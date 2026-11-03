Berchtesgaden: Winterglück auf Loipe, Piste und Kufen

Die Ski gleiten durch die Spur, der Atem findet seinen Rhythmus und vor einem liegen die verschneiten Berchtesgadener Berge. Draußen sein fühlt sich hier besonders gut an. Zwischen Watzmann und Königssee locken Loipen, Abfahrten und Rodelbahnen mitten hinein in die Winterlandschaft. Ob genussvoll durch den Schnee oder sportlich bergauf: Berchtesgaden weckt die Lust, sich zu bewegen und die Berge aus immer neuen Perspektiven zu erleben.

Mehr als 100 Kilometer Loipen erschließen Langläufern die Region. Im Langlaufzentrum Aschauerweiher in Bischofswiesen wechseln sich Waldstücke und offene Flächen ab, während der Watzmann den Blick auf sich zieht. Klassisch oder skatend lässt sich hier der eigene Takt finden. An ausgewählten Abenden verlängert die beleuchtete Stadionrunde das Vergnügen. Besonders eindrucksvoll ist auch die Scharitzkehl: Unter den Felswänden des Hohen Göll wird jede Runde zum intensiven Bergerlebnis.

Beim Skifahren verbinden kleine, feine Gebiete schöne Abfahrten mit Zeit zum Genießen. Am Hochschwarzeck warten leichte Pisten und gemütliche Einkehrmöglichkeiten, der Obersalzberg eignet sich gut für gemeinsame Skitage mit Kindern. Am Rossfeld gehört der weite Blick über die Bergwelt zum Erlebnis, am Götschen sind dank Flutlicht auch Schwünge am Abend möglich. Die Zinkenlifte am Dürrnberg ergänzen den Pistenspaß über die Grenze nach Österreich. Familien, Einsteiger und Genussskifahrer finden so unterschiedliche Lieblingsplätze für ihren Wintertag.

Beim Rodeln geht es schwungvoll talwärts. Der Hirscheckblitz am Hochschwarzeck führt durch Kehren und Kurven talwärts, hinauf geht es mit der Sesselbahn. Am Jenner lädt die Jennerhex zu weiteren Rodelabfahrten ein. Einen besonderen Nervenkitzel bietet die Eisarena Königssee: Beim Gästerodeln oder im Gästebob können Besucher die berühmte Eisbahn selbst erleben und spüren, welche Kräfte in ihren Kurven wirken.

Skitourengeher zieht es Schritt für Schritt höher in die Berchtesgadener Bergwelt. Mit jedem Anstieg verändert sich der Blick, oben belohnt das Panorama die Mühe. Zu den bekannten Tourenzielen zählen die Kleine Reibn und die Hohen Rossfelder. Wer mit einem Bergführer unterwegs ist, erlebt die Landschaft mit einem kundigen Begleiter, der die Tour auf Können und aktuelle Bedingungen abstimmt.

Ob auf Langlaufskiern, bei einer rasanten Rodelabfahrt oder auf Skitour: Die Berchtesgadener Bergwelt bietet Wintersportlern zahlreiche Möglichkeiten, draußen aktiv zu sein. Und nach einem sportlichen Tag im Schnee gehört die gemütliche Einkehr in einem der Berggasthöfe genauso zum Wintererlebnis wie die Bewegung an der frischen Luft. (BSZ)