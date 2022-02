Winterfeeling für jeden Geschmack

Viel Sonne, frühlingshafte Temperaturen und Skivergnügen auf höchstem Niveau: Bis nach Ostern lockt die Tiroler Destination Serfaus-Fiss-Ladis (SFL)mit herrlich verschneiten Hängen, perfekt präparierten Pisten und einladenden Sonnenterrassen für einen Saisonabschluss in entspannter Atmosphäre. Die Ferienregion liegt auf einem Hochplateau in 1200 bis 1400 Metern Höhe. Mit über 2000 Sonnenstunden im Jahr zählt Serfaus-Fiss-Ladis zur sonnenreichsten Region Tirols. Es ist das unvergleichliche Lebensgefühl auf und neben der Piste, die vielen Aktivitäten, Erlebnisse und Genussmomente, die den Aufenthalt hier so einzigartig machen. Denn die Skigebiete Serfaus und Fiss-Ladis bilden seit über 20 Jahren einen Zusammenschluss und garantieren einen unvergesslichen und vor allem genussvollen Winterurlaub.

Draußen ist es noch dunkel, doch die ersten Wintersportler stapfen schon knirschend durch den Schnee. Es ist frühmorgens und ein umgerüsteter Pistenbully, der Masner Express, wartet in Serfaus an der Bergstation der Lazidbahn auf eine Gruppe Bergfexe, die er in den hintersten Teil des Skigebiets fahren soll. Genauer gesagt zum Sunrise Hexensee auf die Hexenseehütte (2588 Meter). Auf die kleine Gruppe von Frühaufstehern wartet mehr als nur eine aufregende Bergfahrt durch das Skigebiet. Es locken ein spektakulärer Sonnenaufgang, ein herzhaftes Frühstück auf einer der abgelegensten Hütten im Skigebiet von Serfaus-Fiss-Ladis und dann: freie Bahn auf den Pisten. Besser kann ein Skitag nicht beginnen. Ein unvergessliches Erlebnis.

„We are family“

Sunrise Hexensee ist nur eines der vielen Extras, die den Winterurlaub in der Region Serfaus-Fiss-Ladis mit 214 Kilometern bestens präparierten Pisten in allen Schwierigkeitsgraden so besonders machen. Aber eben nicht nur. Auch links und rechts der Abfahrten lockt ein umfangreiches Aktiv-Angebot mit Schneeschuh-Touren, Langlaufloipen und -routen, Natur-Rodelbahnen und Winterwanderwegen in Höhen zwischen 1200 und fast 3000 Metern.

Mit dem Slogan „We are family!“ hat sich die Ferienregion vor allem als Familienskigebiet einen Namen gemacht und wurde dafür auch schon mehrmals ausgezeichnet. Gleich zwei hervorragende Ski- und Snowboardschulen bringen dem Nachwuchs das Skifahren oder Snowboarden bei. In den eigens für sie reservierten Arealen Kinderschneealm und Murmlipark in Serfaus sowie Bertas Kinderland in Fiss-Ladis werden sie spielerisch und liebevoll an das Skifahren herangeführt. Ohne Lerndruck, mit viel Geduld und vor allem in der jeweiligen Muttersprache der Kinder. „In den Skischulen Serfaus und Fiss-Ladis lernt der Nachwuchs bereits ab drei Jahren das Skifahren“, sagt Martin Stark, Leiter der Skischule Fiss-Ladis. „Doch bei uns gibt es noch etwas mehr als das“, sagt er und schmunzelt.

Und wo er Recht hat, hat er Recht. Familien und alle, die nach mehr Action suchen, finden im gesamten Skigebiet zahlreiche Unterhaltungsmöglichkeiten. Dazu gehören unter anderem Spielplätze, Themenpisten, Rodelbahnen und Rennstrecken. Wer Lust auf eine rasante Schlittenfahrt hat, sollte die zur Wintersaison 2021/2022 neu angelegte Naturrodelbahn in Fiss besuchen, dazu rät auch die Senior Chefin des Fünf-Sterne-Hauses Schlosshotel Fiss (SHF) Bernadette Domenig.

Die Hexen-Rodelbahn verläuft über rund vier Kilometer parallel zum Hexenweg und ist bequem mit der roten Schönjochbahn – Ausstieg Mittelstation – zu erreichen. Dort startet direkt die Strecke mit aufregenden Kehren und schnellen Geraden. Ein Riesenspaß für Groß und Klein. Die wilde Fahrt geht über die Kuhalm sowie Bertas Kinderland und endet unmittelbar an der Talstation der Schönjochbahn. Die Hexen-Rodelbahn ist dank der neuen Beschneiungsanlage nicht nur immer strahlend weiß und bestens präpariert, sondern leuchtet nachts bei stimmungsvoller Beleuchtung.

