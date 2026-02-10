Getreu dem Motto „Momente, die bleiben!“ steht die Tiroler Ferienregion Serfaus-Fiss-Ladis (www.serfaus-fiss-ladis.at) für einen abwechslungsreichen und rundum sorglosen Winterurlaub auf Top-Niveau. Die Region ist ein Wohlfühlort, an dem alle Gäste eine Auszeit genießen und sich frei und unbeschwert erholen können. Und zwar egal ob allein, zu zweit oder mit der ganzen Familie. Denn in Serfaus-Fiss-Ladis haben die Berge nicht nur den Großen ordentlich etwas zu bieten, sondern auch den Kleinen.

Die drei geschichtsträchtigen Bergdörfer liegen auf einem sonnenreichen Hochplateau über dem oberen Tiroler Inntal, umgeben von den markanten Bergspitzen der Samnaungruppe und den Ötztaler Alpen. Die Ferienregion bietet zwischen 1200 und 2828 Metern Seehöhe allen Gästen beste Voraussetzungen für einen facettenreichen Winterurlaub, wie er seinesgleichen sucht – Aktivitäten für Wintersportler, Abwechslung für die ganze Familie, Abenteuer für Actionhelden sowie atemberaubende Panoramen für Genießer, aber auch außergewöhnliche Spezialitäten für Feinschmecker.

Wenn die Natur im Tal langsam aus dem Winterschlaf erwacht, hält der Winter in Serfaus-Fiss-Ladis noch lange seine majestätische Pracht bereit – und das mit einer Extraportion Sonne. Eingebettet in die beeindruckende Kulisse der Tiroler Alpen, auf einem sonnenverwöhnten Hochplateau zwischen 1200 und 1400 Metern Seehöhe, bieten die drei charmanten Bergdörfer Serfaus, Fiss und Ladis das ideale Terrain für einen unvergesslichen Sonnenskilauf. Hier, wo der Schnee bis weit in den April hinein liegt und die Tage spürbar länger werden, läßt sich sowohl der Winter, aber bereits auch schon der Frühling erleben.

Als bekannter „Sonnenanbieter“ verzeichnet Serfaus-Fiss-Ladis jährlich rund 2000 Sonnenstunden. Das, gepaart mit der südseitigen Lage der Dörfer und einem Skigebiet, das bis auf knapp 3000 Meter reicht, schafft im Frühjahr eine einzigartige Kombination aus strahlendem Sonnenschein und Schneesicherheit. Während anderswo die Pisten schmelzen, herrschen hier, besonders an der Fisser Nordseite und im Masnergebiet, perfekte Bedingungen bis weit ins Frühjahr hinein. Ein unvergleichliches Skivergnügen bietet dabei der sogenannte Firn, ein körniger Schnee, der durch nächtliches Gefrieren und langsames Tauen am Tag entsteht.

Erste Spuren

im Schnee

Im Frühjahr macht die Sonne in Serfuas-Fiss-Ladis Überstunden. Während im Hochwinter die Tage kürzer sind, blitzen im März schon um 6.30 Uhr die ersten Strahlen durch die Gipfel, und die Sonne verabschiedet sich erst gegen 18.30 Uhr. Das bedeutet rund zwölf Stunden Tageslicht und somit deutlich mehr Zeit, die 214 bestens präparierten Pistenkilometer und zahlreichen Erlebnisse zu genießen. Frühaufsteher können bei der Ersten Spur oder beim Sunrise Hexensee die noch nahezu unberührten Pisten erleben, während die Sonne den Schnee langsam zum Funkeln bringt.

Die frühlingshafte Wärme vertreibt die Kälte und lässt die Lebensgeister aufleben. Auf den Bergen herrschen angenehme Liegestuhltemperaturen, die dazu einladen, die dicke Skijacke auszuziehen und auf einer der vielen Sonnenterrassen der Bergrestaurants und -hütten die milde Luft zu genießen. Der gesunde Wintersport-Teint stellt sich dann fast von selbst ein. Hier, unter freiem Himmel, schmeckt zudem der Kaiserschmarren noch besser. Wer es etwas exklusiver mag, gönnt sich ein Sektfrühstück im Crystal Cube auf 2600 Metern – mit grandioser Aussicht auf die Berge.

