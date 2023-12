n der Grenze zu Bayern, in Tirol, liegt das wunderschöne Viersterne-Superior-Wellness- und Wohlfühlresort Peternhof (www.peternhof.com). Mit einer herrlichen Panorama-Bergkulisse und fantastischem Blick auf den Wilden Kaiser beeindruckt die Lage ab der ersten Minute. In den gemütlich luxuriösen Zimmern und Suiten lässt es sich ebenso gut entspannen wie in den anderen Bereichen des Hotels. Zum Schwimmen in das Hallenbad, das Sportschwimmbecken oder die Freibäder und danach in den großzügigen Spa-Bereich mit zahlreichen Wellness- & Beautybehandlungen – der Peternhof hilft dabei aufs Beste sich zu entspannen und den Urlaub in vollen Zügen genießen zu können. Im Peternhof gibt es immer einen Ort zum Relaxen und die Seele baumeln lassen.

Der Peternhof ist eine einzigartige Wohlfühl-Welt für sich. Das großzügige Resort überzeugt mit einem selten vielseitigen Freizeitangebot für Jung und Alt. Das Adults-Only-Spa mit dem neuen Infinitypool auf der Dachterrasse ist traumhaft schön.

Im Tiroler Kaiserwinkl, zwischen den zackigen Bergriesen des Zahmen und des Wilden Kaisers, ist der Peternhof ein ganz besonderes Sport- und Familienhotel. Oder sollte man besser Wellnesshotel sagen? Der Peternhof spielt alle Stücke. Hier dreht sich die gesamte Urlaubswelt um Entspannung und ein neues Wohlgefühl. Die Vielfalt ist beachtlich, das Qualitätsniveau on top. Spezialisten gibt es hier für viele Belange: von Spa bis Beauty bis hin zu Massagen, von Ayurveda und Naturheilkunde bis hin zu Fitness und Medical Wellness. Dass der Winter im Kaiserwinkl voll Wintersport und Schneespaß steckt, kommt erfreulicherweise noch dazu. Groß und Klein erleben hier Winter-Quality-Time auf höchstem Niveau.

Erst vor wenigen Monaten wurde in der 4000 Quadratmeter großen Wellness- und Spa-Welt des Peternhofs ein neues Highlight eröffnet: ein exklusiver Adults-only-Bereich für unendliche Wohlfühlstunden. Vom Infinitypool auf der Dachterrasse mit seinen Maßen von 8 mal 19 Meter und einer Wassertiefe von 1,36 Meter hat der Gast einen grandiosen Blick auf die verschneiten Berge der Chiemgauer Alpen. Der brandneue Pool bietet sowohl Platz für Schwimmer als auch für jene Genießer, die gemütlich die wohltuende Wirkung des Wassers und die umgebende Natur auf sich wirken lassen möchten. Massagebänke im Wasser und Düsen sorgen für maximale Entspannung. Im Sportschwimmbecken kann man sich auspowern oder in den stilvollen Ruhe-Areas die Gedanken sortieren. Das exklusive Wellness-Angebot des Peternhofs ist um ein besonders schönes Stück Entspannung reicher geworden.

Wintertage in den Wasser- und Saunawelten, begleitet von exklusiven Beauty- und Körperanwendungen, könnten nicht schöner sein. Saunafreunde müssen unbedingt den Eventsaunabereich erlebt und in der Finnischen Kuglsauna – die formvollendete Variante des Saunierens mit 360-Grad-Panoramablick – im Garten geschwitzt haben. Das osmanische Schwitzbad und das Solebad, die Duschzisterne, Rasul und Hamam haben ihren Platz im maurisch-osmanischen Bano Real. Nach echtem Holz, Kräutern und Tannennadeln duftet es im Tiroler Sauna-Almdorf.

Jeder Fitnessfan

wird begeistert sein

Im Peternhof ist Platz für alle. Für Kinder und Familien gibt es eine eigene Kinderbadelandschaft, das Piratenland mit Piratenschiff sowie Wasserrutsche und die Familiensauna mit Entspannungsbad und einem kleinen Außenpool zum Rausschwimmen. So erholen sich die Kleinen ganz wie die Großen.

Ein Highlight der exklusiven Wellness- und Beautywelt ist das Fit-Well-Chalet. Jeder Fitnessfan wird begeistert sein, wenn er das Fit-Well-Chalet im Peternhof entdeckt. Dort finden aktive Gäste auf zwei Ebenen mit insgesamt 650 Quadratmetern Fläche modernste Fitnessgeräte. Hier, so kann man sagen, weckt eine Fitnesswelt der Superlative die Lust auf Bewegung. Das exklusive Ambiente tut sein Übriges, sodass man hier gerne einen Extrakilometer Sport einbaut. Ein inspirierender Ort der Bewegung bietet sich an, der nach den neuesten Standards mit modernsten TechnoGym-Geräten ausgestattet ist.

Für Yoga-Liebhaber und solche, die es im Peternhof noch werden wollen, ist die Yogalounge samt Yogaraum der richtige Platz. Dazu bereichert ein optimal ausgestatteter Kinesisraum das Fit-Well-Angebot. Das kompetente Fitnessteam steht den Sportler*innen – sofern sie es wünschen – mit Rat und Tat zur Seite.

Neben all diesen Annehmlichkeiten bietet der Peternhof seinen Gästen aber auch eine große Auswahl an Zimmerkategorien – von gemütlichen Einzel- und Doppelzimmern bis hin zur 120 Quadratmeter großen Alpen Lodge mit einer 40 Quadratmeter großen Panorama-Dachterrasse sowie Familienzimmern und -suiten.

Man könnte getrost den ganzen Urlaub das Hotel nicht verlassen. Langeweile würde nicht aufkommen. Aber es wäre schade, die verschneiten Winterlandschaften, den glitzernden Schnee und das Bergpanorama nicht zu erleben. Eines der schönsten und weitläufigsten Langlaufgebiete der Alpen umgibt den Peternhof. Vor der Tür die Langlaufski anschnallen, und es kann losgehen. Mehrere Skigebiete sind schnell und leicht erreichbar. Dort genießen Skifahrer*innen bestens präparierte Pisten und grenzenloses Skivergnügen.

Direkt am Peternhof starten Rodelgaudi und Snowtubing-Action. Wer gerne auf dem Rücken der Pferde sein Glück sucht, für den gibt es romantische Winterausritte auf den Haflingern des Hotels. Gewandert wird hier auch im Winter. Mit Schneeschuhen geht es durch unberührte Winterlandschaften. Wer gerne mit einem Guide unterwegs ist, kann sich mehrmals pro Woche geführten Schneeschuh- und Winterwanderungen anschließen.

Auch Kids und Teens sind, wie bereits beschrieben, happy im Peternhof. Auf sie wartet eine geniale Erlebniswelt mit allem Drum und Dran – vom Bällebad für die Kleinen bis zum Kinderkino, vom Aktiv-Park zum Turnen und Toben über die Kletter- und Boulderwand für Groß und Klein bis zum lässigen Loungebereich für Jugendliche. Interessant für die Eltern: Der Peternhof bietet täglich eine professionelle Kinderbetreuung mit einem spannenden Spiel- und Aktivprogramm (für Kinder ab drei Jahre, Babysitting auf Anfrage).

Der Peternhof ist ein tolles Haus, in dem der Gast den Winter und die Annehmlichkeiten des Hotels aufs Beste genießen kann. Das Haus hat für jeden Gast, ob Groß oder Klein, das entsprechende Angebot. Langeweile oder Stress kommen hier nicht auf. (Friedrich H. Hettler)