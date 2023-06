Abgebrannten Friedenskirche wieder aufbauen

Die SPD/Volt-Fraktion im Münchner Stadtrat will sich für den Wiederaufbau der Friedenskirche im Olympiapark einsetzen. Die Fraktion hatte am Dienstag zusammen mit den Grünen den entsprechenden Antrag gestellt, wie eine Pressesprecherin mitteilte. Dieser sei eher eine Formalie, da die Parteien zusammen die Mehrheit besitzen. Derartige Anträge können eine Laufzeit von bis zu sechs Monaten haben, daher sei noch nicht klar, wann die Förderung beginnen werde, teilte die Sprecherin mit.



Der Trägerverein, die Stiftung Ost-West-Kirche, hatte den Wiederaufbau nach dem Feuer angekündigt. Das Gebäude, auch Friedenskirche von Väterchen Timofej genannt, war in der Nacht zum Sonntag vollständig abgebrannt. Die Ermittler vermuteten den Polizeiangaben zufolge einen technischen Defekt der Elektronik als Ursache. Verletzte habe es keine gegeben. Der Eremit Timofej hatte sich in den 1950er Jahren mit seiner Frau im heutigen Olympiapark niedergelassen und dort eine Kapelle gebaut. Diese bauten sie später zur Kirche aus, die heute unter anderem als die Ost-West-Kirche bekannt ist.



"Die Friedenskirche von Väterchen Timofej ist seit vielen Jahrzehnten ein Wahrzeichen Münchens und ein wichtiger Anziehungspunkt im Olympiapark", sagte SPD-Fraktionsvize Christian Vorländer am Dienstag. Daher müsse die Kirche wieder aufgebaut werden. Ob das nach dem exakten Vorbild des abgebrannten Gebäudes passieren könne, sei noch unklar, teilte eine Sprecherin der Fraktion mit. Wie teuer das Vorhaben werden könne, sei ebenfalls noch nicht bekannt.

(Kim Fischer, dpa)