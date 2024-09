Zwischen Meer und Fjord

Das Wandern im Nordwesten Jütlands lebt vom Kontrast zwischen der rauen Nordseeküste und der milderen Landschaft von Nissum Fjord und Limfjord im Landesinneren. Gleich zwei vom Deutschen Wanderinstitut als Premiumwanderwege ausgezeichnete Routen vereinen hier die gegensätzlichen Seiten der Region. Weitere Wanderrouten führen zudem entlang der ausgedehnten Küstenlinie und durch den Nationalpark Thy, Dänemarks größte Wildnis auf 244 Quadratkilometern Naturareal.



Die 16 Kilometer lange Husby Dünenplantage-Route (Husby Klitplantage) trägt das Zertifikat „Premiumwanderweg“ des Deutschen Wanderinstituts. Der Rundweg zwischen offenem Meer, Fjord, Wäldern und Heide führt durch die ganze Vielfalt der dänischen Küstenwelt. Namensgebend ist die Dünenplantage, die zum Schutz von Husby vor dem wandernden Sand ab 1858 mit Latschenkiefern und anderen Hölzern bepflanzt wurde. Heute führt der Premiumweg durch eine herrlich hügelige Dünenlandschaft mit abwechslungsreicher Vegetation und Ausblick auf die Nordsee und den Nissum Fjord.



Der 11 Kilometer lange Wanderweg Tranum-Fosdal ist die zweite vom Deutschen Wanderinstitut als Premiumwanderweg ausgezeichnete Wanderroute der Region. Unterwegs haben Wanderer Ausblicke auf den Limfjord auf der einen und die Nordsee auf der anderen Seite. Höchster Punkt der fast ausschließlich über Naturwege verlaufenden Rundtour ist der „Berg“ Bavnehøj mit 83 Metern ü.d.M. Einen Kontrast dazu bildet der Streckenverlauf durch die eingeschnittenen Täler Fosdalen und Langdalen. Zu den schönsten Passagen der Route zählt darüber hinaus der Höhenverlauf entlang der unter Naturschutz stehenden Steilküste Lien. Der familienfreundliche Wanderweg kann je nach Kondition und Zeit auf knapp drei, sechs, sieben oder zehn Kilometer verkürzt werden.

Nissum Fjord Route

Der Naturpark Nissum Fjord ist ein Teil der Fjordlandschaft entlang der dänischen Westküste. Nur die schmale Nehrung von Bøvling Klit und die Schleuse von Thorsminde trennen den Fjord von der Nordsee. Eigentlich ist Nissum Fjord eine Lagune, denn das flache Gewässer wird durch die Nehrung vollständig vom Meer abgeschnitten. Lediglich die Schleuse bei Thorsminde regelt den Wasserstand und den Wasseraustausch. Der Nissum Fjord präsentiert auf ungefähr 70 Quadratkilometern Wasserfläche eine ganz besondere Landschaft mit Salz- und Strandwiesen, Dünen und seltenen Pflanzen wie zum Beispiel das Purpurne Knabenkraut. Rund um den Nissum Fjord verläuft ein Wanderweg von 70.9 Kilometern (rote Strecke) sowie ein Fahrradweg von 84.5 Kilometern (gelbe Strecke). Übernachten kann man in Sheltern rund um den Fjord.



Westküstenpfad Agger-Bulbjerg

Der 80 Kilometer lange Westküstenpfad (Vestkyststien) von Agger bis Bulbjerg führt durch den Nationalpark Thy, der oft als „Dänemarks einzige Wildnis“ bezeichnet wird. Die Route führt von der Nehrung Agger Tange durch eine raue Dünenlandschaft - vorbei am ikonischen Leuchtturm Lodbjerg Fyr, grasendem Rotwild im Hanstholm Wildreservat und vielen kleinen Fischereihäfen - bis hin zum Bulbjerg, Jütlands größtem Vogelfelsen. Der Wanderweg folgt zum größten Teil dem alten Rettungsweg entlang der Küste und gibt so einen spannenden Einblick in die Kulturgeschichte der Region. Angelegt wurde der Rettungsweg einst zur Rettung Schiffsbrüchiger, der Wanderweg trägt daher heute ein Rettungsboot im Logo. Der Westküstenpfad lässt sich gut auf einer circa einwöchigen Wanderung erleben. Wem das nicht genug ist, der kann die Route um weitere 20 Kilometer bis ganz zur Spitze von Agger Tange verlängern. Zur Übernachtung gibt es Campingplätze und einfache Lagerplätz

Das Wegesystem „Pfad 100“

Der Pfad 100 ist ein Wegesystem entlang der Nordsee von Blokhus bis nach Løkken, das für Wanderer, Radfahrer, Mountainbiker und Läufer geeignet ist. Es bietet die Möglichkeit, ganz flexibel eigene Wander- oder Lauftouren zu gestalten. Der Hauptpfad - Pfad 100 - verläuft entlang der Küste, während Pfad 1 bis 40 jeweils in regelmäßigen Abständen vom Pfad 100 zum Strand herunter führen. Alle Pfade entlang der Route sind mit Nummern auf Pfählen gekennzeichnet. Pfad 100 ist als Faltblatt erhältlich und kann im Tourismusbüro und in vielen Unterkünften in der Umgebung erworben werden

Kleeblattpfade

Für die Nordsee-Orte Løkken, Hirtshals, Lønstrup und Hjørring gibt es im jeweiligen Tourismusbüro Folder für so genannte Kleeblattpfade (Kløverstier). Dies sind kurze Rundwanderungen auf Naturpfaden zwischen 2,4 und maximal 15 Kilometer. Die „Blätter“ des Kleeblatts beziehungsweise die Pfade sind jeweils mit den Farben blau, rot, grün und schwarz gekennzeichnet. So kann sich jeder leicht die gewünschte Tour je nach Fitness und Zeit heraussuchen. (BSZ)