Augsburg: Florian Freund holt Rathausführung für SPD zurück

In Augsburg hat die CSU nach 18 Jahren wieder den OB-Posten verloren. Amtsinhaberin Eva Weber (CSU) verlor bei der Stichwahl deutlich gegen SPD-Herausforderer Florian Freund. Der Sozialdemokrat kam laut vorläufigem Endergebnis auf knapp 56,6 Prozent, die Oberbürgermeisterin nur auf 43,4 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 37 Prozent, wie die Stadt mitteilte.

Niedrige Wahlbeteiligung

Im ersten Wahlgang lag Weber im Feld der zehn OB-Bewerber mit 34,0 Prozent der Stimmen noch deutlich in Front, Freund kam auf 19,9 Prozent.

Weber ist seit 2020 Rathauschefin. Sie hatte den Posten von Parteifreund Kurt Gribl übernommen, der nach zwei Amtszeiten nicht mehr angetreten war. Der CSU-Mann hatte sich 2008 gegen den SPD-Oberbürgermeister Paul Wengert durchgesetzt. In der Vergangenheit gab an der Augsburger Rathausspitze mehrfach einen Wechsel zwischen Sozialdemokraten und Christsozialen.

CSU hat auch im Stadtrat verloren

Bei der Augsburger Stadtratswahl hatte die CSU ebenfalls deutliche Einbußen hinnehmen müssen. Sie kam nur noch auf 25,3 Prozent der Stimmen (minus 7 Prozentpunkte im Vergleich zu 2020). Die bisherige schwarz-grüne Koalition hatte ihre Mehrheit verloren. Möglicherweise wird nun ein Bündnis von CSU, Grünen und SPD gebildet. (dpa)