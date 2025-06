Zaubern, kicken, kochen

Das Wichtigste für den Familienurlaub: Wenn die Kinder Spaß haben, geht es auch den Eltern gut. Deshalb gibt es fast im ganzen Chiemgau eigene Familienangebote von Marmeladekochen über Pferdepflege bis Zaubershow. Im Juni, Juli und August können Gästekinder bei den regelmäßigen Terminen mitmachen. Ein Teil der Angebote ist mit Gästekarte kostenlos oder vergünstigt.

Pferdezeit und Ponyreiten

Jeden Donnerstag zwischen 17. Juli und 4. September wird der Reiterhof Grünweg in Seeon zum Treffpunkt für kleine Pferdefans. Bei einem zweistündigen Schnupperkurs dürfen Kinder die Pferde putzen, führen und satteln. Und am Ende wartet das Highlight: das Reiten. Die Anmeldung ist immer bis Mittwochnachmittag in der Touristinformation Seebruck, Telefon +49 (0)8667 7139 möglich. Kinder mit Gästekarte zahlen 12 Euro, ohne drei Euro mehr. Weitere Angebote mit Pferden und Ponys gibt es unter anderem in Übersee, Reit im Winkl und Waging am See.

Marmeladekochen mit Kindern

Früchte schneiden, kochen und die fertige Marmelade abfüllen: Am 8. und 15. Juli sowie am 19. und 26. August stellt die Familie Wolkersdorfer in Taching am See ihren Garten zur Verfügung und zeigt Kindern und Erwachsenen, wie gute Marmelade gelingt. Zum Kosten gibt es neben Früchten und Marmeladen auch Sirups und Aufstriche. Kinder können auch die Etiketten gestalten und an einem Quiz teilnehmen. Alle Informationen stehen im Internet unter www.vhs-traunreut.de. Die Teilnahmegebühr beträgt 14 Euro für Kinder und 25 Euro für Erwachsene. Die selbstgemachte Marmelade darf mit nach Hause genommen werden.

Römische Mitmachführung für Kinder

Im Römerort Bedaium - dem heutigen Seebruck am Chiemsee - nimmt der als Legionär verkleidete Museumsleiter Matthias Ziereis die Kinder mit auf eine Erlebnisreise durch die römische Geschichte des Chiemgaus. Dabei dürfen die Kinder auch sein selbstgemachtes Kettenhemd bestaunen. Die Termine sind mehrfach von Juni bis Oktober.



Zaubershow

Am Chieminger Schloßplatz zeigt an fünf Terminen im Sommer der Zauberclown Manu seine Künste. Bei manchen Tricks dürfen Kinder mitwirken. Die rund einstündigen Shows sind im Freien und kosten keinen Eintritt. Alle Informationen stehen im Internet unter www.chieming.de.

Vom 11. bis 13. August können Nachwuchskickerinnen von 6-14 Jahren an einem Fußballcamp für Mädchen teilnehmen. Technikübungen und spannende Turniere stehen auf dem Programm, außerdem gibt es für alle Kickerinnen eine Trainingsausrüstung. Für Verpflegung ist gesorgt. Die Teilnahme kostet 169 Euro. Für Geschwisterkinder gibt es eine Ermäßigung.

Rafting auf der Tiroler Ache

Seit fast 50 Jahren bietet Sport Lukas in Schleching Rafting-Touren auf der Ache an. Einstieg ist mit großen, stabilen Schlauchbooten in Kössen. Von dort geht es durch die legendäre Entenlockklamm, eine Engstelle der Ache, zurück nach Schleching. Die Teilnahme kostet 45 Euro für Erwachsene, 32 Euro für Kinder. Enthalten sind komplette Neopren- und Sicherheitsausrüstung sowie Transfer. Informationen stehen auf www.sportlukas.de.

Viele weitere Familienabenteuer sind im Internet unter www.chiemsee-chiemgau.info/familienurlaub vorgestellt. (BSZ)