Serfaus-Fiss-Ladis ist zudem ein wahres Winterparadies für Familien. Während die Kleinsten in der Kinderschneealm, im Murmlipark oder in Bertas Kinderland mit Bertas Kindervilla mit den beiden Maskottchen, dem Murmeltier Murmli und der Kuh Berta, spielerisch ihre ersten Schwünge ziehen und spannende Themenpisten entdecken, können die Großen die vielfältigen Pisten oder über 100 Kilometer bestens präparierte Winterwanderwege erkunden. Ein Highlight für Groß und Klein ist der Boardercross-Parcours Bertas Familycross auf der Fisser Nordseite, der eine tolle Mischung aus Sprüngen, Wellenbahnen und Steilkurven bietet.

Die Wintersaison 2025/26 in Serfaus-Fiss-Ladis dauert bis zum 12. April 2026. Die kostengünstigere Nebensaison vom 7. bis 12. April 2026 bietet dabei die perfekte Gelegenheit, den Sonnenskilauf in vollen Zügen zu genießen. Das Auto kann dank zahlreicher moderner Bergbahnen und der Serfauser Dorf-U-Bahn, der kleinsten und höchstgelegenen, auf Luftkissen schwebenden U-Bahn der Welt, entspannt stehenbleiben. Ein Frühlings-Skiurlaub in Serfaus-Fiss-Ladis wird noch lange in Erinnerung bleiben – ganz getreu dem Motto: „Momente, die bleiben!“.

Neu in Ladis, ein Komfort-Skidepot

Natürlich gibt es auch Neues aus Serfaus-Fiss-Ladis zu vermelden. An der Waldbahn zwischen Serfaus und Fiss sorgt das neue komfortable Parkhaus mit vielen Annehmlichkeiten seit Dezember 2025 für einen noch bequemeren Start in den Skitag – kurze Wege, viel Platz und entspannter Zugang zur Bergbahn inklusive.

In Ladis setzt ein modernisiertes Talstationsareal mit einem hochwertigen Komfort-Skidepot neue Maßstäbe. Beheizte Schränke, Beauty-Stationen, interaktive Erlebniswände, Indoor- und Outdoor-Spieleangebot, ein Skischischulbüro und eine zentrale Kasse mit Souvenir-Shop verbinden Funktionalität und Service mit Erlebnis – ganz im Sinne des Qualitätsversprechens von Serfaus-Fiss-Ladis.

Zur Wintersaison hat die Ferienregion mit drei neuen Fotopoints zusätzliche Akzente gesetzt: An den Bergstationen der Oberen Scheidbahn und der Pezidbahn laden überdimensionale Dreiecke vor dem Panorama der Tiroler Alpen zu originellen Urlaubsschnappschüssen ein. Direkt neben der Schirmbar Schönjoch sorgt zudem ein „I love SFL“-Schriftzug für bleibende Erinnerungen vor beeindruckender Bergkulisse.

Noch mehr Spannung für die ganze Familie bietet seit diesem Winter die Familienabfahrt Bärenpiste. Die inszenierte Bärenpiste (Nr. 97) in Serfaus wurde im unteren Bereich verlängert und die ganze Abfahrt modernisiert. Neue Abklatschfiguren sorgen für noch mehr Spaß und Action.

Neue liebevoll gestaltete Elemente warten auf der Fun Slope und Bertas Familycross in Fiss. Zum Beispiel ein „Berta-Polizist“, der für Ordnung auf der Piste sorgt oder ein Schneehaus, das das Winterbild stimmungsvoll ergänzt. Daneben warten enge Kurven und kleine Wellen auf alle, die das Skifahren spielerisch erleben und jede Menge Spaß im Schnee haben möchten.

Darüber hinaus können jeden Mittwoch Nachtschwärmer in Serfaus bei Beleuchtung Ski fahren sowie rodeln und dabei den Fondueabend in der Sportalm oder eine kulinarische Reise um den Globus im Panoramarestaurant Komperdell genießen. In Fiss findet dienstags der Nachtskilauf mit Kulinarikangebot im Restaurant Möseralm und donnerstags das Nachtrodeln mit dem Fondue- und Pizza Dome-Abend sowie der Kids Night im Familienrestaurant Sonnenburg statt.

Es ist also ständig etwas geboten in der Ferienregion Serfaus-Fiss-Ladis, ob für Klein oder Groß. Hier kann man allein, zu Zweit oder mit der Familie einen Urlaub erleben, der noch lange in Erinnerung bleiben wird. (Friedrich H. Hettler)

