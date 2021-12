Außenstelle der Bezirkssozialverwaltung fast fertig

Ein modernes Gebäude mit hellen Büroräumen und einem Ausblick über die Dächer von Bischofsmais samt angrenzender Wälder: Das wird ab Anfang 2022 der Arbeitsplatz für bis zu 16 Mitarbeitende der Bezirkssozialverwaltung des Bezirks Niederbayerns sein.

Es ist die erste Außenstelle der Bezirksverwaltung überhaupt, mit der man auf den steigenden Personalbedarf bei gleichzeitigem Fachkräftemangel in der stetig teurer werdenden Region rund um Landshut reagiert. Die Gemeinde Bischofsmais im Landkreis Regen hatte sich im Ausschreibungsverfahren durchgesetzt und die Entscheidung im Bezirkstag fiel einstimmig, wie Niederbayerns Bezirkstagspräsident Olaf Heinrich (CSU) bei der Baustellenbesichtigung unlängst in Erinnerung rief.

Neue Mitarbeiter*innen gewonnen



In Vorbereitung zum Betriebsstart Anfang 2022 konnte man bereits einige neue Mitarbeiter*innen gewinnen, auch bestehendes Personal habe sich hierfür beworben. „Noch sind ein paar Stellen frei“, so Heinrich, der auf die langfristige Entwicklung des Standorts in Bischofsmais hinwies. „Wir sind gekommen, um zu bleiben. Und wir haben hier auch räumlich noch Entwicklungspotenzial.“



Dass es sich um sichere und hochqualifizierte Arbeitsplätze handele und der Bedarf dabei weiter steigen werde, hob Regens Landrätin Rita Röhrl (SPD) hervor. Der Bereich der Sozialhilfe wachse stetig an, die Fälle werden immer komplizierter. „Die Sozialverwaltung ist hier in Bischofsmais gut aufgehoben.“ Damit sei diese Behördenverlagerung des Bezirks – nach den Außenstellen des Grundsteueramts in Zwiesel und Viechtach – bereits die dritte in dem Landkreis. Für die „komplikationslose“ Umsetzung dankte sie allen Beteiligten.

Der Bürgermeister von Bischofsmais, Walter Nirschl (Unabhängige Wählergruppe Bischofsmais), sah die „parteiübergreifende, konstruktive Arbeit“ gepaart mit bester Unterstützung seitens des Landratsamts als Grund für die „reibungslose und zügige Zusammenarbeit“ an. Sein Dank ging deshalb auch an die bauausführende Firma Mader.

Gestiegene Nachfrage nach Wohnraum



Der Ausspruch „gekommen, um zu bleiben“ war für den Bürgermeister auch in anderer Hinsicht spannend. Denn schon jetzt sei eine gestiegene Nachfrage nach Wohnraum in Bischofsmais deutlich erkennbar. Nirschl geht davon aus, dass diese noch weiter zunehmen werde. „Immerhin können die Menschen dann dort arbeiten und wohnen, wo andere Urlaub machen.“



Dass im Inneren die Bauarbeiten so gut wie abgeschlossen sind, davon konnten sich die Besucher*innen im Anschluss selbst überzeugen. Auf 430 Quadratmetern stehen zehn Büroräume für jeweils ein bis drei Mitarbeitende zur Verfügung. Auch eine kleine Küche und einen Besprechungsraum gibt es. Sollte der Bedarf in den Folgejahren steigen, wurde bereits die Möglichkeit einer Erweiterung eingeplant. Anfangs werden es sechs Beschäftigte sein. „Dann werden wir schrittweise die Kompetenz hier in Bischofsmais aufbauen“, verkündete zufrieden Bezirkstagspräsident Heinrich. (Manuela Lang)



Die vollständigen Seiten des Bayerischen Bezirketags Teil I



Die vollständigen Seiten des Bayerischen Bezirketags Teil II