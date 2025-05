Zwischen Naturgenuss und sportlicher Herausforderung

Das Tannheimer Tal ist ein Paradies für Läufer und Trailrunner. Von Anfängerschleifen bis zu anspruchsvollen Bergläufen ist für jeden etwas dabei. Die Highlights wie der Seen-Lauf mit zwei Trailrunning-Strecken sowie die LOWA Trail Trophy (LTT) im Mai stehen in den Startlöchern. Beide sind die perfekten Kick-off Events für alle, die schon einmal die Lauf- und Trailrunning-Saison einleiten wollen – eingebettet in eine atemberaubende Bergkulisse.



Egal, ob Hobbysportler oder Profi – sich an der frischen Luft zu bewegen und die saftigen Wiesen, glitzernden Bergseen und umliegenden Berge zu Fuß zu erkunden, ist nicht nur das beste Training für den Körper, sondern auch wohltuender Balsam für die Seele. Von den sechs Ausgangspunkten Tannheim, Grän-Haldensee, Nesselwängle-Haller, Zöblen, Schattwald und Jungholz startend, können alle Bewegungshungrigen Wegweisern und Hinweistafeln folgen und sich perfekt orientieren.



Damit Besucher aller Könnerstufen die Kombination aus sportlicher Herausforderung und atemberaubender Naturlandschaft erleben können, bietet das wohl schönste Hochtal Europas abwechslungsreiche Routen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Von der leichten „Trainingsrunde um den Haldensee“ mit 4,3 Kilometern bis zur etwas anspruchsvolleren Route wie „Rund um den Sorgschrofen“ mit 14,5 Kilometern ist für jeden die passende Strecke dabei. So wurde das Tal bereits 2005 mit dem Titel „Lauf- und Walkingkompetenzzentrum“ ausgezeichnet.



LOWA Trail Trophy

Von Mittwoch, 21., bis Sonntag, 25. Mai, verspricht die LOWA Trail Trophy auf den Trails des Tannheimer Tals Spannung, Streckenvielfalt und spektakuläre Top-Spots. Auf vier Etappen mit Distanzen zwischen 21 und 28 Kilometern sowie bis zu 2000 Höhenmetern eignet sich die LTT als optimales Kick-off-Rennen. Dank der ausgewogenen Balance aus Länge und Anspruch können sowohl sportlich ambitionierte Trailrunner als auch motivierte Einsteiger das Panorama-Feuerwerk und den alpinen Rundumblick während des Rennens in vollen Zügen genießen.



Der Seen-Lauf

Neben der LTT findet Ende Mai auch der Seen-Lauf statt. Er bietet zwei neue TrailrunningStrecken: den „3 Hütten Trail S“ (12,5 Kilometer, 700 Höhenmeter) und den „6 Hütten Trail L“ (25 Kilometer, 1.500 Höhenmeter). Beide Varianten eröffnen neue Perspektiven auf die Bergwelt und sprechen Laufanfänger sowie Erfahrene gleichermaßen an. Auch Verena Hohenrainer, Drittplatzierte des Karwendellaufs 2024 und ambitionierte Hobbysportlerin aus dem Tannheimer Tal, ist begeistert von den neuen Trails: „Die Strecke Richtung Gimpelhaus ist eine meiner Lieblinge wegen des Panoramas. Das ist eine der schönsten Strecken, die es bei uns in der Gegend gibt.“ Ergänzt wird das Programm durch klassische Hauptläufe über zehn und 23 Kilometer, ein abwechslungsreiches Kids-Programm sowie eine acht Kilometer lange Nordic-Walking-Runde für diejenigen, die es etwas ruhiger angehen möchten.



Egal ob entspannter Lauf durchs Tal oder anspruchsvolle Trailrunning-Strecke – im Tannheimer Tal finden Laufbegeisterte aller Levels ihre perfekte Route. Zusätzlich sorgen die regelmäßigen Lauf-Events mit ihrer mitreißenden Atmosphäre und der gemeinsamen Energie für Highlights der Extraklasse.