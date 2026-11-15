Kommunales

Steinböcke im Nationalpark Berchtesgaden. Foto: dpa, Christoph Ruisz

15.11.2026

Bedrohte Tiere: Görings Steinböcke im Berchtesgadener Land

Die kleine Kolonie kämpft heute nicht nur gegen den Klimawandel

Im August 1936 schleppten Männer vier Holzkisten durch die Felsen oberhalb des Obersees. Darin: ein Steinbock und drei Geißen aus einem Wildpark bei St. Gallen. Auftraggeber war Hermann Göring. Damit begann im Spätsommer dieses Jahres die Wiederansiedlung des Steinwilds auf der deutschen Seite des heutigen Nationalparks Berchtesgaden. Rund 200 Tiere leben inzwischen im Hagengebirge.

Um Naturschutz ging es dem Reichsforst- und Reichsjägermeister nicht, schreibt die Nationalparkverwaltung in ihrem Magazin Vertikale Wildnis. Der Trophäenjäger wollte Steinböcke nach österreichischem Vorbild ansiedeln, um sie zu jagen. Im benachbarten Blühnbachtal hatte die Industriellenfamilie Krupp das in den 1920er-Jahren vorgemacht. Schon 1934 ließ Göring die Röth zum „Naturschutzgebiet besonderer Ordnung“ erklären, Bergsteiger durften sie nur noch auf wenigen Wegen betreten.

Auch Übernachtungen auf der Wasseralm wurden verboten, so der Historiker Florian Beierl, der die Aktenlage zu dem Projekt erforscht hat. Den Standort auf rund 1500 Metern wählten der Berliner Zoodirektor Lutz Heck, ein überzeugter Nationalsozialist und Vertrauter Görings, sowie Forstmeister Ernst Dieterich.

Mussolinis Geschenk

Rund 600 Lärchenpfähle fassten das 15 Hektar große Gatter ein, der Zaun war bis zu 6 Meter hoch. Eine 1100 Meter lange Materialseilbahn überwand von der hinteren Fischunkelalm 660 Höhenmeter, ihre Nutzlast lag nach Beierls Recherchen bei 250 Kilo.

Die Planung war überhastet, schrieb der Nationalpark-Wissenschaftler Werner d’Oleire-Oltmanns 1988 nach Durchsicht der Akten: Geld für den Bau war nicht angewiesen, nur die Tiere waren in St. Gallen bereits gekauft. Ihre Reise führte nach seiner Darstellung per Schiff über den Bodensee, im Nachtzug nach München und weiter mit der Bahn bis zum Königssee. Über den See wurden die Kisten gerudert, zum Obersee getragen, wieder verschifft und schließlich mit der Seilbahn hinaufgezogen. Ein Bock kam später als persönliches Geschenk Benito Mussolinis hinzu. Am Berchtesgadener Bahnhof öffnete ein Neugieriger dessen Kiste, der „Italienbock“ marschierte über den Vorplatz in die Ache und ließ sich nur mühsam wieder einfangen. Der Standort erwies sich als „denkbar ungeeignet“, heißt es beim Nationalpark: zu schattig, zu viel Schnee, zu schwer erreichbar. Jeden Winter verteilten vier Jäger auf Skiern das Heu, das die Seilbahn heraufbrachte. Parasiten und Krankheiten plagten die Tiere.

Das erste Kitz am 14. Juli 1938 galt laut d’Oleire-Oltmanns fast als nationales Ereignis. Bis 1944 kamen im Gatter aber nur zwölf Jungtiere zur Welt. Im Krieg wurden Personal, Diesel, Futter und Stahlseile knapp. Als der Italienbock im Winter 1944 tot an der Fütterung lag, fragte die Forstverwaltung schriftlich in Berlin an, ob man das Gehörn präpariert auf den Obersalzberg bringen solle. Im Juni 1944 öffnete man die Tore und entließ 24 Tiere, die sich mit der Kolonie aus dem Blühnbachtal vermischten. Nach dem Krieg ließ man die Drahtrollen am Seil ins Tal gleiten, An der Fischunkelalm ragt bis heute ein Betonblock aus dem Boden, der Anker der Talstation. Die eigentliche Pointe lieferte d’Oleire-Oltmanns gleich mit: Nach der Eiszeit sei der Steinbock in den Berchtesgadener Alpen wohl nie heimisch gewesen. Die flachen Kalkplateaus bringen viel Schnee, das Klima ist feucht, der Steinbock aber bevorzugt steiles, trockenes Gelände. Sein damaliges Fazit: Heute würde man in Berchtesgaden kein Steinwild mehr freilassen. Den „Fehler“ rückgängig machen wollte trotzdem niemand. Die Population wächst bis heute nur langsam. Ihr Inzuchtkoeffizient ist vergleichsweise hoch. Eine Auswertung von 1000 Hornpaaren zeigt, dass die Hörner im Hagengebirge seit 40 Jahren immer langsamer wachsen.

Hinzu kommen Tierkrankheiten wie die Räude und der Klimawandel: Am 2350 Meter hohen Kahlersberg endet der Lebensraum, nach oben ausweichen können die Tiere nicht. Ob man wie 2023 an der Benediktenwand Schweizer Steinböcke zur Blutauffrischung aussetzt, wird laut Nationalpark ergebnisoffen diskutiert. Für die Nationalparkverwaltung gehören die Tiere längst zum Schutzgebiet, erinnern aber zugleich an die NS-Zeit in der Region.
> kilian pfeiffer
 

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