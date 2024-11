Zeit für Besinnlichkeit

Wenn die Luft nach Glühwein, Lebkuchen und gebrannten Mandeln duftet, wissen alle, Weihnachten steht vor der Tür. In der Region Hochkönig, rund um die Orte Maria Alm, Dienten und Mühlbach, erleben Einheimische und Gäste diese Vorweihnachtszeit in ihrer schönsten und urigsten Form. Von besinnlichen Adventsmärkten mit Glühwein, regionalen Schmankerln und Handwerkskunst über verschiedene Lichtinstallationen bis hin zu Konzerten, romantische Kutschfahrten und Fackelwanderungen durch die verschneiten Orte ist alles dabei. Wichtig für alle Winterfans: Trotz der erforderlichen Generalsanierung der A10 Tauernautobahn ist eine stressfreie Anreise in die Region Hochkönig weiterhin möglich.



Beim Wallfahrt-Advent rund um die barocke Wallfahrtskirche in Maria Alm erleben Einheimische und Gäste seit mittlerweile über zehn Jahren die Vorweihnachtszeit in seiner schönsten Form. Die verführerischen Düfte von traditionellem Weihnachtsgebäck, frischen Waffeln und Glühwein sowie die sinnlichen Klänge der Alphorn- und Weisenbläser machen es fast unmöglich, den vorweihnachtlichen Köstlichkeiten zu widerstehen. Im Gegenteil: Die Besucher tauchen ein in die vorweihnachtliche Idylle, vergessen den Alltag und erleben Glücksgefühle, die sie oft an ihre eigene Kindheit erinnern.



Echt und traditionell: Wo Nikolaus und Krampus noch Hausbesuche machen



Nicht nur in Maria Alm, auch in Dienten und Mühlbach wird ein Advent zelebriert, der mit viel Brauchtum und Kulinarik begeistert. In Dienten findet traditionell der Bergadvent mit Adventsingen statt. Während der Nikolaus mit seinem Krampus von Haus zu Haus zieht, ertönen rund um die Kirche St. Nikolaus vorweihnachtliche Klänge. Auch beim Dorfadvent in Mühlbach können regionale Spezialitäten entdeckt werden und Lichtinstallationen und mystische Geschichten verführen in eine zauberhafte Winterwelt. Es sind aber nicht nur die Dörfer, die den besonderen Charme des Advents ausmachen. Bei einer Fahrt mit der Pferdekutsche durch die tief verschneite Landschaft oder Fackelwanderung durch die stille abendliche Natur lässt sich der Alltag schnell vergessen. Ein besonders intensives Naturerlebnis bescheren die Schneeschuhwanderungen mit Guide auf besonders abgelegenen und inspirierenden Pfaden, wo Nichts diese Idylle stört.



Klangfarben und Lichter



Ein besonderes Highlight auch in diesem Jahr sind die Lichterinstallation in der Wallfahrtskirche in Maria Alm. Täglich, ab dem 29. November von 16 bis 20 Uhr, verwandelt der international bekannte Künstler Stefan W. Knor die herrliche Architektur und die barocke Ausstattung des Kirchenraums in eine besinnliche Lichterwelt. Die dabei zur Lichtershow erklingende Musik aus verschiedenen Jahrhunderten lädt die Besucher zum Staunen, Verweilen und Entspannen ein. Aber nicht nur die Wallfahrtskirche erstrahlt in bunten Lichtern. Traditionell zum Adventsmarkt in Maria Alm, direkt neben der Kirche, wird jeden Samstag, bei passendem Wetter, ein Lichterlabyrinth aufgebaut.



Genussvoll: die Königstour im Advent



Für Wintersportfans ist sie ein wahrer Genuss: die beliebte Königstour. Sechs Gipfel, 35 durchgehende Pistenkilometer und 7500 Meter Höhenunterschied verbinden die atemberaubenden Panoramarunde der Ortschaften Maria Alm, Dienten und Mühlbach miteinander. In der Vorweihnachtszeit können die Gäste dieses Jahr gleich doppelt profitieren. Denn dann wird die Runde durch kulinarische Einkehrschwünge der besonderen Art gekrönt: Wer die kulinarische Königstour bucht, den erwarten auf den teilnehmenden Hütten in weihnachtlicher Atmosphäre besondere Weihnachtsspezialitäten – ein unvergessliches Erlebnis und die perfekte Einstimmung auf das große Fest.



Stau- und mautfreie Anfahrt



Aufgrund der erforderlichen Generalsanierung der A10 Tauernautobahn, die noch bis Juni 2025 andauert, kommt es immer wieder zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Eine stressfreie Anreise in die Region Hochkönig ist aber weiterhin möglich. Am schnellsten erreichen Wintersportgäste die Region Hochkönig stau- und sogar mautfrei über die Gemeinden Piding und Bad Reichenhall in Bayern und Lofer in Österreich bis nach Maria Alm. Eine weitere staufreie Anreise aus Deutschland bietet die Route über das Inntaldreieck, weiter auf der A93 über Oberaudorf – Kiefersfelden Süd nach St. Johann/Tirol und Saalfelden bzw. auch über Oberaudorf, Walchsee, Lofer und Saalfelden bis nach Maria Alm. Damit steht einer entspannten Anreise weiterhin nichts im Weg. (BSZ)