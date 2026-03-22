Burger holt Regensburger OB-Amt für SPD nach Aufholjagd

Das Rathaus der Oberpfälzer Bezirkshauptstadt Regensburg wird weiterhin sozialdemokratisch regiert. SPD-Mann Thomas Burger gewann die Stichwahl mit 53,2 Prozent der Stimmen. CSU-Bewerberin Astrid Freudenstein kam auf 46,8 Prozent, wie die Stadt berichtete. Die Wahlbeteiligung lag bei 46,2 Prozent.

Im ersten Wahlgang hatte noch Freundenstein deutlich in Front gelegen, Burger kam nur knapp vor der Grünen-Bewerberin Helene Sigloch in die Stichwahl. Regensburgs Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) hatte nicht erneut kandidiert.

Der Physiker Burger ist nach eigenen Angaben als Manager in der Industrie im Bereich Elektromobilität tätig. 2002 wurde er erstmals in den Regensburger Stadtrat gewählt. Seit 2020 ist er Vorsitzender der SPD-Fraktion.

Freudenstein war vor ihrer politischen Karriere als Journalistin tätig. Als Bundestagsabgeordnete kandidierte sie 2020 erstmals für den OB-Posten in Regensburg. In der Stichwahl unterlag sie damals Amtsinhaberin Maltz-Schwarzfischer und wurde zur zweiten Bürgermeisterin gewählt. Maltz-Schwarzfischer war seit 2017 Oberbürgermeisterin. (dpa)