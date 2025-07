Bayerischer Städtetag: Kronauer wird neuer Geschäftsführer

Zum neuen Geschäftsführenden Vorstandsmitglied des Bayerischen Städtetags hat die Vollversammlung des Verbands am Dienstag in Würzburg Johann Kronauer gewählt. Er tritt am 1. März 2026 die Nachfolge von Bernd Buckenhofer an, der am 28. Februar 2026 mit Erreichen der Altersgrenze für Beamte in den Ruhestand treten wird.

Kronauer wurde am 1. März 1974 in Altenerding geboren. Seit April 2012 ist er Finanzreferent beim Bayerischen Städtetag. Der heute 51jährige Verwaltungs- und Finanzfachmann war laut Städtetag vor dem Wechsel zum Städtetag über 20 Jahre in der Kommunalverwaltung tätig. "Er sammelte in dieser Zeit Praxiswissen aus allen Fachbereichen, das für die Arbeit in einem Spitzenverband sehr wertvoll ist", heißt es in einer Mitteilung des Verbands.

"Spannend und vielseitig"

Die Arbeit im Rathaus sei "für ihn immer sehr spannend und vielseitig" gewesen, zitiert der Städtetag Kronauer. Dieser hat hat seine berufliche Laufbahn in seiner Heimatgemeinde Hallbergmoos begonnen, einer durch diverse Firmenansiedlungen wirtschaftlich starken Gemeinde im Landkreis Freising. Dort war er den Angaben zufolge viele Jahre im Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie im Finanzwesen in leitender Funktion tätig.

Ein wichtiger Schritt in seiner beruflichen Laufbahn war der Wechsel zur Großen Kreisstadt Fürstenfeldbruck im April 2009 als Stadtkämmerer, wo er der Mitteilung zufolge "auch die Arbeit des Bayerischen Städtetags kennen und schätzen gelernt hat". Nach seiner Verwaltungsausbildung zum Verwaltungsfachwirt absolvierte er neben seiner beruflichen Tätigkeit in seiner Freizeit die akademischen Abschlüsse zum Betriebswirt, Wirtschaftsjuristen und Master of Law (LL.M).

