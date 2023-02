Außer Skifahren nichts gewesen? Von wegen! In den phantastischen Winterwelten von Serfaus-Fiss-Ladis (www.serfaus-fiss-ladis.at) gibt es nicht nur auf, sondern auch abseits der Skipisten einiges zu entdecken. Ob Familienmensch, Actionheld oder Genießer – hier verbringt jeder Urlauber eine magische Zeit, die wie verhext viel zu schnell vergeht. Ob Outdoorsport, actionreiche Attraktionen für Groß und Klein, Entspannung auf einer der vielen Wohlfühlstationen, außergewöhnliche kulinarische Genussmomente oder der Besuch einer spektakulären Abendshow: Serfaus-Fiss-Ladis ist schlicht und einfach die phantastische Ferienregion mit dem vielleicht umfassendsten Freizeitangebot im gesamten Alpenraum.

Getreu dem Motto „Die phantastischen Winterwelten von Serfaus-Fiss-Ladis“ steht die Tiroler Ferienregion für Abwechslung und rundum sorglosen Winterurlaub auf Top-Niveau. Und zwar sowohl für Singles als auch für beste Freunde, Familien oder im Drei-Generationen-Verbund. Die drei geschichtsträchtigen Bergdörfer liegen auf einem sonnenreichen Hochplateau über dem oberen Tiroler Inntal, umgeben von den markanten Bergspitzen der Samnaungruppe und den Ötztaler Alpen. Die Ferienregion bietet zwischen 1200 und 2828 Metern Seehöhe allen Gästen beste Voraussetzungen für einen facettenreichen Winterurlaub, wie er seinesgleichen sucht.

Ski- oder Snowboardfahren gehört zu einem tollen Winterurlaub in Serfaus-Fiss-Ladis natürlich selbstverständlich dazu. Vor über 20 Jahren haben sich die zwei Skigebiete Serfaus und Fiss-Ladis zusammengeschlossen und bieten seither auf dem sonnenverwöhnten Hochplateau 214 Kilometer bestens präparierte Pisten in allen Schwierigkeitsgraden. Dabei ist das südexponierte Hochplateau der „Fauser, Fisser und Lader“ mit ganzen 2000 Sonnenstunden im Jahr ausgesprochen sonnenverwöhnt – dank der Höhenlage.

Wer die fantastischen Winterwelten von Serfaus-Fiss-Ladis überblicken möchte, darf sich eine kurze Pause auf der neuen Aussichtsplattform beim Gipfelkreuz Schönjoch nicht entgehen lassen. Auf 2509 Metern Seehöhe bietet sie einen herrlichen Rundumblick auf die umliegende Berg- und Gipfelwelt – bei klarem Wetter sogar bis zur Zugspitze in Deutschland, zum Ortler in Südtirol sowie zur Tiroler Wildspitze. Von dort geht es dann über mehr als 1000 Höhenmeter auf der 10 Kilometer langen Frommes-Abfahrt hinunter nach Fiss beziehungsweise nach Ladis. Eine tolle Strecke für alle Brettelfans.

Nach Liftschluss präsentiert Serfaus-Fiss-Ladis in einer einmaligen Kulisse unter freiem Himmel inmitten des Skigebiets fesselnde Abendshows. Zu den Klassikern gehört jeden Mittwoch die Adventure Night in Serfaus mit der spektakulären und farbenprächtigen Darbietung „Fairy Tale“. Ein atemberaubendes und farbenprächtiges Spektakel mit Lasershow, Artist*innen und Akrobat*innen, die unter anderem für den Cirque du Soleil arbeiten und der beeindruckenden Skishow der Skischule Serfaus. Nachtskilauf und Nachtrodeln gibt es an diesem Abend obendrein.

Bereits einen Tag davor, also am Dienstag, findet wöchentlich im Nachbarort der Nightflow Fiss – „Rock the Snow“ statt. Die diesjährige Show steht ganz im Zeichen des Thema Rock. Coole Tänzer, waghalsige Akrobaten und die Schneesportlehrer der Skischule Fiss-Ladis rocken die Nightflow-Arena. Skitechnik vom Feinsten, mitreißende Musik sowie actionreiche und fantastische Showeffekte machen diesen Abend unvergesslich. Ein besonderes Highlight ist die fulminante Schanze für coole Jumps. Und wer noch nicht genug vom Skifahren hat, kann sich seine Bretter anschnallen und die Möglichkeit des Nachtskifahrens auf der bestens beleuchteten Möseralmabfahrt nützen – und das auf frisch präparierten Pisten.

