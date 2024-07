Aiwanger warnt vor dem Aus für die Spessart-Eiche

Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat vor einem Aus für die Spessart-Eichen gewarnt. Die Bewirtschaftung der Eichenwälder sei "der einzige Weg, diese Art langfristig zu erhalten", sagte Aiwanger, der auch Aufsichtsratschef der Bayerischen Staatsforsten ist. Er wies Forderungen nach weiteren Einschränkungen zurück.



Wenn für die Kernzone eines Biosphärenreservats mehrere Tausend Hektar Wald aus der Nutzung genommen werden müssten, verlören die Staatsforsten und die Kommunen Hunderte Millionen Euro, teilte das Ministerium mit. Schädlinge wie der Eichenprachtkäfer dürften in der Kernzone eines Biosphärenreservats nicht mehr bekämpft werden und könnten großflächig Eichenwälder zerstören. Ohne Bewirtschaftung der Wälder werde die Eiche auch von der schneller wachsenden Buche leicht überholt und ausgedunkelt.



BUND-Landesverbandschef Richard Mergner warf Aiwanger vor, die Region zu spalten. Ein Biosphärenreservat sei ein Gewinn für Wirtschaft und Tourismus. Dass nur ein bewirtschafteter Wald vor Schädlingen schütze, sei eine Mär, schrieb der Umweltverbandschef in einem offenen Brief. (Roland Losch, dpa)