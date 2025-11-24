Kommunales

Am Freitag wird der Nürnberger Christkindlesmarkt eröffnet. Wie in früheren Jahren müssen die Veranstalter jedes Marktes in Bayern mit der Polizei individuelle Sicherheitskonzepte erstellen. /(Foto: dpa/Geisler-Fotopress/Dwi Anoraganingrum)

24.11.2025

Herrmann: Keine konkreten Gefahren für Weihnachtsmärkte

Lichterglanz, Mandeln, Karussell, Glühwein und Zuckerwatte: In den kommenden Wochen gehören Christkindlmärkte in Bayern für Groß und Klein einfach dazu. Leider auch im Arbeitsalltag der Polizei

Vier Wochen vor Heiligabend liegen der Polizei und den Sicherheitsbehörden keinerlei Hinweise auf eine konkrete Gefährdung von Weihnachtsmärkten in Bayern vor. So kann auch der berühmte Nürnberger Christkindlesmarkt am Freitag eröffnet werden. 

Wie in früheren Jahren müssen die Veranstalter mit der Polizei aber im Freistaat individuelle Sicherheitskonzepte für jeden Markt erstellen. "Die Sicherheitsbehörden und die bayerische Polizei sorgen für einen umfassenden Schutz, damit die Besucherinnen und Besucher die Märkte friedlich genießen können", sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) in Erlangen.

Bislang keine Absagen wegen zu hoher Sicherheitsauflagen

Bisher habe es in Bayern noch keine Absagen von Weihnachtsmärkten aufgrund von zu hohen Sicherheitsauflagen gegeben, so Herrmann weiter. Bei Bedarf müssten die Sicherheitskonzepte angepasst werden. "Die Polizei wird uniformiert und zivil stark präsent sein. Dabei werden auch Einsatzzüge der Polizeipräsidien und der Bereitschaftspolizei unterstützen." Zudem würden selektive Personen- und Taschenkontrollen durchgeführt, auch wegen des seit Oktober 2024 geltenden Messerverbots auf Weihnachtsmärkten.

In den vergangenen Jahren hatte es immer wieder teils tödliche Anschläge auf Weihnachtsmärkte gegeben, etwa vor rund einem Jahr in Magdeburg oder 2016 auf dem Berliner Breitscheidplatz. In der Folge wurden die Sicherheitsvorkehrungen allerorts verschärft. CSU-Chef Markus Söder hatte sich kürzlich kritisch darüber geäußert, dass die Sicherheitslage im weihnachtlichen Stadtbild nur durch eine massive Aufrüstung gewährleistet sei.

Keine hundertprozentige Sicherheit möglich

"Angst vor Anschlägen sollte nicht unser Leben verändern. Die Sicherheits­behörden und die bayerische Polizei tun alles, damit die Christkindl- und Weihnachtsmärkte so sicher wie möglich sind", sagte Herrmann. Es gebe keinen Grund, wegen Sicher­heitsbedenken auf einen Besuch eines Weihnachtsmarktes in Bayern zu ver­zichten - auch wenn es keine hundertprozentige Sicherheit gebe. "Für mich ist klar: Wenn wir anfangen, unsere Traditionen und Werte aufzugeben, erreichen die ihr Ziel, die uns unsere Art zu leben verübeln." 

Die Verantwortung für die Sicherheit der Christkindl- und Weihnachtsmärkte liegt grundsätzlich beim Veranstalter. Über den Umfang der Sicherheitsmaßnahmen werde jeweils vor Ort entschieden - sie reichten von der Auswahl des Veranstaltungsortes über den Einsatz von Sicherheits- und Ordnungsdiensten bis hin zu Not- und Rettungswegen sowie technischen Sperren wie Zäunen oder Einfahrsperren. (BSZ/dpa)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Ist die geplante Musterung aller jungen Männer sinnvoll?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2024

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2025

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 29.11.2024 (PDF, 19 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | Abo BSZ | Businessabo BSZ | ePaper
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Shop
 
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 23. Mai 2025
(PDF 6 MB)
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Bücher Fachliteratur Redaktionsbeilagen Sonderdrucke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori Sta Logo lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben der Beilage „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz