, soll abgebaut werden. An dieser Stelle soll ein geschlossenes Gebäude in ähnlicher Dimension errichtet werden. In dieser Saison soll sie als Music Hall-Ersatz dienen, später als moderne Reithalle. Auch die Gastronomiebereiche des mexikanischen Restaurants und des Steakhouses werden dort integriert. Eine Bühne für Livemusik und Tanzflächen für Line Dancer, Boogie Woogie, Rock‘n‘Roll und Co. sind ebenfalls eingeplant. (obx)