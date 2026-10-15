Freizeit und Reise

Skifahren in Bad Kleinkirchheim. (Foto: MBN Tourismus, Gert Perauer)

15.10.2026

Zwischen See und Berg

Winterstart in der Region Millstätter See-Bad Kleinkirchheim-Nockberge

Fünf Skigebiete, rund 200 Pistenkilometer und viele Möglichkeiten, WinterZEIT ganz nach dem eigenen Rhythmus zu gestalten: In der Region Millstätter See – Bad Kleinkirchheim – Nockberge treffen Familienskifahren und sportliche Abfahrten auf Thermen und Seen-Wellness, stille Winterwege auf festliche Adventstimmung. Zum Start in die Saison 2026/27 schaffen die Erlebnisse in der Region zusätzliche Reiseanlässe – vom Ski-Opening in Bad Kleinkirchheim über das Skikarussell am Millstätter See bis zu neuen Familien- und Winteraktivitäten am Berg.

Fünf Skigebiete, viele Möglichkeiten

Bad Kleinkirchheim, Turracher Höhe, Goldeck, Falkert und Hochrindl bilden gemeinsam die alpine Bühne für die neue Wintersaison. Rund 200 Pistenkilometer eröffnen unterschiedliche Möglichkeiten – von familienfreundlichen Hängen bis zu sportlichen Abfahrten. Dabei lässt sich die WinterZEIT flexibel gestalten: heute ein Tag auf der Piste, morgen eine Auszeit in der Therme oder am See. 

Die Winter Opening Weeks in Bad Kleinkirchheim beginnen am 3. Dezember 2026. Vom 4. bis 23. Dezember 2026 gilt das Ski-Opening-Angebot „3 Tage Skifahren, nur 2 Tage bezahlen“. So startet Bad Kleinkirchheim mit einem konkreten Anlass in die Saison. In Bad Kleinkirchheim liegen außerdem Piste und Therme nah beieinander, sodass Urlauber hier Pistenspaß mit der Möglichkeit verbinden, anschließend im warmen Thermalwasser zu entspannen. 

Einen besonderen Schwerpunkt setzt in diesem Winter die Turracher Höhe: Das neue WinterWonderLand wird zum winterlichen Outdoor-Spielplatz für Familien – mit Iglus, Lichtshows, Eisrutschen und vielen Schnee-Erlebnissen. Nach aktuellem Planungsstand ist der Saisonstart für Ende November 2026 vorgesehen, abhängig von der Schneelage. Das Saisonende ist für Ende April bis Anfang Mai geplant - die offiziellen Daten und Informationen zur Skisaison 2026/27 werden laufend auf der Website der Region aktualisiert.

Am Sportberg Goldeck ist der Saisonstart für den 18. Dezember 2026 geplant. Ab 2. Januar 2027 bis Saisonende fahren Kinder bis 14 Jahre kostenlos Ski, wenn die Familie in einem Partnerbetrieb der Region übernachtet. Neu im Winter ist außerdem eine rund vier Kilometer lange Panorama-Loipe auf etwa 1800 Metern Seehöhe, die auch zum Schneeschuhwandern genutzt werden kann. Im März gibt es am Goldeck 20 Prozent Ermäßigung auf Tages- und Mehrtageskarten sowie 35 Prozent auf Skidepots. Dazu kommt der JUKI-Day jeden Samstag: Kinder zahlen 16 Euro, Jugendliche 23,50 Euro. Gerade in Verbindung mit der neuen Gästefreifahrt in den öffentlichen Verkehrsmitteln, die ab 1. November in der Gästekarte inkludiert ist, lässt sich ein Skitag am Goldeck damit auch gut ohne eigenes Auto planen.

Am Falkert ist der offizielle Saisonstart am 19. Dezember 2026, das Saisonende am 4. April 2027. Ein Kombi-Special erweitert die FamilienZEIT auf der Piste: Beim 6-Tage-Skipass sind zwei frei wählbare Tage auf der Turracher Höhe inkludiert.

Auch die Hochrindl ergänzt die Wintervielfalt. Turracher Höhe, Falkert und Hochrindl stehen für besonders familienfreundliche Wintertage in den Nockbergen. So wird der Winterurlaub am See zur Basis für unterschiedliche Skigebiete – und jeder Tag kann neu geplant werden. 

Von Kaltbaden bis Lichterglanz 

Doch WinterZEIT spielt sich in dieser Region nicht nur auf der Piste ab. Zwischen See und Berg wechseln sich Bewegung und bewusste Auszeiten ab – und eröffnen auch abseits der Skigebiete unterschiedliche Möglichkeiten, die Jahreszeit zu erleben. Am Millstätter See treffen Winterlandschaft und Seen-Wellness aufeinander. Neu ist das SeeBad direkt am Millstätter See. Hinzu kommt der erste offizielle Kaltbadeplatz am Brennsee. Winterwandern, Langlaufen, Schneeschuhwandern und Skitouren ergänzen das Angebot und schaffen Raum für Tage, an denen nicht die Anzahl der Abfahrten, sondern die eigene ZEIT im Mittelpunkt steht.

Zum Winterstart ergänzen der Millstätter Lichtweg und der Kirchheimer Advent die ersten Skitage um stimmungsvolle Wintermomente. Lichtinszenierungen, Adventsstimmung und regionale Angebote schaffen einen ruhigen Gegenpol zur Bewegung auf der Piste – und machen die Wochen rund um den Saisonbeginn zu einer ZEIT zwischen Aktivität und Auszeit.


Neu ab 1. November: Die Gästekarte wird zum Fahrschein

Ab 1. November 2026 nutzen Übernachtungsgäste mit ihrer Gästekarte beziehungsweise dem ZEITpass den öffentlichen Verkehr in Kärnten bis Lienz kostenlos. Das bedeutet, zahlreiche Regional- und Stadtbusse, Nah- und Fernverkehrszüge sowie angebundene Mikro-ÖV-Angebote können ohne zusätzliches Ticket genutzt werden. So lassen sich See, Berge, Skigebiete und Winterangebote flexibel miteinander verbinden und die persönliche WinterZEIT ganz individuell gestalten. (BSZ)

 

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