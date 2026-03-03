Kommunales

Michael Graeter steht vor seinem Wahlplakat. Der prominente Boulevard-Journalist kandidiert für den Stadtrat. (Foto: dpa, Malin Wunderlich)

03.03.2026

Wenn der "Huber-Bua" und "Baby Schimmerlos" ins Rathaus wollen

Wenn am Sonntag in Bayern gewählt wird, dann stehen auf der ein oder anderen Liste auch Namen von Kandidaten, die man aus ganz anderen Bereichen kennt als der Politik. Ein Überblick.

Der kleine Junge strahlt, als der ältere Herr ihm einen 50-Euro-Schein in die Hand drückt. "Boah, danke!" Doch als er merkt, dass das gar kein echtes Geld ist, fallen seine Mundwinkel.

Und wer der Mann mit dem schlohweißen Haar ist, der ihm da eben einen falschen Fünfziger in die Hand gedrückt hat, das scheint er auch nicht zu wissen. Dabei war Michael Graeter mal eine Institution - zumindest in München. 

Michael Graeter war mal "Baby Schimmerlos"

Der heute 84-Jährige war der wohl berüchtigtste Klatschreporter und die Vorlage für die von Franz Xaver Kroetz dargestellte Figur des "Baby Schimmerlos" in Helmut Dietls berühmter 80er-Jahre-Serie "Kir Royal". Noch heute erzählt Graeter gern und lang von damals und zehrt von vergangenem Ruhm. "Die einzigen im Rathaus, die man kennt, sind ja der Reiter und ich", sagt er im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Allerdings ist Graeter noch gar nicht im Rathaus - doch da will er hin. Bei den Kommunalwahlen an diesem Sonntag kandidiert er auf Platz zwölf der München-Liste für den Stadtrat.

Was aus seiner Sicht nicht funktioniert, das ist so einiges. Er bemängelt das Verschwinden des Bargeldes, dass es kaum noch Sparkassen-Filialen gibt und die Hundesteuer will er ebenso abschaffen wie die Bezirksausschüsse in München. Auf seinen Wahlplakaten steht - neben dem Hinweis, dass er "Baby Schimmerlos" war - der Satz: "Damit Sie sich nicht Rot-Grün ärgern".

Graeter gegen Merkel, Baerbock und Frauenfußball

Graeter hält nichts von Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), von den Grünen insgesamt (nennt sie wahlweise Faschisten oder Kommunisten) oder von Ex-Außenministerin Annalena Baerbock im Besonderen, auch nichts von Frauenfußball oder davon, dass Frauen boxen. "Eiskunstlauf, Turnen, Tennis", das sei doch viel besser für sie.

Er ärgere sich, dass er nicht schon vor 20 Jahren in die Politik gegangen sei, sagt Graeter. Und seine Chancen, dass er es am Sonntag schafft, schätzt er mal mit 40 zu 60, mal mit 60 zu 40 ein. Wenn es nicht klappt, will er ein Buch schreiben mit bislang unveröffentlichten Enthüllungsgeschichten auch über ganz Große in der deutschen Politik. Und seine Frau hat ihm einen Instagram-Account eingerichtet. 134 Follower hat er, zu sehen sind vor allem Schwarz-Weiß-Fotos aus der Zeit, der er nachtrauert.

Graeter ist vielleicht einer der schillerndsten und skurrilsten Kandidaten dieser Wahl - aber nicht der Einzige, den man aus anderen Bereichen kennt als aus der Politik.

Ex-Bunte-Chefin will Stadtpolitik machen

Ebenfalls in den Münchner Stadtrat zieht es zum Beispiel eine Ex-Kollegin von Graeter, die frühere "Bunte"-Chefin Patricia Riekel. Derzeit ist die 76-Jährige Fraktionsvorsitzende der FDP im Bezirksausschuss des Stadtteils Bogenhausen. Ihre Homepage hat sie überschrieben mit "Aus Liebe zu München" und einem Herz.

Koch Alexander Herrmann kandidiert in Kulmbach

In Oberfranken kandidiert Star-Koch Alexander Herrmann für den Kreistag Kulmbach. Der Sternekoch steht auf dem 50. und damit letzten Platz der CSU-Liste.

Er wolle jedoch nicht "in die große Politik einsteigen", sagte Herrmann der dpa, sondern "den regionalen Austausch noch mehr intensivieren". Dafür sei die "konservative Mitte" der richtige Ort.

Herrmann ist in Kulmbach geboren und wuchs im nahegelegenen Wirsberg auf. Dort betreibt er außerdem ein Hotel mit Restaurant. Ebenso gründete er mehrere Restaurants in Nürnberg.

Erwin Aljukic - Aus dem "Marienhof" in den Stadtrat? 

Auch ein Schauspieler versucht den Sprung in die Kommunalpolitik: Der 48-jährige Erwin Aljukic, der jahrelang in der ARD-Vorabendserie "Marienhof" die Figur des Frederik Neuhaus spielte, will für die Linke in den Münchner Stadtrat einziehen. Er steht auf Listenplatz acht. "Von der kulturellen Bühne direkt in die aktive politische Gestaltung", schreibt das Ensemble-Mitglied der Münchner Kammerspiele auf Instagram.

Mit seinem "bosnisch-muslimischen Hintergrund", wie er ihn selbst nennt, setzt er sich für die Sichtbarkeit von Münchner mit Migrationshintergrund ein - und auch für die von Menschen mit Behinderungen. Derzeit gebe es keinen einzigen Rollstuhlfahrer im Münchner Stadtrat - das wolle er ändern.

Kriegsreporterin will Landrätin werden

Im Landkreis Fürstenfeldbruck tritt die Kriegsreporterin und Autorin Ronja von Wurmb-Seibel für die Grünen an. Sie will dort Landrätin werden und konkurriert mit dem langjährigen Amtsinhaber und Präsidenten des Bayerischen Landkreistags, Thomas Karmasin von der CSU.

Ex-Fußballprofi künftig im Gemeinderat? 

Und im Rathaus von Rott am Lech sitzt künftig vielleicht ein ehemaliger Fußball-Nationalspieler: Andreas Görlitz - früherer Profi beim FC Bayern München und dem Lokalrivalen 1860 mit einem kurzen Ausflug in die Nationalelf - kandidiert in seiner Heimatgemeinde für den Gemeinderat - auf Listenplatz vier der "Dorfgemeinschaft Rott".

"Ich bin in Rott aufgewachsen, das ist meine Heimat. Und die will ich auch mitgestalten", sagte er der Zeitungsgruppe Münchner Merkur/tz. "Seit Sommer trainiere ich die Herrenmannschaft beim TSV Rott, vielleicht klappt es ja auch mit dem Gemeinderat."

Extrembergsteiger will Politik machen

Ein weiterer Sportler, den es in die Kommunalpolitik zieht, ist der Jüngere der "Huber-Buam", Extremkletterer Alexander Huber. Der 57-Jährige versucht es nach seinem Scheitern vor sechs Jahren nochmal und will nun den Einzug in den Gemeinderat von Marktschellenberg im Berchtesgadener Land schaffen.
(Britta Schultejans, dpa)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Forderung der AfD: Braucht Bayern eigene Abschiebeflieger?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Bundesforschungsministerin Dorothea Bär will mit ihrer Hightech-Agenda Deutschland technologisch auf ein neues Level bringen. Im Gespräch mit dem vbw Unternehmermagazin spricht sie über die Herausforderungen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz