Bundespolizei schießt mutmaßlichen Messerangreifer nieder – Mann tot

Am Sonntagabend kam es zu einem größeren Polizeieinsatz an einem Bahnhof in Mittelfranken. Nach einem Messerangriff auf drei Bundespolizisten ist es am Sonntagabend in Lauf an der Pegnitz nahe Nürnberg zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch gekommen. (Foto: dpa/Daniel Löb)