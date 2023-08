Zu Besuch bei Arnie

„I’ll be back.“ Diesen Satz verbindet man nicht nur mit dem Terminator, er passt auch bestens zur Erlebnisregion Graz. Und nicht nur, weil Urlauber eine Wander- oder Radtour nach Thal, in die Heimat von Hollywood-Legende Arnold Schwarzenegger machen können. Es gibt in und rund um Graz auf zahlreichen Strecken viele spannende und schöne Dinge zu entdecken und zu verkosten.

Das Wandern durch Graz und die Region hat echtes Hollywood-Flair. Wer sich für die Tour von der Burgruine Gösting zum Thalersee entscheidet (Dauer: rund drei Stunden), wird nicht nur mit spektakulären Aussichten ins Grazer Bergland und mit einem ausgezeichneten Gasthof, dem Kreuzwirt, belohnt. Der Weg führt ihn auch nach Thal. Hier wuchs Hollywood-Legende Arnold Schwarzenegger auf – seines Zeichens Mister Universum, Terminator und Ex-Gouverneur von Kalifornien. Das Museum in seinem Geburtshaus ist randvoll mit Exponaten aus Arnies Leben. So manches Stück werden die Besucher aus seinen Filmen wiedererkennen.

Wer sich – ähnlich wie Schwarzenegger – zu Höherem berufen fühlt, sollte entlang der vier Tausender Pleschkogel, Heiggerkogel, Walzkogel und Mühlbacher Kogel wandern. An schönen Tagen reicht die Aussicht sogar bis zur Riegersburg. Noch mehr Inspiration gibt es im Wanderkatalog mit rund 35 Wanderungen rund um Graz (www.steiermark.com/de/Region-Graz/Region/Aktiv-in-Stadtnaehe/Wandern). (BSZ)