Ebenfalls für die ganze Familie geeignet ist der Familien-Coaster-Schneisenfeger, der vom Alpkopf bis hinab zum Restaurant Seealm Hög rauscht und Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 40 km/h erreicht. Große Kinder, die ihren Adrenalinspiegel so richtig in die Höhe jagen möchte, fahren mit dem Serfauser Sauser, lassen sich mit dem Skyswing in Fiss in die Höhe schwingen oder fliegen mit dem Fisser Flieger über die Tiroler Bergwelt. Tipp: Wer tagsüber auf der Piste nicht genug bekommen hat, der zieht jeden Mittwoch in Serfaus und jeden Dienstag in Fiss beim Nachtskilauf seine Kurven in den Schnee. Zum Nachtrodeln geht‘s in Serfaus ebenfalls mittwochs und dienstags in Fiss.

Große Sonnenterrasse

Freestyler toben sich in sechs Fun Areas aus und Freerider finden abseits der Pisten rund zwölf Routen. Anspruchsvolle Skifahrer und Snowboarder stellen ihr Können auf der Frommesabfahrt mit einem möglichen kurzen schwarzen Abschnitt auf die Probe, die mit ihren rund zehn Kilometern zu den längsten Pisten in Österreich gehört. Wer es knackig liebt, der wählt die Pezid-Vertikal oder die Direttissima, die einen mit einem durchschnittlichen Gefälle von 70 Prozent ganz schön ins Schwitzen bringen können.

Ein Highlight auf der Fisser Nordseite ist die neue, hochmoderne, kuppelbare 8er-Sesselbahn mit Sitzheizung, Kindersicherung und Bubbles. Die Talstation der neuen Bahn befindet sich zwischen Zirbenhütte und Schöngampalm. Ein Grund für den Neubau war die bessere Verbindung der Abfahrten. Wichtigstes Argument ist jedoch die Verringerung der Wartezeiten an den Liften.

Apropos Zirbenhütte. Das behagliche Bergrestaurant liegt am Ende der 12er Sportiv und lockt nach der sportlichen Herausforderung mit einer großen Sonnenterrasse, urigem Ambiente und erstklassiger regionaltypischer Küche. Sie ist eine architektonische Meisterleistung aus Zirbenholz. Der Genussfaktor wird durch die hohe Qualität der Küche noch gesteigert, denn wie Hüttenchef Philipp Kaschutnig versichert: „Wir verwenden soweit möglich nur hochwertige und regionale Produkte wie zum Beispiel Eier von heimischen Hühnern oder das zarte und aromatische Fleisch des Tiroler Grauviehkalbs.“ Allerdings erleben die Winterurlauber überall im Skigebiet gastronomische Höhenflüge mit regionalen Produkten. Das Beste ist: Nicht-Wintersportler können ebenfalls viele dieser Gourmetrestaurants, Hütten und Almen mit den Bergbahnen erreichen und ihr einzigartiges Ambiente inmitten der Berge genießen.

Auch für Langläufer ist das Gebiet ein wahres Paradies und dank des vielfältigen Loipenangebots hoch oben im Skigebiet auch im Frühjahr ein sicherer Tipp. Leicht und genussreich ist das Langlaufen laut Schlosshotel-Haustechniker Simon Ressel auf der Waldloipe Nr. 6. Diese Höhenloipe bietet beste Bedingungen zum klassischen Langlaufen und Skating mit einem unglaublich schönen Panorama. Mit ruhigem Höhenprofil geht es unter anderem um den Högsee herum und der etwa zwei Kilometer lange Rundkurs auf etwa 1800 Metern bietet auch zwei Einkehrmöglichkeiten – darunter die Hög Alm mit einladender Sonnenterrasse.

Auf alle, die es gern ruhiger angehen lassen, wartet eine Reihe von idyllischen Winterwanderwegen. SHF Buchhalterin Andrea Schirgi fährt am liebsten mit der roten Schönjochbahn bis zur Mittelstation und startet direkt unterhalb der Station links hinauf zum Kraft- und Sinnesweg. Dieser führt mit wenigen Steigungen durch Wälder und Lichtungen zur Frommes Alp. Nach einem Zwischenstopp auf der meist sonnenverwöhnten Terrasse geht die Tour weiter in Richtung Rabuschl und schließlich zur Sonnenburg für eine Stärkung.

Eine der besten Adressen für genussvolle Ski-in- & Ski-out-Tage ist das Schlosshotel Fiss mit all seinen Vorzügen: dem Inhouse-Sportshop und -Skiverleih, dem Personenlift, der die Gäste direkt auf die Piste bringt, dem überaus großzügigen Nachmittagsbuffet für den perfekten Einkehrschwung, dem 5000 Quadratmeter großen Spa für Verwöhnmomente und die kreativen Gourmet-Menüs mit Slow-Food-Qualität.

Einzigartig, edel und harmonisch: Seit nunmehr über 30 Jahren steht das SHF für luxuriös-alpine Geborgenheit an einem der schönsten Spots des Tiroler Sonnenplateaus Serfaus-Fiss-Ladis. Zusammen mit einem aufmerksamen, zuvorkommenden und freundlich-herzlichem Team sowie viel Liebe zum Detail zelebriert die Inhaberfamilie Domenig eine ganz persönliche Gastfreundschaft auf höchstem Niveau, die sich in zahlreichen Facetten im gesamten Haus widerspiegelt.

„Ich wollte einen besonderen Ort an einem besonderen Platz schaffen“, erklärt Bernadette Domenig, die am 10. September 1991 das im Jahr 1940 als Jagdschloss und Gästehaus erbaute Objekt übernahm und mit dem Schlosshotel Fiss ihre persönliche Vision zum Leben erweckte. Mit viel Herzblut leitete und entwickelte sie das Hotel über zahlreiche Meilensteine hinweg zu einem Leitbetrieb in der Tiroler Hotellerie, dessen Führung seit 2016 in den ebenso engagierten Händen von Tochter Simone liegt. Mit viel Feingefühl für Menschen, Sinn für edle Ästhetik und einem hohen Anspruch kreiert das erfolgreiche Mutter-Tochter-Gespann eine einzigartige Urlaubswelt für Wellness- und Familienerlebnisse auf höchstem Niveau.

Wohlfühlen und gut essen

Die 135 individuell gestalteten Zimmer und Suiten bieten in der Ausstattung jeglichen Komfort. Sie eröffnen herrliche Ausblicke auf die Tiroler Bergwelt und strahlen dank der angenehm schlichten Einrichtungsweise eine noble Ruhe aus. Alle Unterkünfte verfügen über eine Terrasse, einen Balkon oder französischen Balkon. Für den Nachwuchs gibt es – je nach Kategorie – ausziehbare Sofas, optisch abgetrennte Schlafbereiche und richtige Kinderzimmer, die jede Menge Raum für privaten Rückzug ermöglichen. Ein Highlight sind die beiden Panorama Suiten: Auf jeweils zwei Etagen und einer Fläche von 100 Quadratmetern ist Platz für vier bis sechs Personen. Neben drei Schlaf- und Wohnräumen sowie zwei Bädern sorgen großzügige Panorama-Dachterrassen und, in einer der beiden Suiten, ein eigener Gaskamin für besondere Luxusmomente.

Einzigartigkeit ist das Prädikat, welches das Schlosshotel Fiss in allen Bereichen auszeichnet. Dies gilt auch für die gemütliche, ganztägig geöffnete Lounge-Bar als Herzstück des Hotels. Neben dem Ambiente und Design ist es das internationale Team, das mit Ambition und Begeisterung Neues entdecken lässt. Barchef Sam Lutz selbst schafft mit seinen hausgemachten Kreationen echte Signature Drinks, die er ideenreich auf den Punkt bringt. Sein neuester Coup auf der umfangreichen Karte – der SHF Jubiläumscocktail – lässt den Zeitgeist des Eröffnungsjahrs 1991 durch eine besondere Rezeptur aufleben: Damals gerade aufstrebende Zutaten wie Johannisbeere und Spenlingbrand, ein Klassiker aus den Tiroler Bergen, treffen auf moderne Komponenten wie hausgemachten Mangolikör, aromatischen Vanille-Balsam und Thymian aus dem Schlossgarten.

Nicht zu vergessen die Kulinarik. „Begeisterung beginnt erst jenseits des Erwarteten. Doch ganz egal wie exklusiv das Gebotene ist, die wichtigste Zutat ist immer die Wertschätzung. Die Wertschätzung der Ressourcen, die Wertschätzung der Qualität, die Wertschätzung der Energie und Aufmerksamkeit, die von der Aussaat über die Ernte und verarbeitung bis hin zur Zubereitung in ein Lebensmittel und in ein Menü fließen. Denn nur was wir bewusst genießen, das genießen wir wirklich“, sagt Mathias Seidel, Chef de Cuisine des Schlosshotel Fiss.

Er lebt diese Philosophie mit seiner Küchencrew nicht nur im Haubenrestaurant Beef Club des Schlosshotels, sondern jeden Tag auch in der SHF Verwöhnpension. „Mit bis zu 40 Köcheninnen und Köchen bereiten wir jeden Tag alles frisch zu. Sowohl die kalten als auch die warmen Speisen, das Frühstück und das Nachmittagsbuffet genauso wie das Dinner. Für uns gilt immer das Credo: Hausgemacht, handgemacht, von den besten Lieferanten und auf Weltniveau“, so Seidel.

Im Schlosshotel Fiss findet jeder Gast das, was ihm wichtig erscheint oder ist – jedem bieten sich besondere Bereiche. Vor allem hervorzuheben ist aber die Herzlichkeit der Mitarbeiter*innen, die mit ihrer Ausstrahlung und Aufmerksamkeit für den Gast ein unvergleichliches Erlebnis schaffen und das bereits beim Check-in. Als Gast fühlt man sich, als ob man von einer langen Reise wieder nach Hause zurückkehrt und mit offenen Armen empfangen wird. Davon lebt das Schlosshotel Fiss und macht es gleichzeitig einzigartig. (Friedrich H. Hettler)