Freizeit und Reise

Langlaufen in Bischofswiesen. (Foto: Bergerlebnis-Berchtesgaden)

03.11.2026

Berchtesgaden: Winterglück auf Loipe, Piste und Kufen

Die Region verfügt über mehr als 100 Kilometer an Loipen

Die Ski gleiten durch die Spur, der Atem findet seinen Rhythmus und vor einem liegen die verschneiten Berchtesgadener Berge. Draußen sein fühlt sich hier besonders gut an. Zwischen Watzmann und Königssee locken Loipen, Abfahrten und Rodelbahnen mitten hinein in die Winterlandschaft. Ob genussvoll durch den Schnee oder sportlich bergauf: Berchtesgaden weckt die Lust, sich zu bewegen und die Berge aus immer neuen Perspektiven zu erleben.

Mehr als 100 Kilometer Loipen erschließen Langläufern die Region. Im Langlaufzentrum Aschauerweiher in Bischofswiesen wechseln sich Waldstücke und offene Flächen ab, während der Watzmann den Blick auf sich zieht. Klassisch oder skatend lässt sich hier der eigene Takt finden. An ausgewählten Abenden verlängert die beleuchtete Stadionrunde das Vergnügen. Besonders eindrucksvoll ist auch die Scharitzkehl: Unter den Felswänden des Hohen Göll wird jede Runde zum intensiven Bergerlebnis.

Beim Skifahren verbinden kleine, feine Gebiete schöne Abfahrten mit Zeit zum Genießen. Am Hochschwarzeck warten leichte Pisten und gemütliche Einkehrmöglichkeiten, der Obersalzberg eignet sich gut für gemeinsame Skitage mit Kindern. Am Rossfeld gehört der weite Blick über die Bergwelt zum Erlebnis, am Götschen sind dank Flutlicht auch Schwünge am Abend möglich. Die Zinkenlifte am Dürrnberg ergänzen den Pistenspaß über die Grenze nach Österreich. Familien, Einsteiger und Genussskifahrer finden so unterschiedliche Lieblingsplätze für ihren Wintertag.

Beim Rodeln geht es schwungvoll talwärts. Der Hirscheckblitz am Hochschwarzeck führt durch Kehren und Kurven talwärts, hinauf geht es mit der Sesselbahn. Am Jenner lädt die Jennerhex zu weiteren Rodelabfahrten ein. Einen besonderen Nervenkitzel bietet die Eisarena Königssee: Beim Gästerodeln oder im Gästebob können Besucher die berühmte Eisbahn selbst erleben und spüren, welche Kräfte in ihren Kurven wirken.

Skitourengeher zieht es Schritt für Schritt höher in die Berchtesgadener Bergwelt. Mit jedem Anstieg verändert sich der Blick, oben belohnt das Panorama die Mühe. Zu den bekannten Tourenzielen zählen die Kleine Reibn und die Hohen Rossfelder. Wer mit einem Bergführer unterwegs ist, erlebt die Landschaft mit einem kundigen Begleiter, der die Tour auf Können und aktuelle Bedingungen abstimmt.

Ob auf Langlaufskiern, bei einer rasanten Rodelabfahrt oder auf Skitour: Die Berchtesgadener Bergwelt bietet Wintersportlern zahlreiche Möglichkeiten, draußen aktiv zu sein. Und nach einem sportlichen Tag im Schnee gehört die gemütliche Einkehr in einem der Berggasthöfe genauso zum Wintererlebnis wie die Bewegung an der frischen Luft. (BSZ)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll es eine Stromsteuersenkung für alle geben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Start-up-Investor Carsten Maschmeyer meint, dass ein Staat, der offensichtliche Probleme nicht löst, von seinen Bürgerinnen und Bürgern als dysfunktional wahrgenommen wird. Politiker, die viel versprechen und wenig halten, sorgen für Ablehnung.

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz