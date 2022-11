Aktion Biotonne Deutschland: 28-Tage-Challenge

Ein breites Bündnis aus Politik, Wirtschaft und Verbänden setzt sich mit den Aktionswochen Biotonnen Deutschland für eine bessere Biomüll-Sammlung ein. Noch bis zum Freitag, 2. Dezember werben vor allem Kommunen in Deutschland für die Getrenntsammlung von Bioabfällen mit Aktionen vor Ort.

Der Fokus der Aktionswochen liegt in diesem Jahr auf einer sogenannten n28-Tage-Biotonnen-Challenge zur Sensibilisierung von Bürger*innen. Das Bundesumweltministerium, das Umweltbundesamt sowie zahlreiche Naturschutz- und Wirtschaftsverbände, Städte, Landkreise und kommunale Unternehmen unterstützen die bundesweite Aktion.

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne): „Bioabfälle sind wertvoll: Jede Kartoffelschale, jede verwelkte Blume, jeder Gartenabfall hilft Ressourcen zu sparen und ist gut für den Klimaschutz. Denn aus Bioabfällen entstehen Strom und Wärme auf klimafreundliche Weise und was in der Biogasanlage übrig bleibt, geht anschließend genauso wie Kompost als Düngemittel auf den Acker oder in den Garten. Klar ist: Bioabfälle gehören nicht in den Restmüll. Biotonnen machen für Verbraucher*innen die Entsorgung einfacher. Daher sollten sich noch mehr Städte und Landkreise dafür entscheiden."

Qualität der getrennten Abfälle im Fokus

Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes: „Für die Nutzung von Komposten und Gärresten aus Bioabfällen ist eine saubere getrennte Sammlung der Bioabfälle das A und O. Fremdstoffe wie Kunststofftüten und andere Abfälle, die nichts in der Biotonne zu suchen haben, gefährden die Qualität der erzeugten Produkte und können zu Schadstoffeinträgen in den landwirtschaftlich genutzten Boden führen. Deshalb begrüßt das UBA, dass die Aktionneben der Steigerung der Bioabfallmenge auch die Qualität der getrennten Bioabfälle im Fokus hat.“

Bioabfälle sind mengenmäßig der größte getrennt gesammelte Abfallstrom der Siedlungsabfälle. In Deutschland beträgt der Anteil der Bioabfälle am Siedlungsabfallaufkommen bis zu 40 Prozent. Jährlich werden in Deutschland rund 14 Millionen Tonnen biologisch abbaubare Abfälle in Kompostierungs- und Vergärungs-/ Biogasanlagen behandelt. Im Jahr 2020 wurden in Deutschland sowohl über die Biotonne als auch an Garten- und Parkabfällen jeweils rund 5,3 Millionen Tonnen getrennt gesammelt; dies entspricht 128 Kilogramm je Einwohner und Jahr. (BSZ)