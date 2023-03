Winterspaß für jede Größe

Irrsinnig groß, irrsinnig vielfältig, irrsinnig gemütlich: Die SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental vereint auf ihren über 270 Pistenkilometern das Beste vom Winter – und das nur eine Autostunde von Salzburg, Innsbruck und München entfernt. 83 moderne Bahnen führen von den neun Einstiegsorten bergwärts. Oben breitet sich ein einzigartiges Bergpanorama aus, mit Ausblicken über 70 Dreitausender bis zum Großglockner. 80 urige, familiengeführte Hütten mit Sonnenterrassen und Bedienung sorgen zwischendurch für den typischen Tiroler Einkehrschwung.

Ob Anfänger, Familie, sportliche Fahrer oder Genussskifahrer: Die SkiWelt hat für jeden Skifahrertyp die passenden Abfahrten. Familien finden jede Menge einfache und irrsinnig breite Abfahrten sowie Übungspisten, außerdem 22 professionelle Skischulen mit eigenen Kinderskischulen sowie Mini- und Kleinkindbetreuung am Berg. Alle Pisten sind irrsinnig breit und werden täglich perfekt präpariert. Ob blaue, rote oder schwarze Pisten, auch bei unterschiedlichem Fahrkönnen kann jeder seine Piste nach Fähigkeiten und Vergnügen wählen und am Ende trifft man sich für die Weiterfahrt wieder.

Für alle die Abwechslung lieben, gibt es auf den 270 Pistenkilometern jeden Tag Neues zu entdecken. Jeder kann seine Routenführung täglich so wählen, dass keine Piste doppelt gefahren werden muss, außer natürlich man möchte es. Auf sportliche Viel-Skifahrer warten zudem die SkiWelt Tour oder sogar mit der KitzSkiWelt Tour die längste Skirunde der Welt. Skifahren bis „die Wadl’n brennen“: Auf geht’s zu 19 irrsinnig langen Talabfahrten. Für Erlebnis-Suchende gibt es drei Fun- und Snowparks in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, Skimovie-, Renn- und Tempo-Messtrecken sowie in Söll von Mittwoch bis Samstag Österreichs größtes Nachtskigebiet. Die SkiWelt Brixen und die SkiWelt Westendorf bringen alle Frühaufsteher jeden Donnerstag ab 7.30 Uhr ohne Zusatzkosten auf die Piste. 22 Kilometer frisch präparierte Pisten laden zum Skivergnügen bei Sonnenaufgang. Darüber hinaus verlängert die SkiWelt für noch längeren Pistenspass wieder wie jedes Jahr die Öffnungszeiten am Nachmittag. Noch längeres Skivergnügen zum selben Preis. Das ist ein jährlicher Service der SkiWelt.

Auf der SkiWelt Tour entdecken Skifahrer und Snowboarder die besten Seiten eines der größten, modernsten und ökologischsten Skigebiete der Welt. Je nach Fahrtrichtung liegen zwischen Brixen im Thale, Ellmau, Going, Hopfgarten, Itter, Scheffau, Söll und Westendorf 69 bis 84 Pistenkilometer. Die SkiWelt Tour kann in einem oder mehreren Tagen gefahren und in jedem Ort gestartet und beendet werden. Und das Beste: Kein Lift und keine Piste müssen zwei Mal gefahren werden, außer man möchte es. Zudem lädt rund alle 3,5 Kilometer eine SkiWelt Hütte mit regionalen Schmankerl zur Einkehr.

Zumindest einmal im Leben sollte man auch die KitzSkiWelt Tour gefahren sein: Die längste Skirunde der Welt vereint die SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental und das angrenzende Skigebiet KitzSki. Die 88 Kilometer Abfahrten, auf denen 17.000 Höhenmeter bewältigt werden, reichen von Tirol bis nach Salzburg. Auch dieses Mega-Skierlebnis kann in jedem Ort starten und enden. Die längste Variante führt von Going nach Hollersbach und zurück. Die Tour kann an einem Tag oder mehreren Tagen bewältigt werden. Zudem steht auch eine Skibusverbindung vom Pass Thurn zurück ins Brixental zur Verfügung. Ob das KitzSkiWelt Tour-Ticket als Tageskarte oder die SuperSkiCard bei Mehrtageskarten – alle Gäste haben die große Auswahl dieses ganz besondere Erlebnis individuell zu erleben.

Drei Funparks, Tempo- und Skimovie- und Rennstrecken holen das Beste aus dem Skitag in der SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental raus. Kinder sind voll Eifer bei einer Rabenrallye, einem verhexten Kindergeburtstag oder der Winternacht Hexerei in der SkiWelt Söll dabei. Nicht versäumen: Die besten Fotopoints im Alpeniglu Dorf in der SkiWelt Brixen, beim Genussabend in der Sektgondel der Hexenwasser-Gondelbahn oder an der höchsten Wallfahrtskirche Österreichs auf der Hohen Salve.

Dienstags fahren alle Männer und mittwochs alle Frauen mit Tages- oder Teiltageskarten zum Jugendtarif. Sich in der Wochenmitte einen Tag lang von Beruf, Alltag oder Familie "freizuschaufeln" und Traumpisten in grandioser Bergwelt in vollen Zügen zu genießen gibt neuen Schwung. (BSZ)