Ein buntes Treiben am Schlossweiher findet jeden Donnerstag in Ladis statt. „Zamstian, Schlemmen, Luschtig habn!“ – Tirol von seiner köstlich-gemütlichen Seite. Den Gast erwarten traditionelle Schlemmereien und heimisches Kunsthandwerk. Ein gemütlicher Treffpunkt bei Glühwein, Punsch und viel Musik sorgt unterhalb der mächtigen Burg Laudeck für einen romantischen Ausklang eines tollen Winter- und Skitags.

Eine Mordsgaudi ist das Rodeln auf der Hexen-Rodelbahn in Fiss. Die Strecke führt von der Mittelstation der Schönjochbahn über die Sonnenburg nach Fiss und hat es ganz schön in sich und ist nichts für schwache Nerven, jedoch für Adrenalin-Junkies. Jeden Donnerstag kann man sich hier auch am Abend auf den Schlitten schwingen und talwärts sausen. Wem das alles noch zu wenig ist kann sich mit dem Fisser Flieger mit einer Geschwindigkeit von bis zu 80 km/h in bis zu 47 Metern Höhe über der Möseralm oder der Überschlagschaukel Skyswing Fiss in den Winterhimmel erheben.

Der ultimative Rodelspaß für die ganze Familie im Winter wie im Sommer ist der Familien-Coaster-Schneisenfeger in Serfaus. Die Strecke verläuft vom Alpkopf zum Högsee – der Einstieg befindet sich in einem alten Sägewerk direkt beim Restaurant Seealm Hög auf 1820 Metern. Von hier aus wird man bereits im Rodel sitzend bis zum Alpkopf hochgezogen. Oben angekommen geht’s dann für alle Rodelbegeisterten über eine inszenierte Strecke von 1,5 Kilometern mit bis zu 40 km/h wieder hinunter (die Betriebszeiten muss man an den Seilbahnkassen Serfaus erfragen).

Natürlich gibt es im Skigebiet Serfaus-Fiss-Ladis zahlreiche Einkehrmöglichkeiten. Eine davon ist beispielsweise das Genussrestaurant Zirbenhütte. Ob auf der großen Sonnenterrasse oder in einer der urig gemütlichen Stuben, die so herrlich nach Zirbe duften, auf 2100 Metern Höhe locken kulinarische Leckerbissen aus der Region und ein sagenhafter Ausblick auf die umliegende Bergwelt.

Probieren sollte man in der Zirbenhütte die Fisser Gerstlsuppe aus der Fisser Imperial Gerste. Die Fisser Imperial Gerste gilt als eine der ältesten kultivierten Getreidesorten der Welt und wurde schon von den Römern und Ägyptern angebaut. In den Zwischenkriegsjahren entwickelte der Fisser Bauer Karl Köck die Sorte weiter, wodurch die Fisser Imperial Gerste entstand. Seitdem war sie etwas in Vergessenheit geraten. Vor einigen Jahren aber begannen ein paar Landwirte aus dem Tiroler Oberland die beinahe ausgestorbene Getreidesorte aus Restbeständen wieder anzubauen. Aus eben dieser Gerste, frischem Quellwasser und Torf aus dem Piller Moor destilliert Gerhard Maass aus Prutz im Oberinntal seinen „Fissky Imperial“. Der Tiroler Single Malt Whisky schmeckt etwas rauchig-erdig, aber auch fruchtig, ist aber in jedem Fall zu 100 Prozent regional.

In Serfaus-Fiss-Ladis gibt es ein großes Angebot an Unterkünften: Privatbetriebe, Pensionen, Hotels Garnis, Ferienwohnungen, exklusive Chalets und Hotels in verschiedenen Kategorien. Einige der Häuser haben exklusive Wellness- und Spa-Areale, andere sind spezielle Familien- und/oder Kinderhotels.

Die Ferienregion Serfaus-Fiss-Ladis ist seit Jahren ein Vorreiter in Sachen öffentlichem Nahverkehr für Winterfans. Denn in Serfaus fährt seit 1985 die kleinste, höchstgelegene und auf Luftkissen schwebende U-Bahn der Welt. Von 2017 bis 2019 wurde die U-Bahn Serfaus aufwendig erweitert, erneuert und modernisiert. Bis zu 3000 Personen können jetzt pro Stunde lärm- und emissionsfrei von der Unterkunft in eines der beliebtesten Skigebiete der Welt schweben – und das sowohl für Einheimische als auch Urlauber*innen völlig kostenlos.

In der sonnigen Wintersportregion Serfaus-Fiss-Ladis wird ständig etwas geboten, für Klein und Groß, Jung und Alt. Nicht umsonst gelten die drei Bergdörfer hoch über dem oberen Tiroler Inntal heute als die familienfreundlichste Ferienregion im gesamten Alpenraum und das beweisen sie Tag für Tag. Die Ferienregion setzt auf ein perfektes Rundumerlebnis. Hier kann man sich wohlfühlen, den perfekten Service genießen und glücklich sein. (Friedrich H. Hettler)