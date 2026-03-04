Kommunales

Das Augsburger Rathaus; Nicht überall sind die Bürgermeister so wie in der Fuggerstadt hauptberuflich im Amt. (Foto: dpa)

04.03.2026

Bürgermeister in kleinen Gemeinden: Ehrenamt oder Hauptamt?

Am Vormittag im Job arbeiten, am Nachmittag eine Gemeinde führen? Vor allem in vielen kleinen Kommunen gibt es ehrenamtliche Bürgermeister. Doch die Rechtslage hat sich verändert - in der Folge dürfte die Zahl der hauptberuflichen Rathauschefs zunehmen

Eine Großstadt oder ein Landkreis lässt sich nicht mal eben nebenbei führen. Oberbürgermeister und Landrätinnen haben Fulltime-Jobs im Rathaus und im Landratsamt. Aber was ist mit den vielen ländlichen Kommunen im Freistaat? Geht der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin am Vormittag ganz normal zur Arbeit, leitet am Nachmittag dann die Gemeinde und am Abend die Ratssitzung? 

So ist die Rechtslage

Entweder werden Kommunen von Beamten auf Zeit geleitet, also von berufsmäßigen Bürgermeisterinnen oder Bürgermeistern - oder von ehrenamtlichen Bürgermeistern, sogenannten Ehrenbeamten. Wer wo zum Einsatz kommt, hängt von der Einwohnerzahl der Gemeinde ab. Bei Kommunen mit mehr als 5.000 Einwohnern ist die Sache klar: Laut Gemeindeordnung arbeitet der Bürgermeister hier hauptamtlich. Bei einer Einwohnerzahl zwischen 2.500 und 5.000 ist auch das Hauptamt an der Gemeindespitze vorgesehen - es sei denn, der Gemeinderat entscheidet sich für einen ehrenamtlichen Bürgermeister.

Kleine Gemeinden mit unter 2.500 Einwohnern haben laut dieser Vorschrift automatisch einen ehrenamtlichen Bürgermeister - es sei denn der Gemeinderat votiert mehrheitlich fürs Hauptamt. Zuvor lag diese Einwohnergrenze bei 5.000 - die Gemeindeordnung war 2023 entsprechend angepasst worden. Die Erfahrungen aus der Praxis hätten gezeigt, dass die Anforderungen an kommunale Ämter in den vergangenen Jahren gestiegen seien, teilte das Innenministerium damals mit. 

Das sagt die Statistik

Knapp 800 ehrenamtlich tätige Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Bayern gibt es derzeit noch. In etlichen ländlichen Gemeinden dürfte sich das nach der Kommunalwahl am kommenden Sonntag (8. März) ändern und sie dürften nach der Neuregelung in der Gemeindeordnung aufs Hauptamt setzen. 

In Kommunen in der Größenordnung von 1.001 bis 2.000 Einwohnern gab es nach der Wahl 499 ehrenamtliche Rathauschefs und nur 95 hauptamtliche. 32 ehrenamtliche Bürgermeister gab es in Kommunen mit 3.001 bis 5.000 Einwohnern - und 386 Bürgermeister im Hauptberuf. 

Wie sieht Ehrenamt im Rathaus konkret aus?

Nachfrage bei Annika Popp, Bürgermeisterin von Leupoldsgrün im Landkreis Hof. Sie ist seit 2014 im Amt und führt die Gemeinde mit etwa 1.300 Einwohnern ehrenamtlich. Bei der Wahl ist sie die einzige Kandidatin. "Es überwiegen deutlich die Nachteile, wenn man ehrenamtlich eine Gemeinde leitet - das gilt sowohl für mich als Person und Bürgermeisterin, aber auch für die Gemeinde", sagt sie. Denn Arbeit gebe es genug. Sie selbst hatte vier Jahre lang auch noch den Vorsitz der Verwaltungsgemeinschaft inne, die Leupoldsgrün mit der Nachbarstadt Schauenstein hat. Das bedeute zusätzliche Personalverantwortung. "Es bleibt viel an einem selbst hängen. Da wäre es natürlich toll, wenn man Vollzeit für die Gemeinde da sein könnte, anstatt einer weiteren Arbeit nachgehen zu müssen."

Popp arbeitet stundenweise im Deutsch-Deutschen Museum Mödlareuth, hat außerdem zwei kleine Kinder. Der Versicherungsschutz im Ehrenamt sei immer schlechter als im Hauptamt, sagt sie. Außerdem wird das Thema Aufwandsentschädigung kompliziert, wenn eine ehrenamtliche Bürgermeisterin Mutter werde. Das sei abschreckend für junge Frauen. "Man könnte das umgehen, indem man sagt, alle Gemeinden bekommen hauptamtliche Bürgermeister. Dann wären diese ganzen Diskussionen und Ungleichbehandlungen einfach weg."

Natürlich sei man im Ehrenamt flexibel, räumt Popp ein, die für die CSU auch stellvertretende Landrätin von Hof ist. Dafür könne sie keine Überstunden geltend machen und habe auch keinen Urlaubsanspruch. Sie müsse zudem koordinieren, dass ihre Termine in der Kommunalpolitik und in der Verwaltung zusammengehen mit ihrer Arbeit im Museum. "Also: ein großes, großes Plädoyer für das Hauptamt."

Berufe, die ehrenamtliche Bürgermeister neben dem Rathaus-Job noch ausfüllen, sind vielfältig - ein ungewöhnliches Beispiel gibt es noch im Landkreis Hof: Kristan von Waldenfels, Bürgermeister in Lichtenberg, ist seit 2023 Abgeordneter im Landtag für die CSU. Chef im Lichtenberger Rathaus will er auch nach der Kommunalwahl am Sonntag bleiben. Er habe seit seiner Wahl zum Landtagsabgeordneten immer wieder festgestellt, "wie sehr mir mein Amt als Bürgermeister hilft, die Konsequenzen einzuschätzen, die parlamentarische Entscheidungen dann vor Ort tatsächlich haben", sagte er im vergangenen Herbst kurz vor seiner Nominierung. 

Das sagt der Gemeindetag

Eine Bewertung, ob Ehren- oder Hauptamt besser ist, liefert der Gemeindetag nicht. In der Mitgliederzeitschrift schreibt Experte Maximilian Sertl: Die Geschäftsstelle des Gemeindetags werde oft danach gefragt. Eine pauschale Aussage könne man aber nicht treffen. "Es wird empfohlen, zuerst ein Anforderungsprofil an den künftigen Amtsinhaber zu definieren; kurz: welche Erwartungen hat die Gemeinde an ihren ersten Bürgermeister." In einem zweiten Schritt sollte die Gemeinde klären, ob sich dieses Anforderungsprofil neben einer sonstigen Berufstätigkeit überhaupt erfüllen lässt. "Aus dieser Abwägung ergibt sich dann die Festlegung, ob ein berufsmäßiger Bürgermeister oder ein ehrenamtlicher Bürgermeister die richtige Lösung für die jeweilige Gemeinde darstellt." Erst an dritter Stelle solle es um finanzielle Fragen gehen. 

Bürgermeister im Ehrenamt bekommen eine Aufwandsentschädigung, die je nach Einwohnerzahl variiert. Hauptamtliche Bürgermeister erhalten eine Besoldung. Meistens ist die Aufwandsentschädigung geringer als die Besoldung. (dpa)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Forderung der AfD: Braucht Bayern eigene Abschiebeflieger?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Bundesforschungsministerin Dorothea Bär will mit ihrer Hightech-Agenda Deutschland technologisch auf ein neues Level bringen. Im Gespräch mit dem vbw Unternehmermagazin spricht sie über die Herausforderungen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz