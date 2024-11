Nach Kritik reagiert die Bahn

Nach der Kritik an der Abkoppelung des Tourismuszentrums Oberstdorf vom Bahn-Fernverkehr verspricht die Deutsche Bahn (DB) eine schnellere Lösung als zunächst geplant. Spätestens Anfang März 2025 sollen wieder mehr Züge nach Oberstdorf fahren können. Zunächst hatte die DB angekündigt, dass wegen eines Kabelschadens das Stellwerk Oberstdorf neu gebaut werden muss und deswegen über Jahre hinweg mit Einschränkungen zu rechnen sei. Ende August wurde der Zugverkehr deswegen reduziert.



Nun hieß es nach weiteren Untersuchungen, dass der Kabelschaden reparabel ist und in etwa vier Monaten Oberstdorf wieder besser an das Nah- und Fernverkehrsnetz angeschlossen werde. Die von Urlaubern gerne genutzten Fernverkehrs-Direktverbindungen von Dortmund und Hamburg nach Oberstdorf wurden von der DB zunächst komplett gestrichen, ab März sollen nun aber auch wieder die Intercity-Züge fahren können.



Oberstdorf ist ein wichtiger Bahnhof auch für andere Gemeinden im Allgäu. Das benachbarte Kleinwalsertal in Österreich ist ebenfalls auf den Bahnhof Oberstdorf angewiesen. Tourismusbetriebe und Politiker kritisierten deswegen die Einschränkung des Bahnangebots scharf.



Mittelfristig will die DB für Oberstdorf ein modernes elektronisches Stellwerk errichten. Dies könne bis Ende 2027 gebaut werden, kündigte das Unternehmen an.

(Ulf Vogler, dpa)